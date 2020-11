Fotoradary staną w miejscach, które do tej pory nie były objęte nadzorem z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących. Wytypowano 26 lokalizacji na terenie 13 województw.

– To miejsca, w których dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych, w tym wypadków ze skutkiem śmiertelnym, a kierowcy nagminnie nie stosują się do ograniczeń prędkości. Z analizy przeprowadzonej przez Instytut Transportu Samochodowego wynika, że miejsca te powinny zostać objęte kontrolą w pierwszej kolejności – powiedziała Monika Niżniak, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Kiedy nowe fotoradary zaczną łowy?

Początkowo GITD zapowiadał montaż w czwartym kwartale 2020 r. Jednak najwidoczniej koronawirus zrewidował plany. Teraz inspektorat zapowiada, że pierwsze z 26 nowych urządzeń zostanie zainstalowanych do końca maja 2021, a ostatnie do końca lutego 2022. Wcześniej wykonawca musi przeprowadzić ocenę wskazanych lokalizacji pod kątem uwarunkowań m.in. technicznych.

– W przypadku braku możliwości montażu fotoradaru w danym miejscu, wykonawca skorzysta z tzw. listy rezerwowej, która została przygotowana przez CANARD na podstawie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonawca musi wykonać również projekty organizacji ruchu, fundamenty, a także przyłącza energetyczne. Nowe urządzenia zostaną zintegrowane z centralnym systemem funkcjonującym w CANARD – wyjaśniła Niżniak.

Prędkość będą rejestrowały fotoradary MultaRadar CD - najwidoczniej sprzęt oferowany przez spółkę Lifor wypadł najlepiej podczas wiosennych testów na lotnisku w Toruniu. Co ciekawe, model ten jest już wykorzystywany w sieci CANARD. GITD wskazuje, że urządzenia cechuje niska awaryjność, potrafią prowadzić pomiar prędkości na kilku pasach ruchu równocześnie (pomiary do sześciu pasów ruchu jednocześnie i rozróżnia pas ruchu na którym doszło do wykroczenia; udokumentowane na zdjęciu), wykonują wysokiej jakości zdjęcia i są odporne na trudne i zmienne warunki pogodowe. Ich zamontowanie ma kosztować 5,7 mln zł.

Zakup i instalacja 26 fotoradarów to pierwszy etap rozbudowy systemu fotoradarowego CANARD w ramach realizacji projektu „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym".

– Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Rozbudowa i modernizacja systemu ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja projektu obejmie zasięgiem wszystkie kategorie dróg publicznych. Działania, zaplanowane w ramach zwiększenia skuteczności i efektywności systemu, uwzględniają włączenie do niego urządzeń najnowszej generacji – podkreśliła przedstawicielka GITD.

Projekt przewiduje zakup 358 nowych urządzeń rejestrujących, w tym 100 urządzeń, które zostaną zainstalowane w nowych lokalizacjach:

39 urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości ,

, 26 stacjonarnych urządzeń rejestrujących ( fotoradarów ),

), 30 urządzeń służących do monitorowanie wjazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle ,

, 5 urządzeń rejestrujących niestosownie się do sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowych.

– Zakupionych zostanie 11 przenośnych urządzeń rejestrujących, które będą wykorzystywane w miejscach niebezpiecznych, gdzie np. z przyczyn technicznych nie jest możliwy montaż stacjonarnych urządzeń rejestrujących. 247 urządzeń przeznaczonych będzie do zainstalowania w dotychczas wykorzystywanych lokalizacjach – sukcesywnie wymieniane będą najstarsze i wyeksploatowane już urządzenia funkcjonujące w ramach systemu CANARD – wyjaśniła.

Koszt realizacji całego projektu to 162 mln zł, z czego 137,7 mln zł pochodzi ze środków unijnych.

Mandaty szybciej niż obecnie. Po zmianie prawa

– W mojej ocenie – równie istotne co rozbudowa istniejącego systemu – jest także zwiększenie jego skuteczności (egzekwowalności), poprzez zmianę prawa tak, by mandaty za wykroczenie drogowe nakładane były na drodze administracyjnej, czyli znacznie szybciej niż obecnie – powiedział dziennik.pl Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.

Przypominamy, że w 2019 roku GITD oraz Instytut Transportu Samochodowego (ITS) podpisali specjalną umowę na wykonanie analizy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W myśl tego dokumentu eksperci ITS na potrzeby rozbudowy CANARD (w tym instalacji nowych urządzeń rejestrujących) przygotowali m.in. listę (ranking) wytypowanych i przeanalizowanych lokalizacji dla stacjonarnych fotoradarów, urządzeń służących do kontroli wjazdu na czerwonym świetle (oddzielnie skrzyżowania oraz przejazdy kolejowe) oraz kamer odcinkowego pomiaru średniej prędkości. Zespoły inżynierów ITS przez sześć miesięcy jeździły po Polsce i m.in. przy wykorzystaniu dronów sprawdzały wytypowane miejsca. W efekcie nowe fotoradary pojawią się na drogach krajowych oraz wojewódzkich i powiatowych.

– Badania ITS potwierdzają skuteczność działania urządzeń automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym – ocenił Ślęzak. – W Polsce nasycenie fotoradarami odbiega od średniej europejskiej. U nas jest to średnio 1 na 1000 km2, a w innych krajach od 22 do 33 urządzeń – wyliczył.

Pod kątem ustawienia nowych fotoradarów ITS sprawdził blisko 1 600 000 zdarzeń drogowych w Polsce w latach 2016-2018.

– Badania pokazały, że 58 proc. kierowców przekracza prędkości na autostradach, a aż 84 proc. przejeżdżając przez wsie i małe miejscowości. 75 proc. przekracza dozwolone limity prędkości, a 45 proc. łamie limit i jeździ o więcej niż 10 km. Za to w miejscach fotoradarów tylko 2 proc. kierujących przekracza ograniczenia o więcej niż 10 km/h – wyliczył szef ITS.

Kierowcy zwalniają za bardzo

– Poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach to kwestia, która wymaga nieustannych działań, ale także ostrożności ze strony kierowców - powiedziała dziennik.pl Magda Zglińska z firmy Neptis, operatora systemu Yanosik. - Niestety często jest tak, że osoba prowadząca auto widząc fotoradar gwałtownie hamuje, nawet jeśli porusza się z dopuszczalną prędkością. Potwierdzają to dane pochodzące z systemu Yanosik, z których wynika, że ponad 80 proc. kierowców jeździ znaczniej wolniej przy miernikach prędkości niż wskazują ograniczenia. Co więcej, przy fotoradarach ustawionych na odcinku drogi z ograniczeniem prędkości do 70 km/h użytkownicy poruszają się o 30 km/h wolniej niż wskazują znaki - wskazała.

Oto LISTA wskazanych przez ITS 26 lokalizacji nowych fotoradarów:

WOJEWÓDZTWO MIEJSCOWOŚĆ OPIS LOKALIZACJI KAT. DROGI NR DROGI 1. MAZOWIECKIE Łazy Al. Krakowska krajowa 7 2. ŁÓDZKIE Łódź Al. Jana Pawła II (pomiędzy ul. Pabianicką a ul. Obywatelską, zachodnia nitka) krajowa 91 3. ŁÓDZKIE Łódź Al. Włókniarzy / ul. Limanowskiego krajowa 72 4. DOLNOŚLĄSKIE Proszków pikietaż: 61 km krajowa 94 5. LUBELSKIE Wandzin koło Kozłowieckiego Parku krajobrazowego krajowa 19 6. MAZOWIECKIE Grójec Mogielnicka 32 powiatowa 7. LUBELSKIE Lublin Al. Solidarności krajowa 82 8. MAŁOPOLSKIE Biskupice pikietaż: 280 km 500 m wojewódzka 783 9. WIELKOPOLSKIE Oborniki Czarnkowska 33 wojewódzka 178 10. MAZOWIECKIE Warszawa, Ursus Al. Jerozolimskie 249 wojewódzka 719 11. POMORSKIE Kartuzy Kartuska 23 wojewódzka 228 12. KUJAWSKO-POMORSKIE Solec Kujawski pikietaż: 278 km 900 m krajowa 10 13. ŚWIĘTOKRZYSKIE Jędrzejów 11 Listopada 37 powiatowa 14. DOLNOŚLĄSKIE Głuszczyca Górna pikietaż: 8 km 500 m wojewódzka 381 15. WIELKOPOLSKIE Kościelna Wieś pikietaż: 260 km 400 m krajowa 12 16. LUBUSKIE Dziećmiarowice pikietaż: 75 km 800 m krajowa 12 17. MAŁOPOLSKIE Naściszowa Naściszowa 25 powiatowa 1599 18. POMORSKIE Wierzyca pikietaż: 275 km 800 m krajowa 20 19. MAŁOPOLSKIE Kryspinów pikietaż: 20 km 090 m wojewódzka 780 20. OPOLSKIE Niemodlin Opolska 12 krajowa 46 21. MAŁOPOLSKIE Kraków Lublańska krajowa 79 22. ZACHODNIOPOMORSKIE Sianów Łużycka 52 krajowa 6 23. OPOLSKIE Krapkowice Księdza Koziołka wojewódzka 409 24. ŚWIĘTOKRZYSKIE Ciekoty Łysogórska powiatowa 0314T 25. ŚWIĘTOKRZYSKIE Staszów Krakowska wojewódzka 757 26. PODLASKIE Hryniewicze Hryniewicze 37 powiatowa

GITD przewidziało także listę miejsc rezerwowych: