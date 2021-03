Kia EV6 wygląda jak prototyp, który uciekł na ulicę. To pierwszy z 11 nowych modeli samochodów elektrycznych, które pojawią się na rynku do 2030 roku. A dziś koreański producent dolał oliwy do ognia i ujawnił najmocniejszą odmianę GT, wersję wyposażeniową GT-Line oraz parametry i osiągi całej gamy EV6.

Kia EV6 – dwa akumulatory, dwa silniki i aż 585 KM

Kia EV6 powstała na specjalnie opracowanej platformie E-GMP (Electric-Global Modular Platform). Ta architektura otworzyła drogę inżynierom do stworzenia niemal dowolnych konfiguracji układu napędowego z dwoma pojemnościami akumulatora do wyboru – o dużym zasięgu (77,4 kWh) i standardowym (58,0 kWh).

Bazowa EV6 i GT-Line to zamknięty w podłodze akumulator 58 kWh i silnik o mocy 170 KM zamontowany przy tylnej osi (350 Nm). Taki samochód od zera do 100 km/h przyspieszy w 6,2 sekundy. EV6 AWD - dodatkowy silnik z przodu tworzy układ 4x4 – to już 235 KM i 605 Nm.

Największy akumulator 77,4 kWh także występuje w konfiguracji z napędem na tył oraz na obie osie. W tym przypadku pierwsza wersja EV6 jest wyposażona w 228-konny silnik (350 Nm). Z kolei odmiana EV6 z napędem na cztery koła to dwa silniki, które dają łącznie 325 KM i 605 Nm. Taka konfiguracja przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 5,2 sekundy.

Kia EV6 GT kontra Porsche

Królową całej gamy jest EV6 GT – to ostrzej stylizowane auto wyposażone w dwa silniki o łącznej mocy 585 KM (740 Nm). Z takimi parametrami Kia przenosi się do zupełnie nowego wymiaru – osiągów ze świata supersamochodów. Sprint od 0 do 100 km/h ma trwać ledwie 3,5 sekundy, a prędkość maksymalna dochodzi do 260 km/h. A to już rewiry, w których grasuje spalinowe Porsche 911 GT3 (510 KM; 3,4 s) czy elektryczny Taycan Turbo (680 KM; 3,2 s). Tylko w wersji GT Kia EV6 jest wyposażona w elektronicznie sterowany mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, który ma zapewnić kontrolę podziału momentu obrotowego. A człowiekiem odpowiedzialnym za zestrojenie nowości koreańskiej marki jest Albert Biermann, niegdyś szef inżynierów odpowiedzialnych za samochody BMW serii M.

Układ napędowy Płyta podłogowa Electric-Global Modular Platform EV6 i EV6 GT-Line 77,4 kWh AWD Moc 239 kW/325 KM (łącznie z przodu i z tyłu) Mom. obr. 605 Nm (łącznie z przodu i z tyłu) 2WD Moc 168 kW/228 KM (z tyłu) Mom. obr. 350 Nm (z tyłu) 58 kWh AWD Moc 173 kW/235 (łącznie z przodu i z tyłu) Mom. obr. 605 Nm (łącznie z przodu i z tyłu) 2WD Moc 125 kW/170 KM (z tyłu) Mom. obr. 350 Nm (z tyłu) EV6 GT 77,4 kWh AWD Moc 430 kW/585 KM (łącznie z przodu i z tyłu) Mom. obr. 740 Nm (łącznie z przodu i z tyłu) Ładowanie Obsługiwane systemy napięcia 400 V oraz 800 V (bez dodatkowych adapterów) Szybkie ładowanie (800V) Od 10 proc. do 80 proc. pojemności akumulatora w 18 min.100 km zasięgu (WLTP) w 4,5 minuty

Kia EV6 GT w wyścigu na 400 m rywalizowała z takimi autami jak: Lamborghini Urus, Mercedes-AMG GT, McLaren 540S, Porsche 911 Targa 4 i Ferrari California T. (WIDEO od ok. 12 min.)

Na mecie o włos szybciej od EV GT pojawił się jedynie McLaren 540S!

– EV6 w wersji GT to pokaz technologicznych możliwości marki Kia. Elektryczny crossover łączy szybkie ładowanie z osiągami zarezerwowanymi dotychczas dla samochodów supersportowych – stwierdził Biermann. – Dzięki platformie skonstruowanej na potrzeby pojazdów elektrycznych nie musimy iść na żadne kompromisy między sprawnością auta a przestronnością wnętrza – wyjaśnił niemiecki inżynier, który obecnie jest prezesem i dyrektorem działu badań i rozwoju w Hyundai Motor Group.

Ładowanie szybkie jak tankownie

Kia obiecuje, że największy akumulator 77,4 kWh w konfiguracji z napędem na tył powinien zapewnić ponad 510 km zasięgu na jednym ładowaniu. Czyli takim autem bez przystanku można przejechać z Paryża do Amsterdamu - przynajmniej teoretycznie.

A jeśli już mowa o ładowaniu, to EV6 jest pierwszym modelem Kia oferującym możliwości "tankownia" prądem o napięciu 400 V i 800 V (technologia chorwackiego partnera Rimac Automobili), bez potrzeby stosowania dodatkowych komponentów lub adapterów. Stąd akumulator będzie można naładować z dużą prędkością – dzięki ładowarce 350 kW – od 10 do 80 proc. pojemności w 18 minut. A powiększenie zasięgu o 100 km modelu EV6 2WD z akumulatorem 77,4 kWh zajmie ledwie 4,5 minuty.

– Jest to podobny czas, jaki potrzeba do napełnienia zbiornika paliwa – powiedział Kiseok Ahn, odpowiedzialny za planowanie strategii produktów Kia

Samochód dostanie też technologię Vehicle to Load (V2L), która działa jako źródło prądu (110/220 V). Inżynierowie zapewniają, że dzięki temu będzie możliwe zasilanie o mocy do 3,6 kW np. 55-calowego telewizora i klimatyzatora przez ponad 24 godziny. W razie potrzeby z akumulatora EV6 można naładować również inny samochód elektryczny (Vehicle-2-Vehicle V2V). Do tego gdy akumulator EV6 jest naładowany w ponad 35 proc., samochód może holować przyczepę o masie do 1600 kg.

Rekuperacja na 6 poziomach

Kia EV6 jest wyposażona w system odzysku energii, który obejmuje m.in. pompę ciepła najnowszej generacji. Urządzenie to odzyskuje ciepło generowane przez układ chłodzenia. W ocenie inżynierów dzięki temu nawet przy temperaturze -7 stopni C, samochód wciąż zapewnia 80 proc. zasięgu, który byłby możliwy do uzyskania przy temperaturze 25 stopni C.

Rekuperacją (odzyskiwanie energii kinetycznej przy zwalnianiu) można sterować za pomocą łopatek umieszczonych przy kierownicy. Do wyboru jest aż sześć poziomów hamowania regeneracyjnego: brak odzysku energii, stopnie od 1 do 3, tryb i-PEDAL oraz automatyczny. W ustawieniu i-PEDAL, oprócz maksymalnego odzysku energii, kierowca ma możliwość zatrzymania samochodu bez użycia pedału hamulca.

Kia EV6 sama zmieni pas ruchu

Jeśli chodzi o systemy bezpieczeństwa, to tu Kia okazuje się bardzo hojna. A największym hitem jest system półautonomicznej jazdy 2.5 (HDA 2.5) z asystentem zmiany pasa ruchu, który jeśli sąsiedni pas jest wolny, pozwala EV6 na samodzielną zmianę pasa ruchu po dotknięciu kierunkowskazu. HDA 2.5 nie tylko pomaga utrzymać określoną odległość i prędkość od poprzedzającego pojazdu, ale także prowadzić samochód na środku pasa ruchu, również na zakrętach. W przypadku, gdy sąsiadujący samochód jedzie zbyt blisko, system HDA 2.5 pomaga dostosować tor jazdy EV6 tak, aby uniknąć ewentualnej kolizji.

Poza tym asystent bezpiecznego wysiadania pomaga uniknąć niebezpiecznej sytuacji czy kolizji podczas wysiadania z EV6. Gdy pasażer otwiera drzwi i opuszcza auto, system ostrzega o wykryciu samochodu nadjeżdżającego z tyłu. Rozwiązanie może nawet zablokować tylne drzwi przed nieumyślnym otwarciem przez dzieci.

Kia EV6 w Polsce w 2021 roku. Cena?

Kia EV6 zadebiutuje w Polsce pod koniec 2021 roku. Cena? Kurtyna opadnie już za kilka tygodni. Z naszych ustaleń w polskiej centrali marki wynika, że będzie na poziomie Sorento, a ten SUV kosztuje od 159 tys. zł. Dla porównania "stare technologicznie" Niro (silnik 136 KM/akumulator 39,2 kWh/289 km zasięgu) to przynajmniej 147 tys. zł, a model z zasięgiem 455 km (204 KM/64 kWh) to wydatek 168 tys. zł.