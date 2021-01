Volkswagen e-up! to najmniejszy samochód elektryczny niemieckiej marki. Po nieobecności na rynku, która miała wynikać ze względów produkcyjnych, auto wraca do Polski.

Reklama

Elektryczny silnik generuje 61 kW (83 KM) oraz 210 Nm. Moment obrotowy jest przenoszony na przednie koła za pośrednictwem 1-biegowej przekładni. Energię przechowuje zestaw akumulatorów litowo-jonowych o pojemności energetycznej 32,3 kWh. Taki magazyn elektryczności powinien wystarczyć na pokonanie 260 km. Oznacza to, że w warunkach miejskich prądu wystarczy nawet na kilka dni jazdy.

Jazda? Volkswagen e-up! przyspieszy od 0 do setki w 12,3 sekundy. Zryw z 60 km/h do 100 km/h zajmie niecałe 8 s. Prędkość maksymalną celowo ograniczono do 130 km/h. Krótko mówiąc, napęd elektryczny jest gwarancją tego, że najmniejszy e-VW za każdym razem będzie nabierać szybkości bezszelestnie, bez ociągania. A silnik ucieszy płynnością rozpędzania.

Ładowanie można przeprowadzić na trzy sposoby. Korzystając ze zwykłej sieci energetycznej i gniazdka w domu - wówczas czas ładowania akumulatora od 0 do 100 proc. wynosi 16 godzin. Przy pomocy Wallboxa - czas ładowania skraca się do 5,5 godziny. Na stacji ładowania prądem stałym o mocy 40 kW, wyposażonej w złącze CCS, akumulator e-up!-a można naładować do 80 proc. jego pojemności w mniej godzinę.

Dzięki seryjnej aplikacji We Connect przy pomocy smartfona kierowca może kontrolować nie tylko informacje na temat przebiegu każdej trasy (prędkość, zużycie i odzysk energii) czy sprawdzić położenie samochodu, ale również zaprogramować godzinę rozpoczęcia i końca ładowania akumulatora oraz czas uruchomienia klimatyzacji, aby schłodzić wnętrze pojazdu przed rozpoczęciem podróży.

Producent oferuje do wyboru jest siedem kolorów nadwozia, dwa kolory dachu (czarny lub biały), trzy rodzaje obręczy kół w rozmiarze od 14 do 15 cali, elementy wykończenia tablicy rozdzielczej w dwóch kolorach i dwa wzory tapicerki siedzeń.

Wyposażenie seryjne obejmuje m.in. automatyczną klimatyzację, radio Composition Phone, nawigację i system rozpoznawania znaków drogowych dzięki aplikacji Maps + More oraz We Connect App. Na elektryczny układ napędowy Volkswagen udziela gwarancji na 8 lat lub do przebiegu 160 tys. km

Cena? Volkswagen e-up! w Polsce kosztuje od 99 490 zł.