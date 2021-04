IONIQ 5 to pierwszy z serii samochodów elektrycznych, które Hyundai wprowadzi na rynek w najbliższym czasie. Nowy gracz powstał na specjalnie opracowanej platformie E-GMP. Z tej samej architektury niebawem skorzystają kolejne modele, także bratniej marki Kia. Czym IONIQ 5 chce przekonać kierowców w Polsce?

Reklama

IONIQ 5 odlotowy jak prototyp 45

Z pewnością stylem. IONIQ 5 pod względem urody pełnymi garściami czerpie z elektrycznego prototypu 45, który Hyundai zaprezentował w 2019 roku podczas salonu we Frankfurcie. A twórcy swoim dziełem chcieli wówczas uhonorować zaprojektowany przez Giorgetto Giugiaro model Pony Coupe Concept z 1974 roku, który jest uznawany za jeden z najbardziej kultowych samochodów firmy. I tak styliści stworzyli naprawdę odlotowy projekt. Być może też dlatego, że rysując aerodynamiczne nadwozie typu hatchback spoglądali na design samolotów z lat 20.

Wszędzie piksele

Znakiem szczególnym IONIQ 5 są piksele ułożone w oświetlenie auta. Zresztą motyw pikseli jest wszechobecny – Koreańczycy zastosowali go na 20-calowych felgach oraz w kabinie. Zachodząca na błotniki maska to rozwiązanie, które Hyundai wprowadza pierwszy raz w swoich pojazdach. Dzięki temu odstępy między panelami karoserii są minimalne, przez co zyskuje aerodynamika. Automatycznie wysuwane klamki licują z powierzchnią drzwi.

Rozstaw osi większy niż w VW Passacie czy Skodzie Superb

IONIQ 5 mimo formy klasycznego hatchbacka imponuje przestronnością kabiny. Rozstaw osi sięga aż 3 m! To więcej niż w wielu limuzynach klasy średniej, dla porównania Skoda Superb ma 2,84 m. Za to pod względem długości karoserii (4635 mm) koreański model zbliża się do kompaktowych SUV-ów, na celownik trafia Skoda Enyaq iV (4649 mm) czy VW ID.4 (4584 mm).

Wnętrze jak salon z... bagażnikiem

Szczodre wymiary, akumulator zamknięty w podłodze plus przesunięcie tablicy rozdzielczej do przodu (brak silnika spalinowego pod maską) sprawiły, że IONIQ 5 oferuje niesamowicie obszerne i podatne na aranżację wnętrze. Siedzenia można składać, a tylne także przesuwać o 135 mm, ruchoma jest również konsola środkowa zwana Universal Island, którą można cofnąć nawet o 140 mm. IONIQ 5 został również wyposażony w elektronicznie sterowane przednie siedzenia ze specjalną poduszką podtrzymującą nogi na wysokości łydki. Bagażnik oferuje 531 l pojemności (Enyaq 585 l), możliwości potrajają się po złożeniu tylnych oparć (1591 l). Pod przednią maską wygospodarowano 57 l schowka (24 l w aucie z napędem 4x4). Ponadto IONIQ 5 może holować przyczepy o masie do 1600 kg.

Reklama

Cyfrowe wnętrze

Miejsce kierowcy jest totalnie cyfrowe. Szeroki, konfigurowalny, podwójny kokpit zawiera 12,5-calowy, dotykowy ekran systemu informacyjno-rozrywkowego oraz 12,5-calowy wirtualny kokpit. IONIQ 5 jest pierwszym modelem Hyundaia wykorzystującym interfejs o nazwie Jong-e (w języku koreańskim oznacza to papier) pozwalający na różne ustawienia nastroju wnętrza.

Panele słoneczne na dachu. Większy zasięg

Wiele elementów w kabinie – siedzenia, podsufitka, tapicerka drzwi, podłoga i podłokietnik – wykonano z użyciem ekologicznych materiałów, m.in. PET z recyklingu, przędzy roślinnej (bio PET) i z naturalnej wełny, skóry ekologicznej, bio farby z ekstraktami roślinnymi. Dodatkowo IONIQ 5 może być wyposażony w dach słoneczny, który ma wytwarzać ponad 200 W energii i wspierać pokładowy system elektryczny. Inżynierowie utrzymują, że w słonecznych regionach Europy panele potrafią rocznie wydłużyć zasięg nawet o 2 tys. km. Dach solarny może zapobiec rozładowaniu akumulatora.

IONIQ 5. Napęd 4x4 i dwa akumulatory

IONIQ 5 będzie dostępny standardowo z jednym silnikiem przy tylnej osi i akumulatorami 58 kWh lub 72,6 kWh. Na szczycie przewidziano opcjonalny napęd na wszystkie koła (AWD; dodatkowy silnik z przodu).

Bazowy wariant jednosilnikowy o mocy 170 KM (350 Nm) w połączeniu z akumulatorem 58 kWh przyspiesza do "setki" w 8,5 sekundy. Z kolei model z akumulatorem 72,6 kWh dostał mocniejszy silnik (217 KM) przy tylnej osi - sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 7,4 sekundy.

IONIQ 5 4x4 z baterią 58 kWh (235 KM i 605 Nm) przyspiesza w 6,1 s do 100 km/h. Auto z akumulatorem 72,6 kWh i napędem na obie osie (moc silników 306 KM; 605 Nm) jest najszybsze – do 100 km/h zrywa się w 5,2 s. We wszystkich odmianach prędkość maksymalna została ograniczona elektronicznie do 185 km/h.

Ładowanie w 5 minut. Szybkie jak tankowanie

Zasięg? Hyundai podaje, że wersja z napędem na tył i topowym akumulatorem 72,6 kWh na jednym ładowaniu pokona ok. 470-480 km. Architektura E-GMP uwolniła drogę do zastosowania infrastruktury ładowania o napięciu 400 V i 800 V. Platforma oferuje standardowo możliwość ładowania 800 V wraz z ładowaniem 400 V bez potrzeby stosowania dodatkowych komponentów lub adapterów. Jest to pierwsza na świecie opatentowana technologia, która wykorzystuje silnik i falownik w celu zwiększenia napięcia z 400 V do 800 V, by zapewnić stabilną zgodność ładowania.

Konstruktorzy zapewniają, że dzięki ładowarce 350 kW IONIQ 5 może być naładowany od 10 proc. do 80 proc. w zaledwie 18 minut. Po 5 minutach pod kablem nowy model ma przejeżdżać ponad 100 km. Samochód zaoferuje też technologię Vehicle to Load (V2L), która działa jako źródło zasilania (110/220 V). Producent twierdzi, że korzystając z 3,6 kW mocy dostarczonej przez samochód (gniazdo pod siedzeniami w drugim rzędzie) można upiec indyka w dużym piekarniku, słuchać muzyki z wysokiej klasy głośników i zasilać bieżnię do ćwiczeń. I to nawet kiedy pojazd jest wyłączony.

Hyundai IONIQ 5 - ceny i wersje

Hyundai IONIQ 5 Cena SMART 58 kWh 2WD 170 KM 189 900 zł SMART 73 kWh 2WD 218 KM 203 900 zł EXECUTIVE 58 kWh 2WD 170 KM 209 900 zł EXECUTIVE 73 kWh 2WD 218 KM 223 900 zł EXECUTIVE 58 kWh 4WD 235 KM 225 900 zł EXECUTIVE 73 kWh 4WD 305 KM 239 900 zł PLATINUM 58 kWh 2WD 170 KM 230 900 zł PLATINUM 73 kWh 2WD 218 KM 244 900 zł PLATINUM 58 kWh 4WD 235 KM 246 900 zł PLATINUM 73 kWh 4WD 305 KM 260 900 zł

Hyundai IONIQ 5. Wyposażenie

Standardowe wyposażenie, czyli od wersji Smart obejmuje m.in. asystenta unikania kolizji czołowych z wykrywaniem pieszych i rowerzystów oraz funkcją Junction Turning, asystent utrzymywania pasa ruchu, monitorowanie uwagi kierowcy, ostrzeganie o odjechaniu poprzedzającego pojazdu, asystent podążania na pasie ruchu, inteligentny asystent ostrzegania o ograniczeniach prędkości, inteligentny tempomat z funkcją Stop&Go, asystent jazdy autostradowej, system monitorowania tylnej kanapy oraz system ratunkowy eCall.

Wszystkie wersje wyposażono w systemy multimediów i funkcje łączności, w tym system multimedialny z 12,3-calowym ekranem dotykowym, cyfrowe radio DAB, nawigację fabryczną z usługami Live, system Bluelink, system Bluetooth z obsługą komend głosowych, wielofunkcyjną kierownicę oraz cyfrowe zegary z 12,3-calowym kolorowym wyświetlaczem.

Na pokładzie jest też m.in.: klimatyzacja automatyczna, bezkluczykowy dostęp, kamera cofania, przednie i tylne czujniki cofania, czy porty USB z przodu i tyłu. Z zewnątrz samochód wyróżniają reflektory LED i tylne światła LED oraz 19-calowe alufelgi.

Najtańsza wersja Smart może być opcjonalnie wyposażona w elektrycznie sterowany fotel kierowcy, podgrzewane przednich siedzeń, podgrzewaną kierownicę, przyciemniane tylne szyby, elektrochromatyczne lusterko wsteczne, gniazdko do ładowania (V2L) w kabinie, a także system podgrzewania baterii.

Wersja Executive oferuje dodatkowo asystenta monitorowania martwego pola, asystenta unikania kolizji podczas cofania, asystenta bezpiecznego wysiadania (SEA), Asystent unikania kolizji czołowych z funkcją Junction & Crossing, asystenta jazdy autostradowej drugiego poziomu (HDA 2), skórzano-materiałową tapicerkę, podgrzewane tylne fotele, automatycznie wysuwane klamki, przesuwaną konsolę środkową, a także wiele stylowych dodatków, w tym metalowe nakładki na pedały czy też boczne listwy w kolorze srebrnym.

Dzięki pakietom na pokładzie odmiany Executive mogą znaleźć się takie dodatki jak pompa ciepła, inteligentna klapa bagażnika, gniazdko do ładowania (V2L) na zewnątrz, system kamer 360°, system wyświetlający widok z martwego pola, asystent unikania kolizji podczas cofania, asystent zdalnego parkowania, system Premium Audio BOSE czy też elektrycznie sterowane, wentylowane fotele przednie z tapicerką skórzaną.

Topowa wersja Platinum poza wyposażeniem Executive oferuje jeszcze: przednie fotele Premium Relax z funkcją pamięci ustawienia, elektrycznie sterowane tylne fotele oraz wyświetlacz Head-Up. Elementy wyposażenia oferowane jako pakiety w wersji Executive w tej wersji należą do wyposażenia standardowego. Opcjonalnie oferowany jest dach panoramiczny Vision oraz dach Solar z panelami fotowoltaicznymi, a także 20-calowe felgi aluminiowe.