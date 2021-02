Skoda Fabia nowej generacji długo kazała na siebie czekać. Volkswagen i Seat, czyli bratnie marki, mają już nowe generacje Polo i Ibizy. Obecny model czeskiej firmy jest z nami od 2014 roku, trzy lata temu przeszedł kosmetyczny lifting. Konkurencja jednak nie ogląda się za siebie, nie czeka. A siedem lat na rynku to szmat czasu. I choć Fabia III zdążyła zestarzeć się z godnością – obok Octavii to kluczowy model producenta i również jeden z najchętniej wybieranych nowych samochodów na polskim rynku – to Czesi są już gotowi do zmiany warty. Nowa Fabia oficjalnie zdradziła sylwetkę, znamy już wymiary oraz silniki, które będą dostępne w Polsce…

Reklama

Nowa Skoda Fabia. Większa i z bagażnikiem... Golfa

Skoda Fabia czwartej generacji wreszcie skorzysta z volkswagenowskiej platformy MQB-A0 (Polo, Ibiza czy Scala i SUV Kamiq). Wprowadzenie nowej architektury przełożyło się na zmianę proporcji. Sylwetka jest bardziej sportowa. Urosła o 11,1 cm wzdłuż i o 4,8 cm wszerz. Teraz długość wynosi 4107 mm, szerokość 1780 mm, a wysokość to 1460 mm. Rozstaw osi jest równy 2564 mm (plus 9,4 cm). W większym nadwoziu wygospodarowano przestronniejsze wnętrze - miejsca przybyło szczególnie z tyłu. Co ciekawe, mimo zwiększenia rozmiarów inżynierom udało się zachować wagę zbliżoną do tej, którą oferuje model trzeciej generacji. Bagażnik? Ten Czesi wynaleźli na nowo, ponieważ w porównaniu do kufra schodzącej generacji kolejna Fabia zapewni aż 50 l więcej, czyli 380 l! To tyle co nowy VW Golf i lepiej niż Polo (351 l). Po złożeniu tylnych foteli nowa Fabia połyka aż 1190 l.

Skoda, jak żaden inny producent, umie bawić się szkłem. Każdy kolejny model dostaje coraz to bardziej wymyślne reflektory inspirowane czeską sztuką cięcia kryształu. A nowa Fabia wyróżni się seryjnymi światłami w technice LED o charakterystycznej grafice, ich klosze wcinają się w karoserię aż do osłony chłodnicy. Alternatywnie będzie można zażyczyć światła Full LED oraz tylne lampy z diodowym "wsadem".

Przód został spłaszczony i pochyla się nisko nad jezdnią. Tył poprowadzono zgrabniej niż dotychczas. Fabia dostała większy spojler dachowy oraz lotki boczne zapewniające lepszy przepływ powietrza. Specjalnie zaprojektowane mocowania lusterek bocznych zmniejszają opór i kierują strumień powietrza za samochód. Producent twierdzi, że każdy element nadwozia zaprojektowano od nowa i dopracowano aerodynamiczne. Stąd współczynnik oporu powietrza Cx został zmniejszony z 0,32 do 0,28 (to prawie jak Golf). Tyle zachodu ma przełożyć się na oszczędne zużycie paliwa (o 0,2 l mniej na 100 km podczas jazdy ze stałą prędkością 120 km/h) oraz komfort akustyczny w kabinie. Do tego Skoda może chwalić się, że nowa Fabia jest najbardziej aerodynamiczna w klasie. Jak do tego doszło? Inżynierowie skorzystali z dobrodziejstwa bardzo dokładnych symulacji CFD (obliczeniowej mechaniki płynów). Dodano również nowy rodzaj żebrowania w przednim zderzaku, które reguluje ilość powietrza przepływającego przez wloty. W sytuacji niskiego zapotrzebowania na chłodzenie listewki żebrowania zamykają się automatycznie, tym samym zwiększając opływowość nowej Skody.

Cyfrowe wnętrze

Rewolucja zaszła także w kabinie. Styl nawiązujący do Octavii zwiększa wrażenie przestronności. Nowa platforma uwolniła też drogę do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań. Pierwszy raz wirtualny kokpit zastąpi analogowe zegary. Na środku symetrycznej deski rozdzielczej zagnieździł się osobny wyświetlacz do obsługi multimediów i funkcji życiowych Fabii. Z chwilą wprowadzenia auta do sprzedaży dostępne będą trzy wersje: Active, Ambition oraz Style, oferujące nową kolorystykę i materiały, a także wariant Monte Carlo inspirowany rajdową historią marki.

Silnik MPI i trzy TSI do wyboru

Nowa Skoda Fabia zaoferuje cztery silniki benzynowe do wyboru. Przy okazji producent nie tylko poszerzyła gamę dostępnych jednostek w porównaniu do poprzedniej generacji, lecz także zwiększyła zakres mocy – od 80 KM do 150 KM.

W Polsce Skoda wprowadzi silnik benzynowy z wtryskiem wielopunktowym (MPI) i trzy warianty TSI z wtryskiem bezpośrednim.

Napęd wersji podstawowej to trzycylindrowy 1.0 MPI/80 KM połączony z pięciobiegową skrzynią manualną. Wyższa kultura pracy to silnik 1.0 TSI/95 KM w duecie z 5-stopniową przekładnią biegów. Mocniejszy 1.0 TSI/110 KM zamiast seryjnej 6-biegowej skrzyni ręcznej może dostać automatyczną 7-stopniową przekładnię DSG.

Najwięcej frajdy z jazdy za kierownicą nowej Fabii dostarczy czterocylindrowy silnik 1.5 TSI/150 KM seryjnie łączony z 7-biegową skrzynią DSG. W tej jednostce przy niskim obciążeniu układ aktywnego zarządzania pracą cylindrów (ACT) odłącza dwa z nich redukując zapotrzebowanie na benzynę. Przykładowo z Octavii dzieje się to praktycznie niezauważalnie – o tym, że silnik pracuje w trybie 2-cylindrowym można się zorientować po komunikacie wyświetlanym na wirtualnym kokpicie. Żadnych szarpnięć, wibracji, a w razie potrzeby momentalne przejście na tryb 4-cylindrowy. Nie inaczej powinno być w nowej Fabii.

Wszystkie jednostki spełniają wymogi emisji zgodnie z normą Euro 6d.

Spalanie 5 l/100 km i 950 km zasięgu

Standardowy zbiornik paliwa pomieści 40 l benzyny. Skoda przewidziała możliwość zamontowania 50-litrowego baku i obiecuje, że wtedy zasięg nowej Fabii na jednym tankowaniu przekroczy 950 km! Przy spalaniu ok. 5 l na 100 km (w cyklu WLTP).

Silnik Liczba cylindrów Moc Moment obrotowy[Nm] Skrzynia biegów [kW] [KM] 1.0 MPI EVO 3 59 80 95 5M 1.0 TSI EVO 3 70 95 175 5M 1.0 TSI EVO 3 81 110 175 6M 7DSG 1.5 TSI EVO 4 110 150 250 7DSG

Nowa Fabia będzie też na czasie jeśli chodzi o systemy bezpieczeństwa czy wsparcia kierowcy. Tu Skoda podkrada technologiczne frykasy z droższych samochodów. Dodano możliwość wyboru systemów Travel Assist (adaptacyjny tempomat z funkcją prowadzenia na pasie ruchu) i Park Assist. Na pokładzie można mieć aż 9 poduszek bezpieczeństwa. Dostępne są również dodatkowe mocowania ISOFIX – po raz pierwszy również dla przedniego fotela pasażera. Czesi nie byliby sobą, gdyby nie sprytne patenty spod hasła "Simply Clever". A nowa Fabia dostała ich aż 43, lista obejmuje m.in. gniazdko USB przy lusterku (do zasilania wideorejestratora), kieszenie na telefon w oparciach czy siatkę pod półką bagażnika.

Nowa Skoda Fabia oficjalnie zadebiutuje już wiosną 2021 roku.