Suzuki stawia w Polsce na cyfryzację i chce ułatwić kierowcom życie. Stąd debiutuje nowa aplikacja "Moje Suzuki", która pozwoli utrzymać wszelkie informacje w jednym miejscu. Wystarczy kilka kliknięć by wybrać najbliższego lub preferowanego dilera japońskiej marki i skontaktować się z doradcą serwisowym na umówienie przeglądu. Aplikacja przypomni też o nadchodzącym terminie kontroli lub wyświetli zaproszenie na akcję serwisową.

Kierowca uzyska też dostęp do historii serwisowej, statusu gwarancji fabrycznej, programu Service Care, a także sprawdzi datę ważności ubezpieczenia Suzuki Assistance oraz dostępne opcje pomocy. Za pośrednictwem aplikacji można również wezwać pomoc w ramach usługi Suzuki Assistance wraz z możliwością pozyskania współrzędnych geograficznych, gdyby doszło do konieczności wezwania służb ratunkowych w miejsce zdarzenia. Osoby korzystające z Programu Serwisowego Suzuki mogą sprawdzić status wirtualnej karty.

Do tego aplikacja "Moje Suzuki" oferuje dostęp do najświeższych informacji produktowych japońskiej marki, a także dodatkowych funkcjonalności, jak np. pogoda żeglarska dla użytkowników silników zaburtowych. Użytkownik może również skontaktować się bezpośrednio z dilerem lub Suzuki Motor Poland za pośrednictwem formularza wbudowanego w aplikację. Wystarczy wybrać rodzaj produktu i temat, którego dotyczy zgłoszenie.

Jak uzyskać dostęp do aplikacji "Moje Suzuki"?

Aby uzyskać dostęp do aplikacji "Moje Suzuki" wystarczy pobrać oprogramowanie na telefon komórkowy (działający w systemie Android lub iOS), a następnie zarejestrować w aplikacji swój samochód czy motocykl wpisując podstawowe dane lub po prostu skanując dowód rejestracyjny. Z rozwiązania mogą również korzystać osoby, które formalnie nie są właścicielami pojazdu lub silnika zaburtowego, ale posiadają upoważnienie. Dotyczy to również drugich i kolejnych właścicieli produktów japońskiej marki. Do rejestracji wystarczy wtedy specjalny kod wygenerowany podczas wizyty u dilera Suzuki.

Aplikacja "Moje Suzuki" jest dostępna do pobrania dla telefonów w App Store (dla systemu iOS) oraz Google Play (dla systemu Android).

Funkcje aplikacji "Moje Suzuki" w pigułce: