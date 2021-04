Triggo to dwuosobowy, czterokołowy pojazd elektryczny. Jego pomysłodawcą jest motocyklista i przedsiębiorca Rafał Budweil. I założona przez niego spółka właśnie ogłosiła start produkcji w zakładach AMZ Kutno.

– Rozpoczęliśmy produkcję pilotażowej serii prototypów Triggo. To kolejny krok milowy w rozwoju projektu, dzięki któremu w ciągu kilku kwartałów będziemy dysponować flotą kilkudziesięciu pojazdów, które zostaną rozdystrybuowane potencjalnym partnerom biznesowym rozlokowanym w Polsce, Europie i Azji – powiedział Rafał Budweil, prezes zarządu Triggo S.A. – AMZ Kutno wniesie do projektu swoje know how i wieloletnie doświadczenie w produkcji pojazdów małoseryjnych, dbając o odpowiednią i wysoką jakość prototypów. Na przełomie 2021 i 2022 roku mamy ambicje ukończyć realizację serii pilotażowej. Jednocześnie toczymy zaawansowane rozmowy biznesowe i analizujemy różne warianty w zakresie wytwarzania Triggo w skali masowej – wyjaśnił.

Modele Triggo wyprodukowane w Kutnie posłużą do testów w najróżniejszych warunkach, a zebrane informacje mają pomóc w rozwoju konstrukcji.

Triggo. Seryjna produkcja w 2022 roku

– Seria pilotażowa ma na celu wykrycie naturalnych z punktu widzenia życia produktu chorób wieku dziecięcego i wprowadzić koniecznie usprawnienia w celu ich usunięcia przed produkcją seryjną zaplanowaną na drugą połowę 2022 roku. Chcemy dostarczyć na rynek dopracowane pod każdym względem rozwiązanie oznaczające rewolucję w miejskiej e-mobilności – podkreślił Budweil.

Triggo jak kameleon

Triggo jest w 100 proc. elektryczny. Dzięki swojej niezwykłej konstrukcji potrafi przemykać przez korki i parkować niczym motocykl na 1/5 miejsca wyznaczonego dla samochodu. Jakim cudem? Najważniejszą cechą tego pojazdu jest zmienna geometria podwozia. Dzięki niej kierowca może poruszać się w dwóch trybach: drogowym i manewrowym.

W trybie drogowym szerokość przedniej osi wynosi 148 cm, a prędkość maksymalna to 90 km/h. W ustawieniu manewrowym przednie zawieszenie zwęża się do 86 cm, czym pojazd przypomina motocykl. Wówczas prędkość jest ograniczona do 25 km/h. Triggo jest też niezwykle zwrotny - promień skrętu to tylko 3,5 m.

Dwuosobowa kabina Triggo jest zamknięta – pasażer siedzi za kierowcą niczym w kokonie na kołach. Do środka wsiada się przez osuwane drzwi. Zasięg na jednym ładowaniu to ok. 100 km. Pojazd można rozpędzić do 90 km/h. Konstrukcja jest chroniona patentami o zasięgu międzynarodowym, obejmującymi łącznie obszar zamieszkiwany przez blisko cztery mld ludzi.

Cena? Jak usłyszeliśmy pojazd w pierwszym etapie będzie oferowany we współpracy ze operatorami platform carsharingowych, dlatego stawką będą kwoty zależne od czasu/pokonanego dystansu.