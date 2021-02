IONIQ 5 to pierwszy z serii samochodów elektrycznych, które Hyundai wprowadzi na rynek w najbliższym czasie. Nowy gracz powstał na specjalnie opracowanej platformie E-GMP. Z tej samej architektury niebawem skorzystają kolejne modele, także bratniej marki Kia. Czym IONIQ 5 chce przekonać kierowców?

IONIQ 5 odlotowy jak prototyp 45

Z pewnością stylem. IONIQ 5 pod względem urody pełnymi garściami czerpie z elektrycznego prototypu 45, który Hyundai zaprezentował w 2019 roku podczas salonu we Frankfurcie. A twórcy swoim dziełem chcieli wówczas uhonorować zaprojektowany przez Giorgetto Giugiaro model Pony Coupe Concept z 1974 roku, który jest uznawany za jeden z najbardziej kultowych samochodów firmy. I tak styliści stworzyli naprawdę odlotowy projekt. Być może też dlatego, że rysując aerodynamiczne nadwozie typu hatchback spoglądali na design samolotów z lat 20.

Wszędzie piksele

Znakiem szczególnym IONIQ 5 będą piksele ułożone w oświetlenie auta. Zresztą motyw pikseli jest wszechobecny – Koreańczycy zastosowali go na 20-calowych felgach oraz w kabinie. Zachodząca na błotniki maska to rozwiązanie, które Hyundai wprowadza pierwszy raz w swoich pojazdach. Dzięki temu odstępy między panelami karoserii są minimalne, przez co zyskuje aerodynamika. Automatycznie wysuwane klamki licują z powierzchnią drzwi.

Rozstaw osi większy niż w VW Passacie czy Skodzie Superb

IONIQ 5 mimo formy klasycznego hatchbacka imponuje przestronnością kabiny. Rozstaw osi sięga aż 3 m! To więcej niż w wielu limuzynach klasy średniej, dla porównania Skoda Superb ma 2,84 m. Za to pod względem długości karoserii (4635 mm) koreański model zbliża się do kompaktowych SUV-ów, na celownik trafia Skoda Enyaq iV (4649 mm) czy VW ID.4 (4584 mm).

Wnętrze jak salon z... bagażnikiem

Szczodre wymiary, akumulator zamknięty w podłodze plus przesunięcie tablicy rozdzielczej do przodu (brak silnika spalinowego pod maską) sprawiły, że IONIQ 5 oferuje niesamowicie obszerne i podatne na aranżację wnętrze. Siedzenia można składać, a tylne także przesuwać o 135 mm, ruchoma jest również konsola środkowa zwana Universal Island, którą można cofnąć nawet o 140 mm. IONIQ 5 został również wyposażony w elektronicznie sterowane przednie siedzenia ze specjalną poduszką podtrzymującą nogi na wysokości łydki. Bagażnik oferuje 531 l pojemności (Enyaq 585 l), możliwości potrajają się po złożeniu tylnych oparć (1591 l). Pod przednią maską wygospodarowano 57 l schowka (24 l w aucie z napędem 4x4). Ponadto IONIQ 5 może holować przyczepy o masie do 1600 kg.

Rozszerzona rzeczywistość prowadzi do celu

Miejsce kierowcy jest totalnie cyfrowe. Szeroki, konfigurowalny, podwójny kokpit zawiera 12-calowy, dotykowy ekran systemu informacyjno-rozrywkowego oraz 12-calowy wirtualny kokpit. IONIQ 5 jest też pierwszym modelem Hyundaia, który dostanie wyświetlacz Head-Up w rzeczywistości rozszerzonej (AR HUD). Podobne rozwiązanie VW wprowadził w ID.3 i ID.4. Nowicjusz jest też pierwszym autem wykorzystującym interfejs o nazwie Jong-e (w języku koreańskim oznacza to papier) pozwalający na różne ustawienia nastroju wnętrza.

Panele słoneczne na dachu. Większy zasięg

Wiele elementów w kabinie – siedzenia, podsufitka, tapicerka drzwi, podłoga i podłokietnik – wykonano z użyciem ekologicznych materiałów, m.in. PET z recyklingu, przędzy roślinnej (bio PET) i z naturalnej wełny, skóry ekologicznej, bio farby z ekstraktami roślinnymi. Dodatkowo IONIQ 5 może być również wyposażony w dach słoneczny, który ma wytwarzać ponad 200 W energii i wspierać pokładowy system elektryczny. Inżynierowie utrzymują, że w słonecznych regionach Europy panele potrafią rocznie wydłużyć zasięg nawet o 2 tys. km. Dach solarny może zapobiec rozładowaniu akumulatora.

IONIQ 5. Napęd 4x4 i dwa akumulatory

IONIQ 5 będzie dostępny standardowo z jednym silnikiem przy tylnej osi i akumulatorami 58 kWh lub 72,6 kWh. Na szczycie przewidziano opcjonalny napęd na wszystkie koła (AWD; dodatkowy silnik z przodu).

Bazowy wariant jednosilnikowy o mocy 170 KM (350 Nm) w połączeniu z akumulatorem 58 kWh przyspiesza do "setki" w 8,5 sekundy. Z kolei model z akumulatorem 72,6 kWh dostał mocniejszy silnik (217 KM) przy tylnej osi - sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 7,4 sekundy.

IONIQ 5 4x4 z baterią 58 kWh (235 KM i 605 Nm) przyspiesza w 6,1 s do 100 km/h. Auto z akumulatorem 72,6 kWh i napędem na obie osie (moc silników 306 KM; 605 Nm) jest najszybsze – do 100 km/h zrywa się w 5,2 s. We wszystkich odmianach prędkość maksymalna została ograniczona elektronicznie do 185 km/h.

Ładowanie w 5 minut

Zasięg? Hyundai podaje, że wersja z napędem na tył i topowym akumulatorem 72,6 kWh na jednym ładowaniu pokona ok. 470-480 km. Architektura E-GMP uwolniła drogę do zastosowania infrastruktury ładowania o napięciu 400 V i 800 V. Platforma oferuje standardowo możliwość ładowania 800 V wraz z ładowaniem 400 V bez potrzeby stosowania dodatkowych komponentów lub adapterów. Jest to pierwsza na świecie opatentowana technologia, która wykorzystuje silnik i falownik w celu zwiększenia napięcia z 400 V do 800 V, by zapewnić stabilną zgodność ładowania.

Konstruktorzy zapewniają, że dzięki ładowarce 350 kW IONIQ 5 może być naładowany od 10 proc. do 80 proc. w zaledwie 18 minut. Po 5 minutach pod kablem nowy model ma przejeżdżać ponad 100 km. Samochód dostanie też technologię Vehicle to Load (V2L), która działa jako źródło zasilania (110/220 V). Producent twierdzi, że korzystając z 3,6 kW mocy dostarczonej przez samochód (gniazdo pod siedzeniami w drugim rzędzie) można upiec indyka w dużym piekarniku, słuchać muzyki z wysokiej klasy głośników i zasilać bieżnię do ćwiczeń. I to nawet kiedy pojazd jest wyłączony.

Darmowe ładowanie przez rok

W wybranych krajach użytkownicy IONIQ 5 będą korzystać z bezpłatnej rocznej subskrypcji w sieci IONITY, która jest częścią nowej ogólnoeuropejskiej publicznej usługi ładowania – Charge myHyundai. Zapewnia ona dostęp do ponad 200 tys. punktów ładowania w całej Europie (aplikacja ułatwia rozliczenie i zarządzanie kosztami). Charge myHyundai już działa we Francji, Włoszech, Norwegii i Szwajcarii. W pierwszym kwartale ruszy w Wielkiej Brytanii, a w pierwszym półroczu takich krajach jak: Niemcy, Hiszpania, Czechy, Dania i Szwecja. Polska musi poczekać…

IONIQ 5 na rynek trafi jeszcze przed wakacjami, wtedy też Hyundai ujawni ceny i wersje wyposażeniowe. Później dołączy elektryczny sedan IONIQ 6 i duży SUV-a IONIQ 7.