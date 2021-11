Volkswagen ID.5 wyskoczył z kapelusza. To pierwszy elektryczny SUV coupe oparty na modułowej platformie MEB zaprojektowanej specjalnie z myślą o konstruowaniu milionów aut na prąd.

Zgodnie z wierszami strategii ACCELERATE, VW chce do 2030 roku zwiększyć udział modeli BEV w sprzedaży do 70 proc., jednocześnie zmierzając do osiągnięcia neutralności pod względem emisji CO 2 do 2050 roku. Stąd do 2025 roku, producent zainwestuje około 16 mld euro w rozwój elektromobilności i digitalizację. A jednym z dojrzałych przed chwilką owoców jest właśnie ID.5, czyli ładniejsza wersja rodzinnego ID.4. Czego mogą spodziewać się kierowcy w Polsce?

Volkswagen ID.5 i ID.5 GTX - pierwszy elektryczny SUV coupe

Volkswagen ID.5 i jego sportowe wcielenie ID.5 GTX patrzą na świat przez matrycowe reflektory IQ.Light, które zapewniają inteligentne sterowanie światłami drogowymi. Listwa świetlna zwęża się ku logo VW, połączono ją z trzema podświetlanymi elementami o strukturze plastra miodu zarówno po stronie kierowcy, jak i pasażera. Twarz przypomina znany już model ID.4, na którym bazuje, ale jest od niego dłuższy o 30 mm (4599 mm; ID.5 GTX: 4582 mm). Wysmukloną sylwetkę zamyka ścięty tył i spoiler.

– ID.5 pokazuje jak będą wyglądały samochody przyszłości – aerodynamiczne, o ekspresyjnej stylistyce, sportowe i, dzięki zastosowaniu platformy MEB, z małymi zwisami nadwozia – powiedział Josef Kaban, szef działu stylistycznego Volkswagena. – Dlatego, mimo że linia dachu została poprowadzona bardzo dynamicznie, mogliśmy zaprojektować przestronne wnętrze. Dotąd nie było to możliwe – stwierdził.

Volkswagen ID.5 - jaka pojemność bagażnika?

Za drzwiami kokpit niemal identycznie urządzony jak w ID.4. Sportowego klimatu dodają drobiazgi. Zależnie od wersji zastosowano różne rodzaje tapicerki. Perforowane logo ID. w górnej części oparć to wyróżnik opcjonalnych foteli o najwyższym standardzie. Duży rozstaw osi (2766 mm) pozwolił na stworzenie kabiny tak przestronnej, jak w SUV-ach pozycjonowanych o klasę wyżej. Pasażerowie podróżujący z tyłu ID.5 mają tylko o 12 mm mniej miejsca nad głowami niż w ID.4. Bagażnik oferuje 549 litrów pojemności.

Volkswagen ID.5 - wyposażenie i systemy

W ID.5 Volkswagen zaaplikował nowe oprogramowanie ID.Software 3.0 pozwalające m.in. na ładowanie akumulatorów prądem o większej mocy (na stacji szybkiego ładowania standardowo moc może wynieść do 135 kW). Lepszy soft to także korzystanie z informacji zgromadzonych w chmurze (dane do nawigacji czy zdalna aktualizacja w trybie OTA). ID.Software 3.0 poprawi również działanie systemu naturalnego sterowania głosem (Cześć ID.).

Do tego ID.5 dzięki komunikacji Car2X odbierze informacje wysyłane przez inne samochody Volkswagena oraz sygnały z urządzeń infrastruktury drogowej w obszarze do 800 m i w ułamku sekundy podniesie alarm o niebezpieczeństwie, wypadkach czy korkach. Pas świetlny ID.Light w kokpicie błyśnie by kierowca nie przegapił ostrzeżenia.

Volkswagen ID.5 - jaka moc i przyspieszenie?

Volkswagen ID.5 będzie sprzedawany z akumulatorem o pojemności 77 kWh, w trzech wersjach różniących się mocą silników.

Z kolei sportowy ID.5 GTX z układem 4x4 to elektryczny odpowiednik spalinowych odmian: GTI z jednostką benzynową, GTD z sinikiem Diesla czy hybryd GTE. Napęd? Przy tylnej osi pracuje silnik synchroniczny (PSM) o mocy 204 KM, a z przodu zamontowano jednostkę asynchroniczną (ASM). Łącznie ten duet dostarczy pod nogę ok. 300 KM (220 kW), co uczyni ID.5 GTX najmocniejszym przedstawicielem elektrycznej rodziny ID – od zera do 100 km/h przyspieszy w ok 6 s. Kultowy hot hatch, czyli Golf GTI z benzynowym 2.0 TSI/245 KM "setkę" załatwia w 6,3 s.

Elektryczny napęd 4x4 korzysta ze zmyślnego systemu sterowania. To komputer decyduje w jakich proporcjach rozdzielić dostępne niutonometry momentu obrotowego pomiędzy silniki. Przy czym nowy elektryczny ID.5 w wielu sytuacjach ma zachowywać się jak samochód tylnonapędowy. Przednia jednostka wkroczy do akcji dopiero gdy kierowca zechce zakosztować sportowej jazdy lub gdy jest potrzebna lepsza trakcja.

Kierowca ID.5 GTX dzięki systemowi wyboru trybów jazdy może zmieniać sposób pracy silników elektrycznych, amortyzatorów o zmiennej sile tłumienia nierówności (opcja) oraz układu kierowniczego, wybierając tryby Eco, Comfort, Sport, Individual lub Traction. A jeśli tego mało, to VW za dopłatą dostarczy pakiet obejmujący obniżone o 15 mm sportowe zawieszenie oraz układ kierowniczy o zmiennej sile wspomagania.

Volkswagen ID.5 - jaki zasięg i kiedy w Polsce?

Zasięg ID.5? Akumulator o pojemności 77 kWh zamknięty między osiami ma zapewnić prądu na przejechanie 497 km (wg WLTP). Na stacji szybkiego ładowania (DC do 125 kW) wystarczy około 30 minut by zdobyć energię potrzebną do pokonania 300 km (wg WLTP). Elektrony można też uzupełnić w domu prądem przemiennym (AC) o mocy do 11 kW. Zużycie prądu na 100 km – 19,1-18,1 kWh (w cyklu mieszanym NEDC).

Volkswagen ID.5 w Polsce pojawi się w 2022 roku. Nowy SUV coupe, podobnie jak ID.3 i ID.4, będzie produkowany w fabryce w Zwickau.

Volkswagen ID.5 w pigułce: