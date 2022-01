Tunel w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy monitorują 134 kamery. Obraz trafia do Centrum Zarządzania Tunelem, które pracuje 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, a także jest zapisywany przez system monitoringu. Ten "Wielki Brat" widzi wszystko. Każde zatrzymanie samochodu czy pojawienie się pieszego wzbudza alarm, a jeśli zajdzie potrzeba uruchamiany jest też system wentylacyjny.

GDDKiA ujawniła nagrania z ekstremalnymi przykładami głupoty. – Zdecydowana większość z ponad pół miliona kierowców, którzy w ciągu niespełna dwóch tygodni od otwarcia przejechali przez tunel w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy, zachowuje się zgodnie z przepisami. Niestety, zdarzają się też wyjątkowo nieodpowiedzialni, którzy narażają na niebezpieczeństwo innych użytkowników najdłuższego w Polsce tunelu – stwierdzili drogowcy.

Tunel POW: postój na siusiu, blokowanie wjazdu, stanie na głowie

Już pierwszej nocy po oddaniu tunelu do ruchu kamery zarejestrowały sesję zdjęciową trzech Golfów. Dzień później rozmowy kierowców Audi na pasie awaryjnym. W czasie świąt także zarejestrowano kilka kolejnych niebezpiecznych zdarzeń. Kierowca Mercedesa GL zatrzymał się tuż przed wyjazdem z tunelu. Powód? Potrzeba fizjologiczna dziecka.

W nocy zorganizowano akcję blokowania wjazdu do tunelu od strony Wilanowa, by zrobić sesję zdjęciową wewnątrz tunelu. Wszystkich przebił jednak niespełniony akrobata, który 2 stycznia 2022 roku wysiadł z auta, by spróbować stanąć na głowie na jednym z pasów ruchu drogi ekspresowej.

Tunel POW: zakaz zatrzymywania i mandaty

– Kierowcy powinni pamiętać, że przepisy ustawy - Prawo o ruchu drogowym jasno mówią o zakazie zatrzymania pojazdu w tunelu. Filmy oraz zdjęcia dokumentujące naruszenie prawa będziemy przekazywać policji – skwitowali przedstawiciele GDDKiA.