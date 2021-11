Policja zmieni barwy i oznakowanie radiowozów – temat rewolucji właśnie powrócił w najnowszym wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury. Projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił do opiniowania w Rządowym Centrum Legislacji. Jak będą wyglądały samochody patrolowe drogówki?

Zmiany w oznakowaniu i uprzywilejowaniu samochodów policji resort uzasadnia lepszą widocznością, która ma przełożyć się na zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonariuszy oraz innych użytkowników dróg. Stąd metamorfoza trzech kluczowych elementów pojazdów policyjnych:

ostrzegawczych sygnałów błyskowych będzie trzy razy więcej – zamiast 10 lamp LED każdy radiowóz dostanie ich aż 30 ;

; zmieni się wzór oznakowania i zostaną wprowadzone dodatkowe elementy odblaskowe;

i zostaną wprowadzone dodatkowe elementy odblaskowe; braku określenia barwy i tła dla napisu świetlnego POLICJA.

Policja zmieni oznakowanie - aż 30 lamp błyskowych

Pierwsza zmiana dotycząca dopuszczalnej liczby ostrzegawczych sygnałów świetlnych błyskowych obejmuje zwiększenie ich liczby z 10 do 30 i obejmie wszystkie służby wykorzystujące pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym.

– Zwiększenie liczby ostrzegawczych sygnałów świetlnych błyskowych poprawi widoczność pojazdów uprzywilejowanych – podkreślił Rafał Weber, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za projekt rozporządzenia.

Nowe oznakowanie samochodów i motocykli policji

Druga zmiana dotyczy oznakowania pojazdu policyjnego. Radiowóz będzie posiadał tylko jeden wzór oznakowania, srebrną barwę nadwozia z odblaskowym niebieskim pasem wyróżniającym z białymi elementami odblaskowymi barwy białej. Na aucie będzie można umieszczać dodatkowe elementy odblaskowe w postaci pasów barwy żółto-zielonej fluorescencyjnej. Analogiczne rozwiązania mają obowiązywać policyjne motocykle.

– Nowe rozwiązania wpłyną na poprawę widoczności pojazdu niezależnie od rodzaju oświetlenia i warunków atmosferycznych, a także znacząco poprawią rozpoznawalność pojazdów policyjnych w dzień, z uwagi na wykorzystanie materiałów fluorescencyjnych – ocenił Weber.

Nowe oznakowanie - napis POLICJA bez określonej barwy i tła

Wreszcie trzecia zmiana dotyczy braku określenia barwy i tła dla napisu świetlnego "POLICJA" na dachu pojazdu.

W ocenie ministerstwa umożliwi to stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w tym zakresie. – Zmiana zapewni lepszą widoczność i rozpoznawalność pojazdu policyjnego – wskazali pomysłodawcy.

Nową koncepcję wzoru oznakowania różnych typów pojazdów policyjnych Komenda Główna Policji opracowuje we współpracy z Przemysłowym Instytutem Motoryzacyjnym PIMOT. Zaproponowane barwy są podobne do używanych na samochodach i motocyklach np. przez policjantów niemieckich, brytyjskich, australijskich czy skandynawskich.

Nowe oznakowanie dla radiowozów w pierwszym kwartale 2021 roku

Rozporządzenie ma wejść w życie w pierwszym kwartale 2021 roku. Co istotne nowe przepisy nie wymagają okresu dostosowawczego. A to oznacza, że obecne pojazdy nie będą "przemalowywane". Oznakowanie według nowych zasad dostaną auta wprowadzane do służby.

Nowe przepisy ujednolicają też sposób oznakowania samochodów policji i Żandarmerii Wojskowej. – Pasy wyróżniające pojazdów policji i Żandarmerii Wojskowej o szerokości co najmniej 8 cm powinny być umieszczone z dostosowaniem do linii nadwozia poniżej dolnej krawędzi okien na każdym boku pojazdu. Pas wyróżniający dostosowany do linii nadwozia może być również umieszczony z tyłu pojazdu – wyjaśniło ministerstwo.

– Zmiany, które wprowadzi policja na swoich radiowozach z pewnością zwiększą bezpieczeństwo na drodze – powiedziała dziennik.pl Magda Zglińska, reprezentująca operatora systemu Yanosik. – Widoczne z daleka radiowozy z skutecznie ostudzą zapędy niejednego kierowcy, który chciałby złamać przepisy ruchu drogowego. Na co dzień w Yanosiku również stosujemy działania prewencyjne, informując o bieżącej sytuacji na drodze. Dzięki temu kierowca może zawczasu przygotować się do odpowiedniego manewru – skwitowała.