Volkswagen wprowadza bezprzewodowe aktualizacje Over-the-Air do wszystkich modeli z rodziny ID. A to oznacza, że elektryczne ID.3, ID.4 i ID.4 GTX nie będą musiały jeździć do serwisu na wgranie najnowszego oprogramowania. Dzięki temu zwiększenie zasięgu stanie się dostępne na życzenie kierowcy...

Volkswagen ogłosił, że wszystkie modele z rodziny ID. będą otrzymywać regularne aktualizacje oprogramowania za pośrednictwem mobilnego transferu danych. Najnowszy ID. Software 2.3 oferuje nowe funkcje i ulepsza już istniejące. To oznacza również, że jak dotąd VW pozostaje jedynym z największych (biorąc pod uwagę poziom sprzedaży) producentem, który udostępnia tę technologię kierowcom. Reklama Niemiecka marka zapewnia, że w przyszłości planuje dostarczać bezpłatne oprogramowanie co około dwanaście tygodni. Do tego niektóre funkcje będzie można zamawiać w zależności od potrzeby chwili. Volkswagen zdalnie zwiększy zasięg Tu lista obejmuje m.in. dostęp do systemu Travel Assist lub możliwość skorzystania ze zwiększonej wydajności akumulatora podczas długich podróży, a w późniejszym czasie nawet uruchomienie funkcji jazdy zautomatyzowanej. Właśnie na takich czasowych aktywacjach VW chce zarabiać. Volkswagen i aktualizacja oprogramowania Over-the-Air Niektóre z nowych funkcji mają wpływ na ID. Light, czyli świetlny pas diod przebiegający pod przednią szybą, który odpowiednim kolorem przekazuje najróżniejsze informacje. Teraz udoskonalono przetwarzanie obrazu w kamerze wielofunkcyjnej, dzięki czemu jeszcze szybciej rozpoznaje ona motocykle i innych użytkowników dróg. To samo dotyczy jazdy po zmroku. Jeśli w pojeździe jest zainstalowana funkcja dynamicznego sterowania światłami drogowymi, umożliwia jeszcze bardziej precyzyjne sterowanie reflektorami. Grafika na centralnym wyświetlaczu systemu multimedialnego jest bardziej stonowana i wyraźniejsza, a obsługa – bardziej intuicyjna. W Polsce użytkownicy samochodów elektrycznej rodziny ID będą mogli przeprowadzić zdalną aktualizację już w najbliższych tygodniach.