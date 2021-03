Volkswagen Crafter staje się flagowym radiowozem policyjnych oddziałów prewencji. Kontrakt wyceniony na 33 mln zł zrealizował poznański diler marki Volkswagen Samochody Dostawcze Grupa Cichy-Zasada, który dostarczył auta z silnikiem 2.0 TDI/177 KM i automatyczną skrzynią. Wcześniej wyprodukowane w Białężycach k. Wrześni dwuosobowe furgony musiały przejść modyfikacje pod wymagania mundurowych. Tym zajęła się firma AMZ Kutno.

Reklama

Każdy nowy oznakowany Volkswagen Crafter dla prewencji jest przystosowany dla 7 policjantów wraz z wyposażeniem. Wnętrze podzielono na trzy przedziały: pierwszy to miejsca dla kierowcy i dowódcy, drugi to fotele dla 5 funkcjonariuszy, w trzecim mundurowi przewożą sprzęt służbowy potrzebny m.in. do zabezpieczania demonstracji czy wydarzeń sportowych. Charakterystyczny przedział zabezpieczony siatką pomieści tarcze ochronne, pałki szturmowe, hełmy, miotacze pieprzu czy broń.

Na autach zamontowano również siatki chroniące szyby oraz system uprzywilejowania w ruchu drogowym.

– Zakończyliśmy właśnie realizację dostaw samochodów w ramach przetargu publicznego ogłoszonego przez Komendę Główną Policji w roku ubiegłym. Zanim jednak do niego doszło, jeszcze w roku 2019 razem z innymi producentami pojazdów braliśmy udział w dialogu technicznym, w którym wspólnie z policją pracowaliśmy nad koncepcją takiego samochodu – powiedział Artur Jakubiak, kierownik ds. przetargów i zabudów Volkswagen Samochody Dostawcze. – Bardzo się cieszymy, że polska policja użytkować będzie solidne i funkcjonalne Volkswageny Craftery produkowane w polskiej fabryce w Białężycach k. Wrześni – skwitował.