Volkswagen ID.4 i ID.6, Skoda Enyaq iV, Audi Q4 e-tron, Q4 Sportback e-tron, e-tron GT i Porsche Taycan Cross Turismo – to siedem nowych modeli samochodów elektrycznych, które marki należące do Grupy Volkswagen wprowadziły na rynek w pierwszej połowie 2021 roku. I jeśli wierzyć przedstawicielom koncernu, to w sumie do końca czerwca na całym świecie udało się sprzedać niemal 171 tys. EV, czyli ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej.

Przy tym VW podkreśla, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa i w kolejnych miesiącach sprzedaż jeszcze bardziej przyspieszony dzięki wzbogaceniu gamy o kolejne modele elektryczne. Grupa poszerzała również portfolio modeli PHEV - w pierwszym półroczu na drogi wyjechało przeszło 171 tys. hybryd z wtyczką (ponad trzykrotnie więcej niż w 2020).

Volkswagen - samochody elektryczne hitem w Europie

Jeśli chodzi o dostawy EV w podziale na rynki, w pierwszym półroczu Europa z wynikiem ponad 128 tys. aut (udział: 74,9 procent) wyraźnie prowadziła. Aż 26 proc. rynku elektryków zagarnęły marki z Grupy VW.

W USA niemiecki koncern sprzedał 18,5 tys. egz. EV, co odpowiada 10,8 proc. jego światowych dostaw modeli zasilanych energią elektryczną. W ten sposób VW osiągnął w Stanach Zjednoczonych wyższy udział wśród pojazdów w pełni elektrycznych (ok. 9 proc.), niż na całym rynku obejmującym pojazdy z napędem konwencjonalnym. W Chinach w pierwszej połowie 2021 r. przekazano prawie 18,3 tys. pojazdów, co stanowi 10,7 proc. światowych dostaw elektrycznych modeli koncernu.

Ofensywa modeli EV głównej marki Volkswagen rozpoczęła się w Europie w zeszłym roku wraz z modelem ID.3. W tym roku pojawił się elektryczny SUV ID.4, który w marcu został również wprowadzony na rynek w USA i Chinach. Ponadto ID.6, elektryczny SUV z maksymalnie 7 miejscami dostosowany specjalnie do potrzeb chińskich klientów, jest dostępny w Państwie Środka od czerwca.

Ponad połowa dostaw elektrycznych modeli koncernu na całym świecie do końca czerwca posiadała logo głównej marki Volkswagen, która przekazała sprzedała niemal 93 tys. EV (udział: 54,3 proc.; przyrost o 182 proc. w stosunku do pierwszego półrocza 2020). Na kolejnych miejscach znalazło się Audi i Porsche, odpowiednio z 32 775 aut (udział: 19,2 proc.) i 19 822 szt. (udział: 11,6 proc.).

Skoda dostarczyła niemal 17,7 tys. elektrycznych modeli (udział: 10,4 procent). Czeska marka dzięki modelowi Enyaq iV zwiększyła sprzedaż samochodów elektrycznych o przeszło 257 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza 2020. Z tak ogromną zmianą ustępuje tylko Porsche - wzrost o 342 proc. wobec zeszłego roku. SEAT dostarczył 6172 elektryków (udział: 3,6 proc.).

Pięć najpopularniejszych modeli elektrycznych Grupy Volkswagen w pierwszej połowie 2021 roku:

Volkswagen ID.4 – 37 292 szt.

Volkswagen ID.3 – 31 177

Audi e-tron (w tym Sportback) – 25 794

Porsche Taycan (w tym Cross Turismo) – 19 822

Volkswagen e-up! – 17 890