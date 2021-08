Skoda Auto Szkoła z Poznania to najbardziej znana i jedna z najstarszych akademii doskonalenia techniki jazdy w Polsce. Jej instruktorzy już niemal dwie dekady uczą polskich kierowców i pracują nad uświadomieniem niebezpieczeństw w ruchu drogowym. Tym razem czeska marka w ramach nowej akcji "Rok bezpieczeństwa" przeprowadziła nietypowy eksperyment, który miał zwrócić uwagą na konieczność zabezpieczania przedmiotów podczas jazdy.

– Wsiadając do samochodu, odruchowo rzucamy torebkę, telefon czy portfel na przedni fotel pasażera. Bo tak jest po prostu szybciej. Jednak musimy zacząć zwracać uwagę nie tylko na naszą wygodę, ale również bezpieczeństwo podczas każdej, nawet najkrótszej podróży. Chowajmy drobiazgi, by nas nie skrzywdziły – poradził Filip Kaczanowski, trener Skoda Auto Safety.

Dlatego tak ważny jest porządek w kabinie. Przecież podczas gwałtownego hamowania niezabezpieczona butelka może wtoczyć się pod nogi i zablokować pedały. A luźno leżący telefon komórkowy, który waży ok. 0,2 kg w razie kolizji przy 50 km/h zmienia się w lecący 4-kilogramowy odważnik. Nie jest trudno wyobrazić skutki uderzenia taką "cegłą" w głowę.

Z kolei torebka o masie ok. 0,8 kg w podobnym scenariuszu zachowuje się jak 16-kilogramowy kamień. A przy prędkości 120 km/h zamienia się w niemal 100-kilogramowy głaz. Jak temu zaradzić?

Skoda i Hollie Warsaw stworzyły bezpieczną torebkę

Drobne rozwiązania spod hasła "Simply Clever", które polepszają funkcjonalność to popisowa dyscyplina Skody – z każdym modelem auta debiutują nowe gadżety i zawsze dają użytkownikowi frajdę z odkrywania ich oraz testowania przydatności. Kiedy wydawało się, że wymyślono już wszystko, co może pomóc w życiu codziennym, to polski oddział czeskiej marki zaskoczył kreatywnością. Oto Skoda pod rękę z projektantką modową Hollie Warsaw stworzyła niezwykłą torebkę wyposażoną w specjalnie zaprojektowane zapięcia, które pozwalają przypiąć ją podczas podróży. Na osłonce klamry znajduje się także QR kod przekierowujący na stronę https://siladrobiazgow.pl

– Nie miałam pojęcia, że niezabezpieczone drobiazgi mogą uderzyć z taką siłą. Próbowałam podnieść tę torebkę, jest naprawdę ciężka i nie wyobrażam sobie co by się stało, gdyby uderzyła na przykład moją córkę – powiedziała aktorka Barbara Kurdej-Szatan.

Skoda drobiazgowo dba o bezpieczeństwo

– W Skodzie od zawsze słuchamy potrzeb klientów. Dzięki temu wiemy, że najważniejsze jest dla nich bezpieczeństwo najbliższych oraz własne. Dbamy o wszystkich użytkowników ruchu, nie tylko dostarczając kierowcom najnowsze systemy asystujące czy zapewniając im edukację na najwyższym poziomie, ale również tworząc akcje, takie jak "Siła drobiazgów", przypominające o tym, co najważniejsze – powiedział Arkadiusz Gwizdek, dyrektor marketingu Skoda Polska. – W tym roku zintensyfikowaliśmy działania na rzecz bezpieczeństwa na drogach. Hasłem ​"Siła Drobiazgów – Zabezpieczaj drobiazgi podczas podróży. Dla wspólnego bezpieczeństwa" przypominamy o tym, że wszyscy dzielimy drogę, a dbanie o pozornie niewiele znaczące kwestie może przyczynić się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa kierowców, ale również pasażerów czy pieszych. Bezpieczeństwo jest więc naszym wspólnym celem – skwitował.