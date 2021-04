Ferrari 488 Pista rozbite w Łodzi. Jak do tego doszło?

– Z wstępnych ustaleń policjantów, którzy pracowali na miejscu wynika, że będący w stanie po użyciu alkoholu (0,4 promila) 35-letni kierujący Ferrari poruszając się Aleją Mickiewicza (od Alei Jana Pawła II w kierunku ul. Żeromskiego) nie dostosował prędkości do warunków ruchu, utracił panowanie na pojazdem, zjechał na pas rozdzielający jezdnię, pas zieleni a następnie uderzył w słup trakcji tramwajowej – powiedziała dziennik.pl Jadwiga Czyż z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Stracił prawo jazdy. Co z ubezpieczeniem?

Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy.

– 35-latek został przewieziony do jednego z łódzkich szpitali, gdzie pobrano krew na inne środki odurzające. Do czasu zakończenia przez funkcjonariuszy czynności na miejscu zdarzenia mężczyzna był w trakcie diagnostyki. Sprawę będzie prowadzić Wydział Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi – wyjaśniła nam Czyż.

Do tego ubezpieczyciel najpewniej nie pokryje kosztów uszkodzeń. Alkohol we krwi kierowcy powyżej dozwolonego limitu daje firmie ubezpieczeniowej prawo do żądania regresu OC lub odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku autocasco.

Ferrari 488 napędza centralnie umieszczona jednostka 3.9 V8 biturbo o mocy 670 KM. Ta konstrukcja została uznana za najlepszy silnik świata (Międzynarodowy Silnika Roku). Auto od zera do 100 km/h przyspiesza w 3 sekundy. A prędkość maksymalna to 325 km/h. ​​​​​​​W wersji Pista do opanowania jest już 720 KM! To samochód, który za sprawą zastosowanej techniki przenosi doznania ze świata motosportu na drogi publiczne. A jego cena przekracza 1,3 mln zł.