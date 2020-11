Na jednej z wrocławskich ulic 17 lutego 2018 roku doszło do scen rodem z kina akcji. Agresywny kierowca infiniti próbował zepchnąć drugiego z jezdni. Wszystko dlatego, że jego zdaniem, prowadzący volkswagena golfa jechał zbyt wolno lewym pasem.

- W pewnym momencie zauważyłem, że ktoś ostro "grzeje" za mną. Przyśpieszyłem, bojąc się, że we mnie uderzy. Zanim nawet zdążyłem pomyśleć o zmianie pasa na prawy on mnie wyprzedził i uderzył we mnie. Myślałem, że to przypadek, ale jak odbił i uderzył drugi raz to już nie miałem wątpliwości, że robi to celowo - opowiada poszkodowany kierowca.

Więcej w materiale wideo: