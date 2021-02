Volkswagen ID.4 w seryjnych wersjach debiutuje na polskim rynku. To pierwszy elektryczny SUV niemieckiej marki i bliźniak hatchbacka ID.3. Obaj wykorzystują platformę MEB, na której powstaje też Skoda Enyaq iV. Projektanci podkreślają, że w przypadku nowicjusza możliwości architektury wykorzystano do maksimum. Zastosowanie napędu elektrycznego, którego elementy nie zajmują wiele miejsca oraz umieszczenie akumulatorów w podłodze pozwoliło ustawić koła niemal na rogach karoserii i wyraźnie skrócić zwisy. Taka koncepcja sprawia, że rozkład mas między przód i tył osiąga wartość bliską idealnej. Do tego nowy VW to auto tylnonapędowe, stąd mimo swoich gabarytów (4,58 m długości) jest w stanie zawrócić na ok. 10 m, czyli powinien być zwrotny i poręczny niemal tak jak up! (Golf potrzebuje 11 m). Pojemność bagażnika ID.4 wynosi 543 l, a po złożeniu oparć tylnych siedzeń rośnie do 1575 l (liczone po dach).

Przypominamy, że początkowo VW zaoferował w Polsce bogato wyposażone odmiany ID.4 1ST i ID.4 1ST Max (obie z akumulatorem 77 kWh). Jednak można o nich zapomnieć. Producent twierdzi, że wszystkie rozeszły się na pniu, a kosztowały odpowiednio: 202 390 zł i 243 990 zł. Teraz przyszła pora na bardziej przystępne cenowo wersje. Seryjny ID.4 jest oferowany w kilku gotowych pakietach wyposażenia opartych na dwóch akumulatorach:

Pure 52 kWh powinien zapewnić zasięg do 346 km;

52 kWh powinien zapewnić zasięg do 346 km; Pro 77 kWh zgromadzi energii na przejechanie 523 km. Podpięcie do stacji szybkiego ładowania 125 kW i po 30 min. można przejechać kolejne 320 km.

Volkswagen ID.4 52 kWh Pure od 156 390 zł

Volkswagen ID.4 w najtańszej wersji Pure kosztuje od 156 390 zł (silnik 148 KM; przyspieszenie od zera do 100 km w 10,9 s, prędkość maksymalna – 160 km/h). Taki samochód jest wyposażony w nawigację Discover Pro, reflektory LED z automatyczną regulacją zasięgu, tylne światła w technologii LED, lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie oraz podgrzewane, czujniki parkowania p/t, system rozpoznający zmęczenie kierowcy, proaktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości oraz funkcją stop&go, Front Assist - system awaryjnego hamowania oraz rozpoznawania pieszych i rowerzystów, asystent utrzymania pasa ruchu, 7 głośników, bezprzewodowy App Connect, gniazdo USB, obsługę głosową, rozpoznawanie znaków drogowych, kierownicę multifunkcyjną, oparcie kanapy tylnej bez podłokietnika, składane i dzielone (1/3 do 2/3), czujnik deszczu.

Następna odmiana City (170 990 zł) jest bogatsza o klimatyzację dwustrefową, podgrzewanie kierownicy oraz przednich foteli, po dwa USB-C z przodu i z tyłu, kierownicę multifunkcyjną obszytą skórą, centralny zamek z funkcją Keyless-Go, podgrzewaną przednią szybę, ładowarkę indukcyjnę telefonu, aktywny system ochrony pasażerów PreCrash Basic & Front, ładowanie akumulatora mocą 100 kW prądem DC.

Volkswagen ID.4 Pure Style (188 090 zł) wyróżnia się podświetlaną listwą w osłonie chłodnicy. Do tego są jeszcze reflektory LED Matrix z automatyczną regulacją zasięgu oraz światłami na złą pogodę, przyciemnie szyby, tylne światła w technologii LED z dynamicznymi kierunkowskazami, trójstrefowa klimatyzacja z panelem do sterowania z tyłu, kamera cofania, oświetlenie wnętrza Ambient Plus - 30 kolorów, regulowana podłoga bagażnika, 3 siedzenia z tyłu, asymetrycznie składane oparcie, podłokietnik z dwoma uchwytami na napoje, otwór ułatwiający przewożenie dłuższych przedmiotów, Keyless Access - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie samochodu.

Identyczne wersje przewidziano dla szybszego i mocniejszego ID.4 z akumulatorem Pure Performance (przyspieszenie 100 km/h w 9 s, moc 170 KM). Ceny to odpowiednio: 162 790 zł (Pure Performance), 177 390 zł (Pure Performance City) oraz 194 490 zł (Pure Performance Style).

Volkswagen ID.4 77 kWh Pro Performance od 190 890 zł

Volkswagen ID.4 z akumulatorem 77 kWh Pro Performance (silnik 204 KM; przyspieszenie od zera do 100 km w 8,5 s) jest oferowany w sześciu wersjach.

Podstawowa Pro Performance kosztuje od 190 890 zł (nawigacja Discover Pro).

Pro Performance Life (202 590 zł) to klimatyzacja dwustrefowa, podgrzewane fotele przednie i kierownica, po 2 porty USB-C z przodu i z tyłu. Odmianę Business (217 890 zł) wyróżniają reflektory LED Matrix, dynamiczne kierunkowskazy i kamera cofania. Z kolei Family (223 790 zł) uprzyjemni rodzinną podróż trójstrefową klimatyzacją (panel sterowania z tyłu). Do tego panoramiczne okno dachowe i reflektory LED Matrix.

Volkswagen ID.4 Pro Performance Tech (238 490 zł) oferuje wyświetlacz Head-up Display z poszerzoną rzeczywistością, nawigację Discover Pro z większym 12-calowym ekranem centralnym, Travel Assist oraz elektrycznie otwieraną i zamykaną pokrywę bagażnika.

Topowa odmiana Max (253 190 zł) to dodatkowo zawieszenie adaptacyjne DCC, progresywny układ kierowniczy, panoramiczne okno dachowe i pompa ciepła.

Volkswagen ID.4 jest dostępny w siedmiu wariantach kolorystycznych (z czarnym dachem lub z dachem w kolorze nadwozia). Z listy można wskazać jeden z trzech typów tapicerki i przebierać w alufelgach od 18 do 21 cali. Wśród opcji przewidziano m.in.: pompę ciepła za 5540 zł, hak holowniczy (4010 zł), bo elektryczny SUV Volkswagena jest w stanie pociągnąć przyczepę o masie 1000 kg, czy zewnętrzny pakiet stylistyczny (2920 zł).

Volkswagen ID.4 GTX. Napęd 4x4 i jeszcze więcej mocy

Volkswagen ID.4 w salonach zadebiutuje na przełomie marca i kwietnia. Później do oferty dołączy tańsza wersja Pro (słabszy silnik). Ale największą bombą w drugim kwartale 2021 roku będzie topowy model z akumulatorem 77 kWh, większa mocą i napędem na cztery koła – Volkswagen ID.4 GTX.

Skoda Enyaq jest droższa

Skoda Enyaq iV 60 kosztuje obecnie od 182 300 zł (silnik o mocy 179 KM, akumulator 62 kWh). Od najtańszego ID.4 (156 390 zł) różni się nie tylko mocniejszym napędem, ale i niektórymi elementami wyposażenia, choć drożej wypada także w zestawieniu ze 170-konnym VW Pure Performance (162 790 zł). Mocniejszy Enyaq iV 80 (204 KM i akumulator 82 kWh; 536 km zasięgu) to wydatek od 211 700 zł. W drodze pozostaje najtańsza wersja Enyaq iV 50 z silnikiem 150 KM i zasięgiem na poziomie 340 km.