Volkswagen ID.3 do tej pory był dostępny z silnikiem 204 KM i dwoma rozmiarami akumulatorów: średnim Pro Performance o pojemności 58 kWh (zapewniającym zasięg 426 km, wg WLTP) oraz największym Pro S 77 kWh (549 km na jednym ładowaniu). Ceny od 157 950 zł.

Volkswagen ID.3 Pure Performance od 136 500 zł. Ponad 21 tys. zł tańszy

Teraz Volkswagen powiększa rodzinę ID.3 o wersję Pure Performance z najmniejszym akumulatorem (45 kWh pojemności) i silnikiem o mocy 150 KM. Taki zespół napędowy ma zapewnić 351 km zasięgu. Przyspieszenie od zera do 100 km/h potrwa 8,9 s. ID.3 Pure Performance można ładować z mocą 50 kW prądem stałym (DC) i z mocą 7,2 kW prądem zmiennym (AC).

Volkswagen ID.3 Pure Performance seryjnie jest wyposażony m.in. w system nawigacji Discover Pro, aktywny tempomat ACC z automatyczną regulacją odległości i funkcją stop&go oraz reflektory LED z automatyczną regulacją zasięgu. Taki samochód elektryczny kosztuje od 136 500 zł i obecnie to najtańsza odmiana.

VW podkreśla jednak, że nie powiedział ostatniego słowa – w drodze jest jeszcze tańszy ID.3 Pure za mniej niż 130 tys. zł.

Volkswagen ID.3 Pure Performance City

Identyczne osiągi i zasięg zapewnia lepiej wyposażony ID.3 Pure Performance City (druga wersja z nowych w ofercie). W porównaniu z wersją bazową Pure Performance oferuje dodatkowo m.in. podgrzewaną multifunkcyjną kierownicę, podgrzewane przednie fotele, instalację telefoniczną Comfort z ładowarką indukcyjną, dwa dodatkowe gniazda USB-C dla pasażerów w drugim rzędzie siedzeń i powitalne oświetlenie otoczenia w lusterkach. Samochód dostępny od 150 190 zł.

Volkswagen ID.3 Pure Performance Style

Nowy VW ID.3 Pure Performance Style jest bogatszy o kamerę cofania, reflektory LED Matrix z automatyczną regulacją zasięgu i światłami na złą pogodę oraz tylne światła w technologii LED z dynamicznymi kierunkowskazami. Cena od 165 090 zł.

Volkswagen ID.3 Pro – wolniejszy i tańszy

Dotychczas oferta ID.3 zaczynała się od wersji Pro Performance (157 490 zł). Wraz z nowym cennikiem w ofercie debiutuje odmiana Pro dostępna od 153 790 zł. Ten samochód elektryczny oferuje analogiczne wyposażenie i podobny zasięg (ok. 420 km), jak Pro Performance, ale różni się osiągami. Tańsza wersja Pro od 0 do 100 km/h przyspieszy w 9,6 s, a Pro Performance – w 7,3 s.

Volkswagena ID.3 w podstawowej dotąd odmianie Pro Performance z silnikiem o mocy 204 KM to m.in. systemy asystujące Front Assist, Lane Assist, Traffic Sign Recognition oraz czujniki parkowania z przodu i z tyłu. Wyposażenie seryjne to także klimatyzacja Climatronic z możliwościami chłodzenia wnętrza podczas postoju oraz programowania chłodzenia na określoną godzinę, światła z przodu i z tyłu w technologii LED, oświetlenie ID.Light we wnętrzu, oświetlenie nastrojowe w 10 kolorach do wyboru oraz systemem obsługi głosowej, 10-calowym ekranem dotykowym systemu infotainment i bezprzewodową łącznością oraz multifunkcyjną kierownicą. Samochód w tej wersji można ładować z mocą 100 kW prądem stałym (125 kW dla wersji Pro S) i z mocą 11 kW prądem zmiennym.