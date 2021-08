Nieodpowiedzialny kierowca stracił prawo jazdy. Policja dotarła do niego, dzięki nagraniu z kamerki samochodowej.

Kierowca miał prawo jazdy od dwóch miesięcy

Do zdarzenia doszło 21 sierpnia w miejscowości Smogorzów, w gminie Stopnica na drodze krajowej nr 73. Na nagraniu udostępnionym we wtorek przez świętokrzyską policję widać, jak dziewczynki powoli wjeżdżają na przejście, gdy nagle zza przepuszczającego je samochodu, z dużą prędkością wyjeżdża osobowy opel. Tylko dzięki temu, że rowerzystki szybko się zatrzymały, nie doszło do potrącenia. Kierowca odjechał, ale dzięki nagraniu z wideorejestratora policjantom udało się do niego dotrzeć.

Kierowca został przesłuchany w Komendzie Powiatowej Policji w Busku-Zdroju. Mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy. O dalszym losie kierowcy i jego uprawnień do kierowania zadecyduje sąd – poinformował we wtorek oficer prasowy buskiej policji.

Kierowcą okazał się 18-latek, który uprawnienia zdobył zaledwie dwa miesiące temu.

Teraz policja ustala dane rowerzystek, które również zachowały się nieprawidłowo. Zamiast przeprowadzić rowery przez przejście dla pieszych, próbowały przez nie przejechać.