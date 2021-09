Skoda Enyaq Coupe iV powiększa elektryczną rodzinę czeskiej marki. I zanosi się na sensację. Wszelkie znaki na niebie i ziemi mówią, że nowy SUV ze ściętym tyłem dostanie najlepsze kąski stylistyczne z prototypowego modelu Vision iV pokazanego w Genewie wiosną 2019 r. Ale po kolei…

Reklama

Skoda stawia sprawę jasno – chce być w Top 5 najlepiej sprzedających się marek w Europie do 2030 roku. Stąd plan NEXT LEVEL SKODA STRATEGY 2030, który zakłada wprowadzeni na rynek przynajmniej trzech nowych modeli elektrycznych. Dzięki nim producent liczy na zwiększenie udziału w rynku e-samochodów z 50 do 70 proc. do końca tej dekady, jednocześnie zmierzając do osiągnięcia neutralności pod względem emisji CO 2 . Fundament już jest – do tej pory Skoda zebrała aż 70 tys. zamówień na model Enyaq iV. A teraz Czesi podbijają stawkę i zaczynają wznosić mury – jedną z lokomotyw przemian będzie właśnie nowy Enyaq Coupe iV, czyli ładniejsza wersja rodzinnego SUV-a. Mimo szczelnego kamuflażu wiadomo już czego powinni spodziewać się kierowcy.

Skoda Enyaq Coupe - styl, wymiary i pojemność bagażnika

Skoda Enyaq Coupe spojrzy na świat przez matrycowe reflektory Full LED Matrix, które przywitają efektowną animacją. Pojedynczy moduł lamp ma 24 diody sterowane indywidualnie, dzięki temu światła drogowe mogą być włączone przez cały czas bez oślepiania innych użytkowników drogi. Kamera umieszczona na przedniej szybie wykrywa nadjeżdżające pojazdy oraz odbijające światło osoby i obiekty, a inteligentna technologia automatycznie wyłącza poszczególne segmenty wiązki światła, zapewniając jednocześnie dobrze oświetloną trasę.

Do tego nowy SUV będzie błyszczący i świecący jak żaden inny. Wszystko przez 131 diod podświetlających cały przedni pas między reflektorami – ten szpanerski gadżet styliści nazwali Crystal Face, a wdrożyli go z prototypu Vision iV. Wysmukloną sylwetkę – wzorem prototypu – zamyka ścięty tył i spoiler. Panoramiczny szklany dach będzie seryjny. Sportowe proporcje przyczyniły się też do delikatnego zwiększenia wymiarów - Enyaq Coupe ma 4653 mm długości i 1617 mm wysokości, to odpowiednio o 4 mm i 1 mm więcej w stosunku do tradycyjnego SUV-a. Rozstaw osi (2765 mm) oraz szerokość (1879 mm) pozostały bez mian. Mimo wcześniej opadającego dachu kabina jest podobnie przestronna. Bagażnik coupe zapewni 570 l pojemności wobec 585 l, które oferuje klasyczny Enyaq.

Skoda Enyaq Coupe - wnętrze i wyposażenie

Za drzwiami sportowego klimatu dodadzą drobiazgi i głębiej profilowane fotele. Górnej części deski rozdzielczej powierzono funkcje informacyjne, a dolnej operacyjne. 13-calowy ekran do obsługi multimediów współpracuje z Android Auto i bezprzewodowo z Apple CarPlay. Konfigurowalny niczym smartfon wyświetlacz pozwoli na zarządzenie seryjną nawigacją, która przy planowaniu trasy uwzględni punkty ładowania. Cyfrowy kokpit pod daszkiem prezentuje na 5,3-calowym ekranie najważniejsze informacje: prędkość, dane na temat jazdy, także wskazówki nawigacji i informacje z aktywnych systemów wspomagających.

Seryjne wyposażenie obejmuje dwustrefową klimatyzację, bezkluczykowy dostęp czy ambientowe oświetlenie wnętrza w okolicy drzwi, klamek i nóg pasażerów. Frykasem z listy opcji jest wyświetlacz head-up z rzeczywistością rozszerzoną. Skoda zaoferuje też sterowanie głosowe. Dzięki połączeniu online system pokładowy wykorzysta informacje zgromadzone w chmurze danych (możliwa zdalna aktualizacja w trybie OTA).

Skoda Enyaq Coupe - jakie materiały we wnętrzu?

Enyaq Coupe iV dostanie także pakiety wyposażenia z serii Design Selections. Aranżacje inspirowane nowoczesnym wnętrzarstwem odróżnią się m.in. tapicerką, elementami ozdobnymi czy deską rozdzielczą. W zależności od wariantu, inaczej wyglądają lub z innych tworzyw wykonane są dywaniki, konsola środkowa i oświetlenie. Jednak zawsze są to materiały przyjazne naturze. Wiadomo już, że bazowy wystrój wnętrza Loft zaoferuje ponadczasowe połączenie odcieni szarości i czerni. Dwupoziomowa deska rozdzielcza z aluminiową listwę zostanie wykończona w dwóch kolorach. Z kolei tapicerka w odmianie Lodge została utkana w 40 proc. z wełny przebadanej i certyfikowanej zgodnie z wymaganiami firmy Woolmark, pozostałe 60 proc. to poliester z 318 przetworzonych butelek PET. A koniakowa skórzana tapicerka w opcji ecoSuite Design Selection jest wytwarzana w szczególnie zrównoważony sposób. Skóra użyta do jej produkcji jest garbowana przy pomocy wyciągów z liści oliwnych. W sumie dostępnych jest 10 różnych pakietów tematycznych, większość w wersji podstawowej i bardziej rozbudowanej wersji Plus.

Skoda Enyaq Coupe - moc, zasięg i dane techniczne

Skoda Enyaq Coupe iV 60 to bazowy wariant. Samochód napędza zamontowany z tyłu silnik elektryczny o mocy 179 KM (310 Nm), który czerpie prąd z ukrytego w podłodze akumulatora o pojemności 62 kWh (57 kWh netto; szybkie ładowanie do 120 kW na publicznych ładowarkach). Przyspieszenie niczego sobie – sprint od zera do 100 km/h trwa 8,8 s. Zużycie energii producent przewiduje na poziomie 14,1-15,2 kWh/100 km.

Skoda Enyaq Coupe iV 80 z największym zasięgiem

Ponad 535 km zasięgu zapewni Enyaq Coupe iV 80. Skoda podkreśla, że to zasługa niezwykle aerodynamicznej karoserii - współczynnik oporu powietrza wynosi 0,247 (w przypadku Mercedesa EQS wynik Cx jest równy 0,20). W przypadku tego modelu producent postawił na silnik elektryczny o mocy 204 KM (310 Nm) i akumulator 82 kWh (77 kWh netto). Sprint od zera do 100 km zajmie 8,7 s.

Wreszcie królową gamy będzie Skoda Enyaq Coupe iV 80x, czyli z napędem 4x4. Przy tylnej osi pracuje silnik synchroniczny (PSM), a z przodu zamontowano jednostkę asynchroniczną (ASM). Taki duet dostarczy pod nogę 265 KM i 425 Nm! Od zera do 100 km/h nowy SUV coupe przyspieszy w 7 s. Zamknięty między osiami akumulator o pojemności użytecznej 77 kWh powinien zapewnić prądu na przejechanie ok. 500 km.

Oba modele z największym akumulatorem na stacji szybkiego ładowania prądem stałym o mocy 125 kW można naładować od 5 do 80 proc. w ok. 38 minut.

Reklama

Skoda Enyaq Coupe iV w Polsce zadebiutuje na początku 2022 roku.

Skoda Enyaq Coupe iV w pigułce: