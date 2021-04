Kia EV6 jako pierwsza w tym segmencie samochodów elektrycznych jest wyposażona 800-voltowy akumulator, który zapewnia możliwość ładowania z dużą mocą. W punktach ładowania sieci IONITY, która dysponuje ultraszybkimi ładowarkami o mocy 350 kW, ładowanie od 10 do 80 proc. pojemności akumulatora EV6 ma zająć jedynie 18 minut. A powiększenie zasięgu o 100 km modelu EV6 z akumulatorem 77,4 kWh zajmie mniej niż 4,5 minuty.

– Jest to podobny czas, jaki potrzeba do napełnienia zbiornika paliwa – powiedział Kiseok Ahn, odpowiedzialny za planowanie strategii produktów Kia.

Maksymalny zasięg EV6 wynosi ponad 510 km (wg WLTP; z największą baterią 77,4 kWh w konfiguracji z napędem na tył).

Sieć IONITY – nowe stacje ładowania

Kia EV6 z takim potencjałem śmiało może stanowić alternatywę dla aut spalinowych. Szczególnie, że do końca lipca tego roku w Polsce planowane jest uruchomienie 6 stacji sieci IONITY, a kolejne 5 przewidziane jest do uruchomienia do końca 2021 roku.

Z naszych ustaleń wynika, że nowe stacje IONITY mają być dostępne m.in. w następujących lokalizacjach:

Świecko – dzięki temu podróżując autostradą A4, przed wjazdem do Niemiec będzie można szybko uzupełnić prąd w akumulatorze;

Kaszewy Kościelne (niedaleko Kutna) - przy skrzyżowaniu autostrady A1 z drogą krajową nr 92 (w pobliżu stacji Shell i magazynów HILLWOOD);

kierunek Gdańsk – MOP Olsze w biegu autostrady A1;

autostrada A2 MOP Nowostawy, w obu kierunkach (Warszawa i Poznań) – początek budowy maj 2021;

Poznań – tu budowa także ma ruszyć w maju tego roku.

Kia EV6 z darmowym pakietem Power przez rok

– W Polsce Kia zaoferuje dla EV6 pakiet Power z miesięcznym abonamentem w cenie 58 zł i dostępem do energii w obniżonej cenie 1,35 zł / kWh. Do końca 2022 roku nabywcy nowej Kia EV6 bezpłatnie otrzymają roczny dostęp do pakietu Power – powiedziała dziennik.pl Monika Krzesak, PR manager Kia Motors Polska.

Szybkie obliczenie i wygląda na to, że użytkownik EV6 zwolniony z abonamentu przez Kia w ciągu 12 miesięcy będzie do przodu 696 zł. Oczywiście koszt ładowania jest po stronie kierowcy.

Kia EV6 – dwa akumulatory, dwa silniki i aż 585 KM

Kia EV6 powstała na specjalnie opracowanej platformie E-GMP (Electric-Global Modular Platform). Ta architektura otworzyła drogę inżynierom do stworzenia niemal dowolnych konfiguracji układu napędowego z dwoma pojemnościami akumulatora do wyboru – o dużym zasięgu (77,4 kWh) i standardowym (58 kWh).

Bazowa EV6 i GT-Line to zamknięty w podłodze akumulator 58 kWh i silnik o mocy 170 KM zamontowany przy tylnej osi (350 Nm). Taki samochód od zera do 100 km/h przyspieszy w 6,2 sekundy.

EV6 AWD – dodatkowy silnik z przodu tworzy układ 4x4 – to już 235 KM i 605 Nm.

Największy akumulator 77,4 kWh także występuje w konfiguracji z napędem na tył oraz na obie osie. W tym przypadku pierwsza wersja EV6 jest wyposażona w 228-konny silnik (350 Nm). Z kolei odmiana EV6 z napędem na cztery koła to dwa silniki, które dają łącznie 325 KM i 605 Nm. Taka wersja przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 5,2 sekundy.

Królową całej gamy jest EV6 GT – to ostrzej stylizowane auto wyposażone w dwa silniki o łącznej mocy 585 KM (740 Nm). Z takimi parametrami Kia przenosi się do zupełnie nowego wymiaru – osiągów ze świata supersamochodów. Sprint od 0 do 100 km/h ma trwać ledwie 3,5 sekundy, a prędkość maksymalna dochodzi do 260 km/h.