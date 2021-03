Początek lat dziewięćdziesiątych XX wieku – to był przełomowy okres w historii. Koniec zimnej wojny przyniósł powiew optymizmu. Upadł Mur Berliński. A naukowcy właśnie opracowali World Wide Web – technologia miała uczynić ludzi bardziej produktywnymi i przybliżyć świat. Wszystko wydawało się możliwe. Mazda także nabrała śmiałości – roadster MX-5 znikał na pniu, do tego w 1991 roku została pierwszą japońską marką, która wygrała 24-godzinny wyścig Le Mans i jedyną, która miała samochód z silnikiem Wankla. W tym samym roku zadebiutowała Mazda HR-X – prototyp z silnikiem rotorowym napędzany wodorem.

Mazda w latach 1989-1991 organizowała wśród swoich pracowników konkurs Fantasyard, który stał się generatorem pomysłów na najróżniejsze rozwiązania techniczne. Jedną z edycji wygrało naprawdę szalone rozwiązanie. Nazwany jako "samochód walizkowy", trójkołowy koncept zainspirowany został prawdopodobnie wizją sprawniejszego poruszania się po lotniskach. Siedmiu inżynierów z grupy testującej i badającej ręczne skrzynie biegów Mazdy, dysponując ograniczonym budżetem, kupiło największą dostępną walizkę ze sztywną skorupą, miniaturowy motocykl i robota ruszyła.

Efekt? W walizce Samsonite o wymiarach 57x75 cm zamontowano dwusuwowy silnik o pojemności 34 cm³ i mocy 1,7 KM. Wewnątrz umieszczono uchwyty kierownicy, które mocowano do kolumny kierowniczej, tylne koła dokręcano do jej obudowy, podczas gdy przednie koło wysuwało się przez zdejmowaną klapę z przodu. Rozłożenie i uruchomienie pojazdu trwało zaledwie minutę. Walizkowy samochód rozpędzał się do 30 km/h. Z punktu widzenia bagażu szalony wehikuł przy masie 32 kg nie był zbyt praktyczny.

Przenośny trójkołowiec nie trafił do produkcji, ale stał się sensacją w mediach. A Mazda skrzętnie wykorzystała ten wynalazek jako reklamówkę. Stąd powstały dwa kolejne egzemplarze na rynek amerykański i europejski. Ten ostatni zadebiutował podczas salonu we Frankfurcie w 1991 roku obok Mazdy 787B, która wygrała wyścig Le Mans. Do dziś ocalał tylko amerykański egzemplarz. Oryginał został "przypadkowo zniszczony", a europejska replika zaginęła w nieznanych okolicznościach.