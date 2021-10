Od jesieni zeszłego roku Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji ma na swoim wyposażeniu 10 bezzałogowych statków powietrznych. Wykorzystywane są one do przeróżnych zadań, głównie do nadzoru nad ruchem i dbania o bezpieczeństwo na stołecznych drogach - powiedział komisarz Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej Policji.

Policyjne drony w ciągu ostatniego roku były używane m.in. akcji "Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego". - Policjanci rejestrują nimi zachowania uczestników ruchu drogowego i wyciągają konsekwencję wobec kierujących i osób pieszych niestosujących się do przepisów - zaznaczył policjant. - W ostatnim czasie policjanci stołecznej drogówki wykorzystali drony do ujawniania wykroczeń popełnianych przez kierujących samochodami ciężarowymi przewożącymi niezabezpieczone materiały sypkie - poinformował. Wskazał, że w tym przypadku chodziło o przewożenie wywrotkami piasku czy innych materiałów bez odpowiedniego zabezpieczenia ładunku. - Kamera zawieszona nad ulicą bez najmniejszego problemu ujawniała takie pojazdy, które następnie poddawane były szczegółowej kontroli - tłumaczył. Policja i drony na miejscu wypadku drogowego - Policjanci sekcji obsługi zdarzeń drogowych wykorzystują bezzałogowce do robienia zdjęć podczas wypadków drogowych, w których są osoby zabite lub ranne. Widok miejsca zdarzenia drogowego z góry poszerza perspektywę i stanowi znakomity materiał poglądowy dla sądu - wyjaśnił. Podkreślił, że funkcjonariusze za pomocą policyjnych dronów sukcesywnie wykonują również mapowanie kolejnych rozbudowanych skrzyżowań na terenie miasta. - Ułatwia to i przyśpiesza późniejsze czynności wykonywane podczas zdarzeń drogowych - podał. - Mapowanie to polega na wykonaniu nalotu dronem na określonej wysokości nad skrzyżowaniem i zrobieniu serii zdjęć. Całość materiału przetwarzana jest przez specjalny program komputerowy, którego efektem końcowym jest model 2D lub 3D skrzyżowania - przekazał. Drony policji szukają zaginionych i przestępców Zaznaczył przy tym, że dbanie o bezpieczeństwo na drogach to nie jedyne zadanie policjantów wyposażonych w podniebne maszyny. - Na prośbę innych komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji biorą oni udział w działaniach poszukiwawczych osób zaginionych czy wykonują czynności dla policjantów pionu kryminalnego - powiedział. - Stołeczna drogówka ma 10 bezzałogowych statków powietrznych na swoim wyposażeniu. Wykorzystanie dronów stało się codziennością dla funkcjonariuszy co bezpośrednio przekłada się na poprawę bezpieczeństwa na ulicach stolicy - dodał komisarz Retmaniak.