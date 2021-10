Opel Astra piątej generacji w granatowej karoserii, silnikiem benzynowym 1.2 turbo i sześciostopniową skrzynią biegów to auto nr 500 000. Jubileuszowy samochód z Gliwic trafi do Niemiec.

Łącznie fabryka w Gliwicach przez ponad 20 lat wyprodukowała ponad 2 750 000 samochodów (licząc od 31 sierpnia 1998 roku do dziś).

– Pół miliona to ostatnia okrągła liczba na produkcyjnym liczniku gliwickiej fabryki samochodów osobowych Stellantis. Kolejne ważne wydarzenia będą już obchodzone w, powstającej w jej sąsiedztwie, fabryce dużych samochodów dostawczych – zapowiedziała Agnieszka Brania.

Nowa fabryka samochodów w Gliwicach

Zakład Opel Manufacturing Poland jest obecnie w fazie wygaszania produkcji samochodów osobowych. Jednocześnie, trwają przygotowania do uruchomienia w drugim zakładzie (PSA Manufacturing Poland) produkcji dużych samochodów dostawczych.

– Przeżyliśmy, jako zespół gliwickiego zakładu, wiele ważnych wydarzeń i sukcesów, gromadząc doświadczenie, wiedzę i umiejętności. Mając ten niezwykle cenny kapitał jesteśmy w pełni gotowi na nowe zadania. Etap produkcji samochodów osobowych w gliwickiej lokalizacji Stellantis powoli się kończy, by umożliwić otwarcie zupełnie nowego – produkcji dużych samochodów dostawczych – powiedział Andrzej Korpak, prezes zarządu Opel i PSA Manufacturing Poland, Grupa Stellantis. – Nie znaczy to jednak, że zwalniamy tempo. Przed nami stoją dwa główne zadania: zapewnienie najwyższej jakości wytwarzanych w naszej fabryce Opli Astra aż do ostatniego egzemplarza oraz utrzymanie tempa realizacji inwestycji Stellantis w fabrykę dużych samochodów dostawczych w Gliwicach – podkreślił.

Stellantis wyprodukuje nowe samochody dostawcze

Fabryka w Gliwicach wyprodukuje duże samochody dostawcze o trzech długościach (L2, L3 i L4) oraz dwóch wysokościach (H2 i H3). Początkowo będą to vany typowo użytkowe w różnych wersjach, także na rynek brytyjski. Później zostaną wdrożone odmiany osobowe i warianty przeznaczone pod zabudowy specjalne (te także będą realizowane fabrycznie). Plan zakłada, że w przyszłym roku z Gliwic wyjedzie ok. 50 tys. nowych aut dostawczych Grupy Stellantis. Najpierw produkcja będzie prowadzona na jedną zmianę. Od sierpnia 2022 roku przewidziano uruchomienie drugiej zmiany. Trzecia dołączy jesienią na przełomie października i listopada. A w 2023 docelowa produkcja zostanie rozkręcona do 100 tys. aut rocznie.

Pierwszy samochód z nowej fabryki w Gliwicach

– Próbę ognia przeszła linia produkcyjna: zjechał z niej pierwszy samochód w ramach fazy szkoleniowej – powiedziała nam Brania. – To potężna inwestycja, dająca gliwickiej lokalizacji Stellantis nowe perspektywy rozwoju, ale też stawiająca przed nią zupełnie nowe wyzwanie: debiut w roli producenta dużych samochodów dostawczych. To ogromną odpowiedzialność, bo segment LCV jest bardzo ważny dla korporacji: Stellantis jest jego liderem w Europie z udziałem 34 proc., w I półroczu tego roku – wyliczyła.

Nowe samochody elektryczne tylko z Gliwic

Jednak największą bombą jest to, że gliwicka fabryka będzie jedyną w ramach koncernu, której powierzono produkcję elektrycznych samochodów dostawczych.

– Zakład w Gliwicach odegra kluczową rolę w planach Grupy Stellantis. Spodziewamy się, że ok. 2025 roku aż 70 proc. produkcji będą stanowić elektryczne samochody dostawcze. Planujemy także hybrydyzację napędów – powiedział dziennik.pl Grzegorz Buchal odpowiedzialny w koncernie Stellantis za globalne wdrażanie do produkcji nowych aut LCV. Warto wiedzieć, że prócz Polski samochody dostawcze tego giganta są również produkowane we Włoszech (zakład SevelSud w Val di Sangro; joint venture FCA/PSA) i Meksyku (na rynki amerykańskie).

Nowa inwestycja w Gliwicach, szukają ludzi do pracy

Fabryka w Gliwicach zatrudnia 2 tys. ludzi, z czego ok. 500 oddelegowano tymczasowo do pracy w zagranicznych zakładach koncernu. Ale na początku 2022 roku mają oni wrócić z delegacji na Śląsk, by zająć się produkcją nowych vanów. Z kolei na potrzeby trzeciej zmiany zaplanowano zwiększenie zatrudnienia o kolejne 500 osób. Co oznacza, że finalnie etat znajdzie tam nawet 2500 osób.

Koncern Stellantis z początkiem 2022 roku utworzy w Polsce nową spółkę – Stellantis Gliwice. Obejmie ona nową fabrykę dużych samochodów dostawczych w Gliwicach, fabrykę silników Pure Tech w Tychach oraz Centra Usług Wspólnych w Gliwicach i Tychach.