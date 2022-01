Odcinkowy pomiar prędkości w tunelu POW i w dwóch lokalizacjach na trasie S8 pełną parą kontroluje kierowców. Dziennik.pl sprawdził, jak wyglądają statystyki wykroczeń w tych miejscach.

W tunelu POW zamontowano 12 kamer systemu odcinkowego pomiaru prędkości. Automatyczną kontrolą objęto 2,5 km odcinek trasy. Obowiązuje tam ograniczenie do 80 km/h. Kamery pilnują kierowców od 20 grudnia, czyli od chwili oddania tunelu do użytku. Efekty?

– Pomiary są prowadzone na trzech pasach ruchu w obu kierunkach. Od momentu uruchomienia do 31 grudnia 2021 roku odcinkowy pomiar prędkości w tunelu POW zarejestrował 4623 naruszenia – powiedziała dziennik.pl Monika Niżniak, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Odcinkowy pomiar prędkości w tunelu POW: mandaty sypią się na kierowców

Szybki rachunek i wychodzi, że dziennie w sieci wpadało 385 kierowców!

Najwięcej wykroczeń zarejestrowano w nawie prowadzącej na Poznań: 2737 przypadków.

W kierunku Terespola: 1886 wykroczeń.

– W tunelu POW kierujący najczęściej przekraczają prędkość w najniższym progu, tj. od 11 do 20 km/h więcej niż pozwalają przepisy – to 65 proc. wszystkich zarejestrowanych naruszeń, najczęściej przekraczają prędkość średnio o 19 km/h – wyjaśniła Niżniak. – Urządzenia zarejestrowały 59 przypadków przekroczenia prędkości o co najmniej 50 km/h więcej niż obowiązując ograniczenia prędkości – dodała.

Odcinkowy pomiar prędkości na S8: dwie lokalizacje

Odcinkowy pomiar prędkości na S8 kontroluje kierowców na dwóch fragmentach trasy w Warszawie. W obu lokalizacjach obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/h dla samochodów osobowych i do 80 km/h dla ciężarowych. Łącznie pomiarem objęto 14 km trasy.

Kierowcy wjeżdżający do Warszawy od strony Białegostoku trafiają pod nadzór żółtych kamer między węzłem Piłsudskiego (ul. Szpitalna w Markach) a węzłem Łabiszyńska w okolicy centrum handlowego Atrium Targówek w Warszawie.

(ul. Szpitalna w Markach) a w okolicy centrum handlowego Atrium Targówek w Warszawie. To najdłuższy fragment S8 objęty kontrolą. Odcinkowy pomiar prędkości sprawdzi też wyjeżdżających ze stolicy w stronę Podlasia. W drugiej lokalizacji odcinkowy pomiar prędkości namierza kierowców wyjeżdżających w stronę Poznania - między węzłem Bemowo (ul. Lazurowa; na wysokości miejscowości Blizne Łaszczyńskiego) a węzłem Warszawa Zachód (niedaleko budynku Flyspot). Kamery zawieszono także w odwrotnym kierunku - nad wjazdem do Warszawy.

Łącznie zainstalowano 30 kamer, które kontrolują łącznie 14 km trasy S8. Na trzech odcinkach po 8 kamer, na jednym 6.

Odcinkowy pomiar prędkości na S8: 17 tys. mandatów i rekordowe przekroczenie

W pierwszej dobie od uruchomienia urządzenia zarejestrowały 898 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości. Teraz okazuje się, że nowy system kamer od 24 listopada ciągle zaskakuje kierowców i to mimo wyraźnego oznakowania. Dane mogą szokować.

– Od momentu uruchomienia do 31 grudnia 2021 roku urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości na wszystkich kontrolowanych na S8 odcinkach zarejestrowały 16 904 przypadki niestosowania się kierujących do obowiązujących ograniczeń prędkości – powiedziała dziennik.pl Monika Niżniak, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Na S8, podobnie jak w tunelu POW, kierowcy najczęściej przekraczają prędkość o od 11 do 20 km/h (to 55 proc. wszystkich zarejestrowanych naruszeń; średnia prędkość przekroczenia: 21 km/h). – Urządzenia zarejestrowały 133 przypadki przekroczenia prędkości o co najmniej 50 km/h więcej niż obowiązujące ograniczenia prędkości – wyliczyła.

Na S8 kamery złapały także pierwszego rekordzistę. – Kierowca Subaru 26 listopada przy ograniczeniu do 120 km/h na odcinku między węzłem Warszawa Zachód, a miejscowością Blizne Łaszczyńskiego jechał z prędkością 187 km/h – powiedziała nam Niżniak i podkreśliła, że pierwsze wezwania w sprawach o wykroczenie już zostały wysłane do właścicieli pojazdów.

– Od ujawnienia wykroczenia do wysłania kompletu oświadczeń mija 12 dni – skwitowała przedstawicielka GITD.