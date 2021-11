Audi R8 to sportowiec z krwi i kości. Samochód napędza centralnie zamontowany wolnossący silnik 5.2 V10. Jednostka wytwarza 570 KM mocy i 550 Nm momentu obrotowego. O trakcję dba słynne quattro, czyli układ 4x4. To wystarczy by od 0 do 100 km/h przyspieszyć w 3,7 sekundy (prędkość maksymalna - 324 km/h).

Za jednostką V10 wciśnięto błyskawicznie przełączającą biegi, siedmiostopniową, automatyczną skrzynię biegów S tronic, obsługiwaną przez kierowcę elektrycznie, tzw. "by wire" (bez mechanicznego połączenia). Samochód waży tylko 1700 kg. W dużej mierze to zasługa szkieletu - karoserii Audi Space Frame wykonanej z aluminium i karbonu (niemal 80 proc. użytych tu elementów wyprodukowano z aluminium).

Audi R8 w Polsce kosztuje od 720 tys. zł (RWD, czyli z napędem na tylną oś) do ponad 1,1 mln zł (R8 Spyder V10 performance).

Audi R8 - wypadek w Tarnowie

I właśnie jedno takie cacko zostało rozbite na południu Polski. Jak doszło do wypadku?

- Kobieta wyjeżdżając z Tarnowa na południową obwodnicę miasta w kierunku Krakowa nie opanowała mocy ponad 500-konnego silnika - oceniła policja. - Samochód został przerzucony przez liny zabezpieczające pasy ruchu i dachując został postawiony ponownie na kołach, tylko w kierunku Rzeszowa. Kobieta trafiła do tarnowskiego szpitala, jej życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo - skwitowali mundurowi.

Białe Audi R8, a raczej jego wrak zapewne trafi na złom. Choć różne cuda już się zdarzały...