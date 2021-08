BÓBR-3 jako Lekki Opancerzony Transporter Rozpoznania (LOTR) został opracowany przez AMZ Kutno. Ministerstwo Obrony Narodowej chce nim zastąpić pojazdy BRDM-2. Plan przewiduje zamówienie niemal 250 samochodów nowej generacji. Jednak zanim BÓBR trafi do wojskowego zwiadu musi przejść najróżniejsze próby. Tym zajęli się niedawno żołnierze 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej na poligonie Biała Góra niedaleko Krosna Odrzańskiego.

– LOTR jest polską konstrukcją. Korpus został od początku zaprojektowany i skonstruowany w firmie AMZ Kutno. (…) Pojazd ma właściwości amfibijne, które sprawdzano na Odrze. Badania prowadzono przy pełnym DMC (dopuszczalna masa całkowita) pojazdu określonych w wymaganiach. Warto podkreślić, iż prędkości pływania oraz parametry manewrowości zostały osiągnięte – powiedział Dominik Dębiński, kierownik projektu w AMZ Kutno.

BÓBR-3 jako LOTR - pływa i zdalnie strzela

– Podobnie z wartościami związanymi z mobilnością pojazdu. Na lądzie prędkość maksymalna, pokonywanie wzniesień, mobilność, a także inne przeszkody terenowe w postaci rowu, muru zostały pozytywnie ocenione przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej. Na obecnym etapie trwają sprawdzenia systemów specjalistycznych takich jak zdalnie sterowany moduł uzbrojenia oraz system masztowy – wyjaśnił ekspert.

BÓBR-3 LOTR - co to za pojazd wojskowy?

BÓBR-3 waży od 12 do 14 ton, a jego charakterystyczne nadwozie ma niemal 7 m długości, 2,5 m szerokości oraz 2,4 m wysokości. Sercem jest sześciocylindrowy silnik Diesla 7,2 l o mocy ok. 330 KM połączony z automatyczną skrzynią biegów. Jednostka jest zabudowana w formie Power-Packa, co zdaniem twórców umożliwia szybki demontaż czy też serwis w trakcie działań operacyjnych. Napęd trafia na wszystkie koła. Zawieszenie to konstrukcja niezależna.

BÓBR jako pojazd zwiadowczy LOTR pomieści pięciu żołnierzy. Przy każdym miejscu przewidziano drzwi boczne, do tego są jeszcze trzy włazy ewakuacyjne. Modułowa konstrukcja podwozia pozwala na montaż dodatkowego opancerzenia czy zwiększenie poziomu ochrony balistycznej zgodnie ze STANAG.

BÓBR-3 jako nowy pojazd zwiadowczy LOTR - kiedy w wojsku?

– Prace nad projektem rozpoczęliśmy pod koniec 2013 roku. Obecnie trwają badania kwalifikacyjne, państwowe, które zostały zrealizowane już na poziomie około 80 proc. – wyjaśnił Dębiński z AMZ Kutno. – Planowane zakończenie okresu testowania sprzętu jest szacowane pod koniec bieżącego roku. Natomiast zamknięcie projektu przewidujemy w połowie 2022 roku. Dopiero wówczas rozpocznie się cały proces związany z ewentualnym przygotowaniem i uzgadnianiem umowy oraz zakresu dostaw seryjnych – skwitował szef projektu LOTR.