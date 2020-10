Komenda Stołeczna Policji odebrała sześć w pełni elektrycznych modeli Hyundai KONA Electric. Nowe radiowozy to modele z baterią o pojemności 64 kWh i napędem elektrycznym o mocy 204 KM, który umożliwia osiągnięcie prędkości 100 km/h w 7,6 sekundy. Producent deklaruje zasięg do 484 km (WLTP), a w trybie miejskim nawet do 660 km. Uzupełnienie energii od 0 do 80 proc. przy wykorzystaniu ładowarki prądu stałego trwa 75 minut.

Reklama

Nowe policyjne radiowozy wyposażone są szereg systemów bezpieczeństwa, list obejmuje m.in.: układ utrzymywania pasa ruchu, systemy kontroli zjazdu i podjazdu, system monitorujący poziom koncentracji uwagi kierowcy, asystenta zapobiegania zderzeniu czołowemu z wykrywaniem pieszych, system monitorowania martwego pola, tempomat z funkcją Stop&Go, który utrzymuje zadaną prędkość i dystans przed poprzedzającym pojazdem, a w razie konieczności zatrzymuje samochód. Co ciekawe, to nie jest ostatnie słowo mundurowych. Do końca października flota powiększy się o kolejne sztuki modelu KONA Electric.

Hyundai w latach 2018-2019 dostarczył już ponad 1000 oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów do polskiej policji. Najpopularniejszym modelem koreańskiej marki w policyjnej flocie jest i30, którego ponad 500 sztuk służy w komendach w całym kraju. Funkcjonariusze użytkują także i20 oraz SUV-y Tucson oraz Kona.

Kia e-Niro w Lublinie

Kia z kolei dostarczyła e-Niro policji w Lublinie. To pierwsze takie radiowozy dla tamtejszych mundurowych. Auta są wyposażone są m.in. w kamerę cofania oraz czujniki parkowania, nawigację, automatyczną klimatyzację. Do tego są też wallboxy, czyli stacje ładowania.

Elektryczna radiowozy koreańskiej marki nie będą zawalidrogą. e-Niro wyposażona w akumulator litowo-jonowy o pojemności 64 kWh jest napędzana silnikiem elektrycznym o mocy 150 kW (204 KM), który generuje maksymalny moment obrotowy o wartości 395 Nm. Auto powinno przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 7,8 sekundy. Koreański producent chwali się, że europejska homologacja według normy WLTP potwierdziła, że zasięg e-Niro – zasilanego przez akumulator 64 kWh – wynosi w cyklu mieszanym 485 km. Według tej samej normy e-Niro w cyklu miejskim przejedzie do 615 km, czyli więcej niż wiele samochodów z silnikiem benzynowym pod maską. Po podłączeniu e-Niro do szybkiej ładowarki o mocy 100 kW potrzeba ok. 54 minut, aby akumulator naładować w 80 proc.