Toyota została wyłącznym właścicielem fabryki samochodów w Kolinie. To rewolucyjna zmiana. Po 18 latach działalności pod szyldem Toyota Peugeot Citroen Automobile zakład należący do istniejącej od 2002 roku spółki joint venture Toyoty i Grupy PSA, stał się wyłączną własnością japońskiego koncernu. Obecnie fabryka w Kolinie nosi nową nazwę Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ).

– Od dziś nasza fabryka należy do grupy Toyoty, która posiada obecnie 8 zakładów produkcyjnych w Europie. Rosnące zapotrzebowanie na nasze samochody oraz przygotowania do rozpoczęcia produkcji nowych modeli sprawia, że już 28 lutego 2021 roku przestawimy się na pracę trzyzmianową – powiedział Koreatsu Aoki, prezydent TMMCZ.

Toyota zainwestowała ponad 4 mld czeskich koron (ok. 680 mln zł) w modernizację i zwiększenie możliwości produkcyjnych TMMCZ. Zastrzyk gotówki umożliwił wdrożenie do zakładu technologii TNGA (Toyota New Global Architecture) pozwalającej na wydajną produkcję najnowszych generacji samochodów japońskiej marki.

Toyota Yaris z Czech. Więcej hybryd z Wałbrzycha

Pierwsze efekty takiej decyzji zobaczymy już w drugiej połowie 2021 roku – wtedy ruszy produkcja nowej Toyoty Yaris także z napędem hybrydowym. Tym samym czeski zakład obok fabryki we Francji stanie się drugim ośrodkiem produkcji tego modelu. A to można uznać za dobrą informację dla fabryki w Wałbrzychu, która jest jedynym producentem hybrydowego zespołu 1.5 Dynamic Force montowanego pod maską Yarisa. Wzrośnie zapotrzebowanie na ten układ, stąd polski zakład Toyoty będzie musiał zwiększyć produkcję. A to z kolei może prowadzić do stworzenia nowych miejsc pracy na Dolnym Śląsku…

Rośnie popularność hybryd. W Polsce Yaris i Corolla

Szczególnie, że decyzja Japończyków o przejęciu fabryki od PSA wpisuje się w rynkowy trend rosnącego popytu na hybrydy, które stanowią już 51 proc. sprzedanych aut tej marki, przy czym w krajach Europy Zachodniej i Środkowej udział sięga nawet 61 proc.

W Polsce hybrydy stanowiły już niemal 45 proc. całkowitej liczby rejestracji Toyoty w 2020 roku (jeszcze w 2019 r. był mowa o 38 proc. udziale). A Yaris i Corolla to najpopularniejsze modele z tym napędem. Zresztą Japończycy właśnie głównie dzięki tej parze przełamali hegemonię Skody i zdobyli pozycję lidera polskiego rynku za cały 2020 rok.

Toyota dalej będzie produkować "trojaczki"

Od 2005 roku fabryka w Kolinie produkowała trzy modele z segmentu A – Toyotę AYGO, Peugeota 108 i Citroena C1. Po przekształceniu będzie kontynuowała tę działalność na rzecz obu producentów. Zakład ten jest jednym z największych eksporterów samochodów tej klasy w Republice Czeskiej. Firma zatrudniająca 3500 pracowników jest największym pracodawcą w regionie.