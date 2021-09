TAURON Nowe Technologie dobił targu z Volkswagenem. W efekcie do parku samochodowego największego dystrybutora energii elektrycznej w Polsce dołączy flota 15 nowych VW ID.3.

Reklama

– Cieszę się, że zarząd TAURONA Nowe Technologie postanowił wybrać ID.3. Samochody elektryczne konstruowane na platformie MEB mają przed sobą świetlaną przyszłość, a ID.3 jest tego najlepszym przykładem. Pod wieloma względami stanowi on punkt odniesienia dla elektrycznych konkurentów – powiedział Łukasz Zadworny, dyrektor marki Volkswagen. – Pierwsze elektryczne Volkswageny – 5 egzemplarzy e-Golfa – zasiliło flotę Grupy Tauron już w 2018 roku. Teraz przyszła kolej na nasz nowy, elektryczny i kompaktowy bestseller – stwierdził.

A od 2017 roku Volkswagen dostarczył Grupie Tauron już ponad 300 samochodów, następnych 200 egzemplarzy czeka na dostawę lub jest zamówionych do produkcji.

Volkswagen ID.3 z dalekim zasięgiem i rozszerzoną rzeczywistością

Volkswagen ID.3 w zależności od wersji potrafi zapewnić zasięg do 549 km (wg WLTP), przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 7,3 s, czy ładowanie akumulatora od 5 do 80 proc. pojemności w 38 minut, jeżeli korzysta się z szybkiej ładowarki o mocy 125 kW. Na pokładzie oferuje m.in. wyświetlacz przezierny (Head-up) działający w technologii rozszerzonej rzeczywistości - prezentowane znaki i wskazówki umieszcza wirtualnie w rzeczywistym otoczeniu samochodu. Niemieckiego elektryka można też doposażyć w system oświetlenia ID.Light, czyli świetlny pas diod przebiegający pod przednią szybą, który odpowiednim kolorem przekazuje kierowcy różne informacje (związane z obsługą głosową, nawigacją czy ładowaniem pojazdu).

Do tego modele ID. można aktualizować bezprzewodowo w trybie Over-the-Air. Niemiecka marka zapewnia, że w przyszłości planuje dostarczać bezpłatne oprogramowanie co około dwanaście tygodni. Do tego niektóre funkcje będzie można zamawiać w zależności od potrzeby chwili. Tu lista obejmuje m.in. dostęp do systemu Travel Assist lub możliwość skorzystania ze zwiększonej wydajności akumulatora podczas długich podróży, a w późniejszym czasie nawet uruchomienie funkcji jazdy zautomatyzowanej.

– Elektryczne pojazdy od Volkswagena trafią do pracowników, którzy na co dzień spotykają się z przedstawicielami samorządów. Trudno wyobrazić sobie lepszą okazję do promowania koniecznych zmian w naszych motoryzacyjnych przyzwyczajeniach. Chcemy też pokazać, że nie tylko budujemy stacje ładowania pojazdów elektrycznych, ale sami jesteśmy użytkownikami tych rewolucyjnych rozwiązań – stwierdził Artur Warzocha, prezes zarządu TAURONA Nowe Technologie.

Volkswagen szybszy niż Izera

TAURON Nowe Technologie to jedna ze spółek Grupy TAURON. Odpowiada m.in. za zaawansowane rozwiązania infrastruktury elektroenergetycznej, elektromobilności oraz instalacji służących do produkcji "czystej energii". Zarządza oświetleniem ulicznym w ponad 600 gminach na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Obsługuje łącznie blisko 1 mln punktów świetlnych i zarządza siecią stacji ładowania samochodów elektrycznych. Realizuje usługi z zakresu infrastruktury elektroenergetycznej. Oferuje budowę farm fotowoltaicznych i instalacji kogeneracyjnych.

Tauron jako państwowy gigant energetyczny pod rękę z koncernami PGE, Energa i Enea jest też jednym z udziałowców spółki ElectroMobility Poland założonej w październiku 2016 r. - jej zadaniem jest uruchomienie produkcji seryjnej polskiego samochodu elektrycznego Izera. Każda z firm objęła po 25 proc. akcji w kapitale zakładowym spółki, uzyskując w ten sposób po 25 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy wynosił 70 mln zł.

Reklama

Jak dziś wygląda sytuacja Izery? ElectroMobility Poland wybrała platformę, której powstanie samochód elektryczny marki Izera. Dostawcę poznamy w styczniu 2022 roku. Koszt całej inwestycji wyniesie ok. 5 mld zł. Produkcja w nowej fabryce samochodów w Jaworznie ma ruszyć w 2024 roku. Plany przewidują produkcje na poziomie 150 tys. aut rocznie.