Skoda Enyaq iV wjechała na polski rynek w zadziornej odmianie Sportline – u czeskiego producenta to przedsionek do rasowej wersji RS. Tu nikt nie żartuje, w planach jest elektryczny SUV o rakietowych osiągach, ale zanim to nastąpi firma stopniuje napięcie. A najnowszy Enyaq Sportline iV już dziś pokazuje, że samochód elektryczny potrafi wzbudzić emocje i angażować kierowcę. Jak to możliwe?

Reklama

Skoda Enyaq Sportline iV kradnie show spektakularnym świecącym grillem w czarnej oprawie. Zresztą czarne są też wstawki w kształcie litery C poniżej reflektorów, obramowania szyb, relingi dachowe i dyfuzor tylnego zderzaka. Nazwę modelu oraz napis SKODA na pokrywie bagażnika także wykaligrafowano czarnymi jak atrament literami. Spojler dachowy jest w czarnym macie. Przyciemniane tylne i boczne szyby Sunset dodatkowo podkreślają sportowy design SUV-a, a latem zapewniają chłód we wnętrzu. Plus na konto inżynierów od wyciszenia kabiny – wykonali bardzo dobrą robotę. A posłużyli się m.in. rozwiązaniem stosowanym w autach premium – przednie boczne szyby skrywają warstwę tłumiącą hałas. Do tego polerowane 20-calowe alufelgi Vega można wymienić na jeszcze większe 21-calowe Betria. Te drugie wyglądają fenomenalnie i naprawdę ciężko zdecydować czy do kompletu wybrać lakierowanie karoserii w zjawiskowej czerwieni Velvet, czy skrzącym błękicie Race. Bez względu na decyzję Enyaq Sportline iV ze swoimi misternymi detalami zawsze zaimponuje rozmachem…

Skoda Enyaq Sportline iV i sportowe wnętrze

Podobnie jak przestronna i pakowna kabina, którą podlano wysmakowanymi dodatkami. Enyaq Sportline iV wita mądrze rozplanowaną deską rozdzielczą, łatwą obsługą, czarną tapicerką i czarną podsufitką. Mięsista kierownica z podgrzewaniem sama wsuwa się w dłonie. Naciśnięcie przycisku na konsoli środkowej przenosi kierowcę bezpośrednio do menu wyboru trybu jazdy, wyświetlanego na 13-calowym centralnym ekranie multimediów, a przewidziano pięć ustawień: Eco, Comfort (tylko z zawieszeniem adaptacyjnym), Normal, Sport i Individual. Numer popisowy architektów wnętrza to stworzone specjalnie dla tej wersji głębiej profilowane sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami – są godne polecenia, zapewniają zarówno komfort jak i dobre trzymanie boczne. A połączenie mikrofibry Suedia ze skórą dodaje ekskluzywności. Listwy ozdobne na desce rozdzielczej i na drzwiach mają wykończenie w stylistyce Carbon. Aluminiowe nakładki na pedały podpuszczają, żeby sprawdzić co się stanie, ale zanim zakręcą się koła warto spojrzeć na spis gadżetów, którymi Enyaq Sportline iV wspomoże w podróży…

Skoda Enyaq Sportline iV i bogate wyposażenie

Enyaq Sportline iV nie boi się nocnych wypraw - jest standardowo wyposażony w adaptacyjne reflektory Full LED Matrix o sześciokątnym kształcie. Pojedynczy moduł matrycowych lamp ma 24 diody sterowane indywidualnie, dzięki temu światła drogowe mogą być włączone przez cały czas bez oślepiania innych użytkowników drogi. Kamera umieszczona na przedniej szybie wykrywa nadjeżdżające pojazdy oraz odbijające światło osoby i obiekty, a inteligentna technologia automatycznie wyłącza poszczególne segmenty wiązki światła, zapewniając jednocześnie dobrze oświetloną trasę.

Skoda Enyaq Sportline iV - wyświetlacz head-up z rzeczywistością rozszerzoną

Wspaniałym frykasem jest wyświetlacz head-up z rzeczywistością rozszerzoną – podobne rozwiązanie oferuje Mercedes klasy S. W czeskim aucie najważniejsze informacje zdają się być prezentowane kilka metrów przed autem – animowane strzałki pomagają w porę skręcić, a kreska poniżej pokazuje, że aktywny tempomat zauważył samochód jadący z przodu. Z kolei linie z lewej i prawej strony informują o interwencji adaptacyjnego asystenta pasa ruchu Adaptive Lane Assist.

Poza tym Enyaq Sportline iV może dostać każdy z najnowocześniejszych asystentów kierowcy oferowanych przez Skodę. System ochrony pieszych i rowerzystów Predictive Pedestrian i Cyclist Protection oraz Side Assist wraz z Rear Traffic Alert ostrzegają przed kolizjami z innymi pojazdami, rowerzystami, pieszymi oraz przeszkodami statycznymi. Układ Front Assist może całkowicie zapobiec wypadkowi lub zminimalizować jego konsekwencje poprzez automatyczne hamownie. Podczas skręcania w lewo na skrzyżowaniach funkcja Turn Assist z wyprzedzeniem wykrywa pojazdy nadjeżdżające z naprzeciwka, ostrzega kierowcę i w razie potrzeby samodzielnie zatrzymuje samochód.

Skoda Enyaq Sportline iV – uratuje przed wypadkiem

Travel Assist wraz z aktywnym tempomatem Adaptive Cruise Control obejmuje również Adaptive Lane Assist z rozpoznawaniem robót drogowych, Traffic Jam Assist oraz Emergency Assist. System utrzymuje elektrycznego SUV-a na swoim pasie automatycznie monitorując odległość od poprzedzającego pojazdu. W korku Travel Assist potrafi nie tylko autonomicznie zatrzymać auto, ale i ruszyć by podążać dalej. Wszelkie przeszkody wykryte przez sensory auta można zobaczyć na ekranie. Co istotne, w trybie Travel Assist dzięki czujnikom pojemnościowym wbudowanym w wieniec kierownicy nie mamy ciągle fałszywych komunikatów, wzywających do przejęcia kontroli nad autem. Nie trzeba też zdecydowanie korygować toru jazdy, by system wiedział, że czuwamy, wystarczy mieć ręce na kierownicy. Z drugiej strony dzięki temu układ sprawdzi, czy człowiek stracił panowanie nad pojazdem przez zasłabnięcie. W takiej sytuacji Enyaq Sportline iV zostanie zatrzymany przez układ Emergency Assist.

Proactive Crew Protect Assist i nawet 9 poduszek powietrznych

Jeśli kolizja jest nieuchronna – pomimo wszystkich systemów asystujących lub gdy kierowca rozpocznie gwałtowny manewr hamowania – proaktywna funkcja Crew Protect Assist automatycznie napnie pasy bezpieczeństwa i zamknie szyby oraz panoramiczny dach przesuwny. Pasażerów może chronić nawet dziewięć poduszek powietrznych. Poduszki kierowcy i pasażera z przodu oraz przednie boczne poduszki powietrzne są montowane w standardzie, podobnie jak dwie kurtyny powietrzne, które zasłaniają przednie i tylne boczne szyby. Centralna poduszka powietrzna między przednimi siedzeniami zmniejsza siłę zderzenia między kierowcą a pasażerem z przodu w razie wypadku. Z listy opcji można jeszcze wybrać dwie boczne poduszki powietrzne dla zewnętrznych tylnych siedzeń.

Skoda Enyaq Sportline iV 80x – jak jeździ?

Wreszcie czas na przejażdżkę. Absolutną nowością w gamie Skody jest Enyaq Sportline iV 80x, czyli z napędem 4x4. Jak na razie to najmocniejsza wersja tego auta. Przy tylnej osi pracuje silnik synchroniczny z magnesami trwałymi (PSM), a z przodu zamontowano jednostkę asynchroniczną (ASM). Silniki asynchroniczne charakteryzują się krótkotrwałą odpornością na przeciążenia i niskimi stratami oporu - są więc idealne do krótkotrwałych przyspieszeń. Taki elektryczny duet dostarcza pod nogę 265 KM i 425 Nm! Od zera do 100 km/h rodzinny SUV w sportowym kombinezonie przyspieszy w 6,9 s. Akumulator o pojemności użytecznej 77 kWh (82 kWh brutto) powinien zapewnić prądu na przejechanie ok. 500 km.

Na drodze Enyaq Sportline iV 80x pozytywnie zadziwia nie tylko dynamiką elektrycznego układu 4x4, ale też stabilnością pokonywania zakrętów. Na łukach ukryty w podłodze akumulator swoją masą działa jak magnes przyciągający auto do drogi. A seryjne sportowe zawieszenie obniżone o 15 mm z przodu i 10 mm z tyłu w trybie Sport usztywnia amortyzację i potrafi wyzwolić nowe talenty do hasania. Wtedy Enyaq Sportline iV 80x pokazuje, że elektryczny SUV potrafi sprawić frajdę… Do tego łopatki przy kierownicy pozwalają regulować siłę rekuperacji. Prawa łopatka – więcej siły hamowania, lewa – mniej, prościej chyba już nie można. Do dyspozycji przewidziano kilka stopni, od niemal swobodnego "żeglowania" aż po maksymalne odzyskiwanie prądu (tryb B przełącznika). Tym sposobem kierowca ma aktywny wpływ na sposób jazdy i odzyskiwanie energii podczas zwalniania, a po pewnym czasie umie już zatrzymywać auto właściwie bez używania hamulców.

Skoda Enyaq Sportline iV 80 i 80x – największy akumulator i dwa napędy do wyboru

Skoda przewidziała wybór spośród dwóch opcji układu napędowego. Enyaq Sportline iV 80 to elektryczny SUV, który skrywa w podłodze największy akumulator 82 kWh (77 kWh), stąd powinien pokonać ponad 534 km. Silnik elektryczny przy tylnej osi generuje 204 KM. Od zera do 100 km/h przyspiesza w 8,6 s. Cena? Skoda Enyaq Sportline iV 80 kosztuje od 232 800 zł. A dzięki programowi dopłat "Mój elektryk" kierowcom z Kartą Dużej Rodziny (troje dzieci i więcej) przysługuje wsparcie na poziomie 27 tys. zł. W efekcie usportowiony SUV wyniesie niecałe 206 tys. zł.

Ale jeśli ktoś z Kartą Dużej Rodziny stwierdzi, że chce znacznie mocniejszego usportowionego rodzinnego auta z elektrycznym napędem 4x4 to może zajrzeć o półkę wyżej. Przecież nie ogranicza go tak jak innych próg ceny na poziomie 225 tys. zł. 265-konny dwusilnikowy Enyaq Sportline iV 80x wymaga 244 900 zł – dopłata 27 tys. zł obniża cenę tego modelu do 217 900 zł.

Reklama

Zakup Skody Enyaq Sportline iV 80 ułatwiają także elastyczne formy finasowania, które pozwalają spłacać jedynie utratę wartości auta, dzięki czemu miesięczna rata za użytkowanie elektrycznego SUV-a jest bardzo niska. W ofercie dla firm wynosi od 2329 zł netto przy kontrakcie na 36 miesięcy.