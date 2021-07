Skoda Fabia nowej generacji w kolorze Phoenix Orange (foto) opuściła linię produkcyjną w mateczniku marki, w fabryce Mlada Boleslav. W przygotowania do startu Czesi zainwestowali łącznie 110 mln euro – te pieniądze przeznaczono na modyfikację linii montażowej oraz sekcji pras i spawalni. Wiele etapów zostało zautomatyzowanych. Nowa Fabia powstaje na tej samej linii co Scala i SUV Kamiq. A jej pierwsze sztuki niebawem będą wysyłane do salonów sprzedaży. Co dostaną kierowcy nad Wisłą?

Nowa Fabia zyskała modny styl. Spłaszczony przód węszy nisko nad jezdnią. Tył poprowadzono zgrabniej niż poprzedniku. Do zmiany proporcji przyczyniło się zastosowanie platformy MQB-A0, z której już od dawna korzystają VW Polo, Seat Ibiza czy Scala i Kamiq. Przy tym Fabia urosła o 11 cm wzdłuż i o niecałe 5 cm wszerz. Teraz długość wynosi 4107 mm, szerokość 1780 mm, a wysokość to 1460 mm. Rozstaw osi zyskał 94 mm do 2564 mm, a to nawet więcej niż w przypadku Octavii pierwszej generacji (wprowadzonej na rynek w 1996 roku), która mierzyła 2512 mm. Ten parametr na drodze z pewnością przełoży się na stabilne prowadzenie. W większym nadwoziu wygospodarowano przestronniejsze wnętrze - miejsca przybyło szczególnie z tyłu. Co ciekawe, mimo zwiększenia rozmiarów inżynierom udało się zachować wagę zbliżoną do tej, którą oferuje model trzeciej generacji.

Skoda Fabia i jaka pojemność bagażnika?

Bagażnik? Ten Czesi wynaleźli na nowo, ponieważ w porównaniu do kufra schodzącej generacji nowa Fabia zapewni aż 50 l więcej, czyli 380 l! To tyle co nowy VW Golf i lepiej niż Polo (351 l). Po złożeniu tylnych foteli teraz połyka aż 1190 l wobec 1150 l starego modelu.

Światła LED w standardzie

Nowa Skoda Fabia wyróżnia się seryjnymi światłami w technice LED o charakterystycznej grafice - ich klosze wcinają się w karoserię aż do osłony chłodnicy. Alternatywnie będzie można zażyczyć światła Full LED oraz tylne lampy z diodowym "wsadem".

Skoda Fabia cicha w kabinie?

Skoda twierdzi, że każdy element nadwozia zaprojektowano od nowa i dopracowano aerodynamiczne. Stąd Fabia dostała większy spojler dachowy oraz lotki boczne zapewniające lepszy przepływ powietrza. Specjalnie zaprojektowane mocowania lusterek bocznych zmniejszają opór i kierują jego strumień za samochód. W efekcie współczynnik oporu Cx został zmniejszony z 0,32 do 0,28 (to prawie jak Golf). A ponieważ około 25 proc. oporu jest generowane przez same koła, Skoda po raz pierwszy obdarowała Fabię specjalnymi plastikowymi nakładkami. Te listwy pasują do obręczy kół Proxima i Procyon. Do tego dwanaście paneli pokrywa teraz większą część podwozia, szczególnie w obszarach kluczowych dla aerodynamiki, takich jak komora silnika i osie. Dodano również nowy rodzaj żebrowania w przednim zderzaku, które reguluje ilość powietrza przepływającego przez wloty. Przy niskim zapotrzebowaniu na chłodzenie listewki żebrowania zamykają się automatycznie, tym samym zwiększając opływowość najnowszej Skody. Tyle zachodu ma przełożyć się na oszczędne zużycie paliwa (o 0,2 l mniej na 100 km podczas jazdy ze stałą prędkością 120 km/h) oraz komfort akustyczny w kabinie.

Nowa Skoda Fabia i kolory lakieru karoserii

Fabia to paleta dziewięciu kolorów nadwozia, w tym dwa metalizowane: Phoenix Orange i Graphite Grey, które Skoda stosuje pierwszy raz (foto). Metalizowany grafitowy szary i perłową czerń Magic można również wybrać jako kontrastowe lakiery na dach, obudowy lusterek bocznych i obramowanie kratki. Gama kół obejmuje 14- i 15-calowe felgi stalowe, a także dziewięć obręczy aluminiowych od 15 do 18 cali. Najbogatszym wariantem są opcjonalne, oksydowane 18-calowe felgi aluminiowe Libra.

Fabia jak Octavia, wnętrze i cztery wersje wyposażenia

Rewolucja zaszła także w kabinie. Na pokładzie zawitała cyfryzacja na miarę tej znanej już z Octavii. Symetrycznie zaprojektowana deska rozdzielcza z ozdobnymi elementami (do wyboru w sześciu różnych wersjach) została podzielona na dwa poziomy. Górny z wirtualnym kokpitem 10,25 cala zamiast analogowych zegarów oraz wielkim dotykowym ekranem na środku pełni funkcję informacyjno-rozrywkową. Tym samym nowa Fabia jest pierwszą w historii modelu z cyfrowym zestawem wskaźników – jeszcze kilka lat temu to rozwiązanie było na liście opcji Audi A6. Dziś kierowcy miejskiej Skody mogą wybierać spośród różnych układów ekranu. Należą do nich układ klasyczny, oparty na stylu analogowych okrągłych instrumentów, a także układy Modern, Reduced i Extended. W ramach opcjonalnego pakietu Dynamic dostępny jest też piąty widok – układ Sport, w którym obrotomierz zajmuje centralne miejsce. Wirtualny kokpit może wyświetlać między innymi emblematy stacji radiowych, okładki albumów muzycznych i zapisane zdjęcia osób dzwoniących. Ponadto mapa może powiększać skrzyżowania i wyświetlać je w osobnym oknie. A jeśli ktoś nie chce tak wymyślnych bajerów, to nie ma co rozdzierać szat – z myślą o tradycjonalistach Fabia jest standardowo wyposażona w analogową tablicę przyrządów i 3,5-calowy ekran informacyjny.

Dwuramienna kierownica

Z kolei dolna część kokpitu odpowiada za obsługę klimatyzacji i pozwala bezprzewodowo zintegrować telefony z pokładowym systemem multimedialnym; przewidziano też ładowanie indukcyjne. Począwszy od Ambition, przednia część deski rozdzielczej jest obita materiałem z kontrastującymi szwami. Duże okrągłe kratki nawiewu po prawej i lewej stronie to nowe rozwiązanie – trzeba przyznać, że wyglądają fenomenalnie. Do tego mięsista dwuramienna kierownica niczym z luksusowych modeli Laurin&Klement. W dniu wprowadzenia auta do sprzedaży dostępne będą trzy wersje: Active, Ambition oraz Style, oferujące nową kolorystykę i materiały, a także wariant Monte Carlo inspirowany rajdową historią marki.

Radio, nawigacja, porty USB-C

Nowa Fabia to trzy różne systemy infotainment do wyboru. Podstawowy Swing jest standardowo wyposażony w 6,5-calowy kolorowy ekran dotykowy, radio z cyfrowym odbiornikiem DAB oraz cztery głośniki przednie. Bolero oferuje radio, 8-calowy ekran, zestaw głośnomówiący Bluetooth oraz dwa dodatkowe głośniki surround w tylnych drzwiach. Smartfon można bezprzewodowo zintegrować z samochodem za pomocą technologii SmartLink, Android Auto lub Apple CarPlay, a opcjonalny Phone Box umożliwia ładowanie indukcyjne. System Amundsen to konfigurowalny 9,2-calowy wyświetlacz z nawigacją, która jest wspierana przez dane online. Ta opcja obejmuje również hotspot Wi-Fi. Multimediami można sterować za pomocą gestów i wypowiadając komendy – ukryta gdzieś w środku asystentka Laura rozumie aż 15 języków. Fabia może być wyposażona w aż pięć gniazd USB-C - z których jedno znajduje się na lusterku wstecznym i może być wykorzystywane na przykład do zasilania wideorejestratora.

Nowa Skoda Fabia i jakie silniki, skrzynia biegów?

Nowa Skoda Fabia zaoferuje cztery silniki benzynowe do wyboru. Przy okazji producent nie tylko poszerzyła gamę dostępnych jednostek w porównaniu do poprzedniej generacji, lecz także zwiększyła zakres mocy – od 80 KM do 150 KM.

W Polsce Skoda wprowadzi silnik benzynowy z wtryskiem wielopunktowym (MPI) i trzy warianty TSI z wtryskiem bezpośrednim.

Napęd wersji podstawowej to trzycylindrowy 1.0 MPI/80 KM (lubi LPG) połączony z pięciobiegową skrzynią manualną. Taki model od 0 do 100 km/h powinien przyspieszać w 15 sekund.

Wyższą kulturę pracy i lesze osiąg zapewni silnik 1.0 TSI/95 KM w duecie z 5-stopniową przekładnią biegów. Start do "setki" zajmie 10,6 s.

Mocniejszy 1.0 TSI/110 KM zamiast seryjnej 6-biegowej skrzyni ręcznej może zapewnić automatyczną 7-stopniową przekładnię DSG. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h potrwa odpowiednio: 9,7 i 9,5 s (DSG).

Najwięcej frajdy z jazdy za kierownicą nowej Fabii dostarczy czterocylindrowy silnik 1.5 TSI/150 KM (250 Nm) seryjnie łączony z 7-biegową skrzynią DSG (0-100 km/h w 7,9 sekundy). W tej jednostce przy niskim obciążeniu układ aktywnego zarządzania pracą cylindrów (ACT) odłącza dwa z nich redukując zapotrzebowanie na benzynę. Przykładowo z Octavii dzieje się to praktycznie niezauważalnie – o tym, że silnik pracuje w trybie 2-cylindrowym można się zorientować po komunikacie wyświetlanym na wirtualnym kokpicie. Żadnych szarpnięć, wibracji, a w razie potrzeby momentalne przejście na tryb 4-cylindrowy. Nie inaczej powinno być w nowej Fabii.

Wszystkie jednostki spełniają wymogi emisji zgodnie z normą Euro 6d.

Wyposażenie, ile spala nowa Skoda Fabia?

Standardowy zbiornik paliwa pomieści 40 l benzyny. Skoda przewidziała możliwość zamontowania 50-litrowego baku i obiecuje, że wtedy zasięg nowej Fabii na jednym tankowaniu przekroczy 900 km! Przy spalaniu ok. 5 l na 100 km (w cyklu WLTP).

Jakie systemy bezpieczeństwa?

Fabia będzie też na czasie jeśli chodzi o systemy bezpieczeństwa czy wsparcia kierowcy. Tu Skoda podkrada technologiczne frykasy z droższych samochodów. Dodano system Travel Assist, który łączy w sobie między innymi aktywny tempomat (ACC), który – aż do prędkości 210 km/h – automatycznie dostosowuje prędkość do prędkości pojazdów poprzedzających oraz system Lane Assist, który pomaga utrzymać auto na pasie ruchu, korygując tor jazdy. Na pokładzie można mieć aż 9 poduszek oraz Park Assist. Dostępne są również dodatkowe mocowania ISOFIX – po raz pierwszy dla przedniego fotela pasażera.

Kiedy wydawało się, że Czesi wymyślili już wszystko, to Fabia czwartej generacji zaskakuje 13 nowymi patentami spod hasła "Simply Clever". Teraz łącznie skrywa ich aż 43, a lista obejmuje m.in. gniazdko USB przy lusterku (do zasilania rejestratora jazdy), kieszenie na telefon w oparciach, siatkę pod półką bagażnika, składane oparcie przedniego fotela, schowek w podłodze czy wyjmowany uchwyt na napoje. Nie zapomniano o parasolce.

Kolejnym akcesorium jest zdejmowana osłona przeciwsłoneczna dachu panoramicznego, która zapewnia idealną ochronę przed słońcem wewnątrz pojazdu i zwiększa wygodę pasażerów. Można ją złożyć do jednej trzeciej rozmiaru i schować pod pokrywą bagażnika.

Nowa Skoda Fabia i jaka cena w Polsce?

Ile kosztuje? Fabia będzie najtańszym autem czeskiej marki. Nieoficjalnie mówi się o cenie poniżej 60 tys. zł. Czyli kusząco, jak za tak duże i sprytnie pomyślane auto, które w salonie Skody może śmiało stawić czoło modelowi Scala. A dzięki prostocie zastosowanych silników (nie ma tu instalacji miękkiej hybrydy) może okazać się jednym z ostatnich samochodów, po który Polak sięgnie bez obawy o późniejsze wydatki eksploatacyjne.