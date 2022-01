Mandaty od 1 stycznia 2022 roku poszybowały. Nowy taryfikator już w pierwszych dniach obowiązywania zabolał kierowców. Policja informowała o stawkach sięgających 2,5 tys. zł za przekroczenie prędkości, które sprawcy kwitowali podpisem w bloczku mandatowym. Zupełnie inaczej zakończyła się kontrola pewnego kierowcy Skody pod Suwałkami…

Kamera nieoznakowanego radiowozu suwalskiej drogówki nagrała w Kukowie kierowcę, który jadąc w kierunku Bakałarzewa popełnił szereg wykroczeń. Na filmie widać, jak m.in. wyprzedza inny samochód przed przejściem dla pieszych i skrzyżowaniem. Do tego przekroczył prędkości o 26 km/h - w miejscu gdzie obowiązuje ograniczenie do 70 km/h jechał 96 km/h.

Nowy taryfikator mandatów kontra kierowca Skody

Policja zatrzymała go do kontroli. Za kierownicą siedział 45-letni mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego.

– Podczas kontroli policjanci zauważyli, że szyba czołowa auta jest pęknięta w polu widzenia kierowcy i brakuje na niej nalepki kontrolnej. W związku z tym mundurowi zatrzymali kierowcy dowód rejestracyjny, zakazali dalszej jazdy, a za popełnione wykroczenia zaproponowali mandat karny w wysokości 2000 zł. Kierowca odmówił przyjęcia mandatu i teraz o wymiarze kary zdecyduje sąd. Zgodnie z nowymi przepisami sąd może nałożyć grzywnę w wysokości nawet do 30 tys. zł – wyliczyli mundurowi z Suwałk.

Nowy taryfikator mandatów za przekroczenie prędkości

Taryfikator 2022 wprowadził znacznie wyższe mandaty za przekroczenie prędkości. Nowe stawki mandatów za przekroczenie prędkości wyglądają następująco:

Przekroczenie prędkości do 10 km/h: mandat 50 zł;

od 11 km/h do 15 km/h: 100 zł i 3 punkty karne;

od 16 km/h do 20 km/h: 200 zł i 3 punkty karne;

od 21 km/h do 25 km/h: 300 zł i 6 punktów karnych;

od 26 km/h do 30 km/h: 400 zł i 6 punktów karnych;

Mandat za przekroczenie prędkości: nawet 5 tys. zł w recydywie

Stawki mandatów szybują od przekroczenia prędkości o ponad 30 km/h.

W myśl taryfikatora od 1 stycznia 2022 roku za złamanie ograniczenia o 31 km/h niezależnie od rodzaju drogi (w obszarze zabudowanym, jak i poza miastem) grozi 800 zł mandatu.

Ponowne wykroczenie tego samego typu w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania będzie skutkowało dwukrotnością kary (od 17 września 2022 roku).

Przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h: mandat 800 zł i 10 punktów (recydywa: 1600 zł);

o ponad 40 km/h: mandat 1000 zł i 13 punktów karnych (2000 zł zł w przypadku recydywy);

o ponad 50 km/h: mandat 1500 zł i 15 punktów karnych (recydywa: 3000 zł);

o ponad 60 km/h: mandat 2000 zł (4000 zł przy recydywie);

o ponad 70 km/h: mandat 2500 zł (recydywa: 5 tys. zł).

5 tys. zł maksymalny mandat od policjanta

W myśl nowych przepisów policjant na miejscu może ukarać kierowcę mandatem maksymalnie do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może okazać się słona.

Grzywna w sądzie do 30 tys. zł

Sześć razy wzrosła wysokość maksymalnej kary finansowej nakładanej przez sąd. A to oznacza, że kiedy sprawa kierowcy trafi przed oblicze przedstawiciela Temidy wówczas grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł, a nie do 5 tys. zł jak wcześniej.