Volkswagen ID.3 jest z nami od 2020 roku. Na drogi wyjechało już ponad 500 tys. sztuk tego auta. Kierowcy zdążyli się z nim obyć i wysłać swoje uwagi do producenta. Na podania użytkowników zareagowali ludzie z Wolfsburga. Teraz rusza w Polsce sprzedaż odmłodzonego ID.3. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

VW ID.3 na zewnątrz zyskał lekko przeprojektowany pas przedni z wlotami powietrza w kształcie litery C. Największą rewolucją są materiały użyte w kabinie. O ile te stosowane do tej pory były zbyt twarde i trąciły tandetą, to w nowa odsłona ID.3 stała się bardziej przytulna. Zastosowano więcej tworzyw pochodzących z recyklingu i całkowicie zrezygnowano z surowców pochodzenia zwierzęcego. Pod względem stylistycznym zmiany są delikatne.

Volkswagen ID.3 w nowej odsłonie już w Polsce, jakie różnice?

Poprawiony Volkswagen ID.3 dostał oprogramowanie najnowszej generacji, które podnosi wydajność systemu i może być aktualizowane zdalnie (over-the-air). Bez dopłaty w standardzie bazowej wersji Pro Performance są teraz m.in. systemy łączności.

Nowy Volkswagen ID.3 to lepsze wyposażenie seryjne

Wyposażenie seryjne obejmuje też m.in. 12-calowy ekran systemu infotainment (wcześniej 10 cali). W strukturze menu uwzględniono różne życzenia użytkowników: między innymi menu ładowania znajduje się teraz na górnym poziomie dużego wyświetlacza dotykowego i jest zorganizowane w bardziej przejrzysty sposób. Wieloma funkcjami można sterować przy pomocy poleceń głosowych – system ma szybciej reagować na zapytania.

Poziom użytkowania mają też poprawić takie funkcje jak Plug&Charge oraz inteligentne planowanie trasy, uwzględniające stacje ładowania. VW wdrożył również najnowszą generację w pełni zintegrowanych systemów wspomagających kierowcę. Lista obejmuje np. system Travel Assist z danymi inteligencji zbiorowej oraz Park Assist Plus z funkcją pamięci.

Volkswagen poszerzył listę opcji wyposażenia ID.3

Z kolei lista opcji obejmuje m.in. matrycowe reflektory IQ.LIGHT, system IQ. Drive Travel Assist umożliwiający półautomatyczną jazdę, system BeatsAudio ze wzmacniaczem o mocy 400 W oraz Park Assist Plus, który może zapamiętać manewr parkowania pod domem i później go powtarzać. Nowym elementem wyposażenia ID.3 są też 19-calowe aluminiowe, czarne obręcze kół Wellington.

Nowy Volkswagena ID.3, napęd, moc, zasięg i pojemność bagażnika

Volkswagena ID.3 jest napędzany przez zamontowany przy tylnej osi silnik elektryczny o mocy 204 KM. Do wyboru są dwie pojemności akumulatora – 58 lub 77 kWh netto. Mniejszy ma oferować zasięg do 429 km. Większy to już 559 km jazdy na jednym ładowaniu. Bagażnik zmodernizowanego ID.3 ma pojemność 385 l, a po złożeniu tylnych siedzeń – 1267 l.

Ile kosztuje Volkswagen ID.3? Cena i program Mój elektryk

Volkswagen podkreśla, że mimo lepszego wyposażenia udało się obniżyć cenę w porównaniu z poprzednikiem. Ceny nowego ID.3 zaczynają się od 191 290 zł. W przypadku skorzystania z oferty Volkswagen Financial Services i dopłaty w programie "Mój Elektryk", ID.3 można użytkować już od 1651 zł netto miesięcznie (leasing na okres 48 miesięcy przy wpłacie własnej wynoszącej 10 proc.).