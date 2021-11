Dopłaty do samochodów elektrycznych dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą ruszą 22 listopada. To będzie wielki dzień dla przedsiębiorców. Szczególnie, że NFOŚiGW zwiększył budżet programu "Mój elektryk" o 200 mln zł (w sumie do 700 mln zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aut osobowych, dostawczych, a także pojazdów kategorii L o zeroemisyjnym napędzie (elektryczne lub wodorowe).

Wnioski o dofinansowanie zakupu elektryków będą przyjmowane do 30 września 2025 r., o ile wcześniej nie wyczerpie się budżet. A o wsparcie mogą starać się przedsiębiorstwa, jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, rolnicy indywidualni oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

Dopłaty do samochodów elektrycznych dla firm od 22 listopada 2021 roku

– Dotacje do zakupu pojazdów zeroemisyjnych udzielane przedsiębiorcom i instytucjom wydatnie wpłyną na upowszechnienie w naszym kraju zielonego transportu, gdyż wedle statystyk właśnie biznes i podmioty instytucjonalne są głównymi nabywcami nowych pojazdów dla swoich flot – powiedziała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Podobnie jak w przypadku osób indywidualnych i rodzin także w naborze dla firm wsparcie polega na częściowej refundacji kosztu zakupu zeroemisyjnego auta do kwot określonych w programie "Mój elektryk".

Dopłaty do samochodów elektrycznych dla firm - jaka kwota i zasady?

– Dla osobowych elektryków przewidziano dotację w wysokości 18 750 zł lub 27 000 zł, o ile deklarowany roczny przebieg pojazdu wyniesie co najmniej 15 tys. km – wyjaśnił Artur Lorkowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W przypadku samochodów dostawczych (N1) i minibusów (M2 i M3) dotacja będzie wyższa, w zależności od przebiegu rocznego – do 50 tys. zł lub do 70 tys. zł, maksymalnie do 20 proc. lub do 30 proc. kosztów kwalifikowanych kupna samochodu. Przy czym nie będzie obowiązywał limit cenowy.

– Udział przedsiębiorców na rynku nowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) jest jeszcze wyższy niż w segmencie motoryzacji konwencjonalnej i wynosi 87 proc.. Uwzględniając osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, którzy nie są wyodrębnioną kategorią w CEPiK, jest jeszcze wyższy. Uruchomienie dotacji kierowanych dla beneficjentów instytucjonalnych ma więc absolutnie priorytetowe znacznie – powiedział dziennik.pl Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Na potwierdzenie przedstawił liczby z najnowszej edycji raportu PSPA "Polish EV Outlook 2021". Z dokumentu wynika, że w I połowie 2021 r. firmy zarejestrowały 2122 osobowe i dostawcze BEV, zaś osoby fizyczne – zaledwie 310.

– Jednocześnie przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na nabycie samochodów z napędem elektrycznym finansowanych leasingiem lub wynajmem długoterminowym. To w przypadku EV szczególnie atrakcyjna forma. W tym kontekście ogłoszenie listopadowego naboru jest oczywiście ważne, jednak z perspektywy rozwoju polskiej elektromobilności bardziej istotne jest ogłoszenie podpisania pierwszych umów pomiędzy leasingodawcami a bankami, które w imieniu NFOŚiGW będą dystrybuowały dotacje do leasingu i wynajmu długoterminowego – podkreślił szef PSPA.

Samochód elektryczny w firmie i podatek VAT

– Z danych wynika, że nowe samochody w tym segmencie w przeważającej mierze trafiają do firm, a dodatkowo ich znacząca większość nie jest kupowana, lecz jest brana w leasing lub najem długookresowy. Wobec tego Narodowy Fundusz spodziewa się, że uruchomienie dopłat dla przedsiębiorców, w tym dopłat do leasingu i najmu, zwiększy napływ wniosków do programu Mój elektryk. Dlatego na dopłaty do leasingu jest przeznaczone 80 proc. budżetu programu – powiedział dziennik.pl Lorkowski.

A jak jest z podatkiem VAT w przypadku samochodu elektrycznego "na firmę"? Jaki limit ceny netto?

– Dotacja to kwota zgodna z zasadami przedstawionymi w programie priorytetowym "Mój elektryk", która trafi na konto beneficjenta lub zmniejszy jego zobowiązanie/koszty związane z opłatą wstępną w przypadku leasingu. Obowiązującą regułą jest to, że nabycie pojazdu/koszty związane z leasingiem są objęte stawką podatku VAT 23 proc. (z wyjątkami wskazanymi w ustawie o podatku od towarów i usług - VAT), jak również to, że czynni podatnicy VAT mają możliwość odliczania tego podatku (100 proc. albo 50 proc.) na zasadach określanych w ustawie o VAT. Jeżeli danej osobie przysługuje prawo odliczenia jakiekolwiek części VAT, to kwota podlegająca odliczeniu (100 proc. albo 50 proc.) nie stanowi kosztów kwalifikowanych i nie jest uwzględniana przy wyliczaniu wsparcia z NFOŚiGW. Warto pamiętać, że w przypadku kategorii pojazdów M1 górny próg zakupu auta to: dla osób fizycznych (bez Karty Dużej Rodziny) i przedsiębiorców niepłacących VAT: 225 tys. brutto, natomiast dla płatników pełnego VAT-u - 225 tys. zł netto, z kolei dla osób używających auta w trybie mieszanych (prywatny/firmowy), będących płatnikami 50 proc. VAT górny próg zakupu wyniesie 201 793 zł netto – wyjaśnił Artur Lorkowski z NFOŚiGW.

Wariant Maks. koszt kwalifikowany Maks. szacunkowa cena netto, aby samochód elektryczny podlegał programowi Część podatku VAT w koszcie kwalifikowanym Szacowana cena brutto auta Komentarz 1 225 000 zł 225 000 zł 0 276 750 zł jeżeli podatnik ma prawną możliwość "odpisania" 100% VAT 2 225 000 zł 211 793 zł 23 206 zł 248 205 zł jeżeli podatnik ma prawną możliwość "odpisania" 50% VAT 3 225 000 zł 182 927 zł 42 073 zł 225 000 zł jeżeli podatnik nie ma prawnej możliwości "odpisania" VAT

Dopłata do samochodu elektrycznego a podatek VAT - jaka cena auta?

Maksymalna cena auta elektrycznego objętego dotacją wyniesie:

225 000 zł brutto w przypadku beneficjentów, którzy nie są płatnikami VAT;

248 205 zł brutto w przypadku firm mogących odliczyć 50 proc. podatku VAT;

276 750 zł brutto w przypadku firm odliczających 100 proc. podatku VAT.

Dopłaty do samochodów elektrycznych dla Kowalskiego

Przypominamy, że dla osób fizycznych kwota dotacji wynosi 18 750 zł, a w przypadku rodzin wielodzietnych (z kartą dużej rodziny) ­– 27 000 zł. Cena auta nie może przekraczać 225 tys. zł, przy czym limit cenowy nie dotyczy właśnie posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Procedura ubiegania się o dotację na „elektryka" przez osoby fizyczne odbywa się online. Aby uzyskać refundację należy przedstawić fakturę zakupu i przejść kilka kroków w formularzu.