Pierwszy samochód z nowej fabryki w Gliwicach oraz rozpoczęcie fazy testowej procesów produkcyjnych to wejście w finalny etap przygotowań do wdrożenia seryjnej produkcji. Wiosną 2022 roku zakład zajmie się wytwarzaniem nowych aut dostawczych marek Opel, Vauxhall, Peugeot i Citroen, wchodzących w skład koncernu Stellantis utworzonego z połączenia grup PSA i FCA.

– Inwestycja w nową fabrykę PSA Manufacturing Poland jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Budynki wykończone, zdecydowana większość maszyn, urządzeń i technologii jest już zamontowana – powiedziała dziennik.pl Agnieszka Brania z gliwickiego zakładu.

Jak usłyszeliśmy, rozpoczęła się faza intensywnych testów, prowadzonych już w warunkach zbliżonych do produkcyjnych, z udziałem firm zewnętrznych np. dostawców części, z którymi współpraca musi być płynna i stabilna. Sprawdzane są najdrobniejsze elementy całego potężnego organizmu fabrycznego, w tym systemy informatyczne, automatyczne, elektroniczne czy logistyczne. Testowana jest komunikacja między nimi w wewnętrznej sieci firmowej, ale też z systemami kooperantów.

Pierwszy samochód z nowej fabryki w Gliwicach

– Próbę ognia przeszła linia produkcyjna: w zeszłym tygodniu zjechał z niej pierwszy samochód w ramach fazy szkoleniowej – podała Brania. – To potężna inwestycja, dająca gliwickiej lokalizacji Stellantis nowe perspektywy rozwoju, ale też stawiająca przed nią zupełnie nowe wyzwanie: debiut w roli producenta dużych samochodów dostawczych. To ogromną odpowiedzialność, bo segment LCV jest bardzo ważny dla korporacji: Stellantis jest jego liderem w Europie z udziałem 34 proc., w I półroczu tego roku – wyliczyła.

Opel Astra gaśnie, Stellantis wyprodukuje nowe samochody dostawcze

– Na potrzeby nowego przedsięwzięcia rozbudowaliśmy zakład o 75 tys. m2. Koszt inwestycji to 280-300 mln euro (red. 1,4 mld zł). Produkcja seryjna ruszy 4 kwietnia 2022 roku. Z początkiem grudnia wygasimy produkcję Opla Astry wytwarzanej tu od 2015 roku – powiedział dziennik.pl Andrzej Korpak, prezes zarządu Opel i PSA Manufacturing Poland, Grupa Stellantis.

Fabryka w Gliwicach wyprodukuje duże samochody dostawcze o trzech długościach (L2, L3 i L4) oraz dwóch wysokościach (H2 i H3). Początkowo będą to vany typowo użytkowe w różnych wersjach, także na rynek brytyjski. Później zostaną wdrożone odmiany osobowe i warianty przeznaczone pod zabudowy specjalne (te także będą realizowane fabrycznie). Plan zakłada, że w przyszłym roku z Gliwic wyjedzie ok. 50 tys. nowych aut dostawczych Grupy Stellantis. Najpierw produkcja będzie prowadzona na jedną zmianę. Od sierpnia 2022 roku przewidziano uruchomienie drugiej zmiany. Trzecia dołączy jesienią na przełomie października i listopada. A w 2023 docelowa produkcja zostanie rozkręcona do 100 tys. aut rocznie.

Nowe samochody elektryczne tylko z Gliwic

Jednak największą bombą jest to, że gliwicka fabryka będzie jedyną w ramach koncernu, której powierzono produkcję elektrycznych samochodów dostawczych.

– Zakład w Gliwicach odegra kluczową rolę w planach Grupy Stellantis. Spodziewamy się, że ok. 2025 roku aż 70 proc. produkcji będą stanowić elektryczne samochody dostawcze. Planujemy także hybrydyzację napędów – powiedział dziennik.pl Grzegorz Buchal odpowiedzialny w koncernie Stellantis za globalne wdrażanie do produkcji nowych aut LCV. Warto wiedzieć, że prócz Polski samochody dostawcze tego giganta są również produkowane we Włoszech (zakład SevelSud w Val di Sangro; joint venture FCA/PSA) i Meksyku (na rynki amerykańskie).

Nowy elektryczny samochód dostawczy ze Śląska - jaki będzie?

Obraz nowego modelu na prąd daje pokazany niedawno Fiat E-Ducato. Silnik elektryczny o mocy ok. 122 KM i maksymalnym momencie obrotowym 280 Nm gwarantuje przyspieszenie od 0 do 50 km/h w 5 sekund. W ocenie konstruktorów to osiągi identyczne jak w przypadku wersji z silnikiem Diesla. Do E-Ducato przewidziano dwie pojemności akumulatorów ukrytych w podłodze. Podstawowa bateria 47 kWh zapewnia zasięg do 170 km w cyklu WLTP i do 235 km w cyklu miejskim. Większa to już 79 kWh, dzięki temu zasięg na jednym ładowaniu wzrasta do 280 km w cyklu WLTP, co odpowiada 370 km w cyklu miejskim. Pół godziny pod kablem ładowarki zwiększa zasięg o 100 km.

Nowa inwestycja w Gliwicach, szukają ludzi do pracy

Fabryka w Gliwicach zatrudnia 2 tys. ludzi, z czego ok. 500 oddelegowano tymczasowo do pracy w zagranicznych zakładach koncernu. Ale na początku 2022 roku mają oni wrócić z delegacji na Śląsk, by zająć się produkcją nowych vanów. Z kolei na potrzeby trzeciej zmiany zaplanowano zwiększenie zatrudnienia o kolejne 500 osób. Co oznacza, że finalnie etat znajdzie tam nawet 2500 osób.

Nowa fabryka samochodów Grupy Stellantis - ciekawostki: