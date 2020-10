Hyundai Kona Electric, czy jednak Ioniq Electric albo hybryda plug-in? Kiedy już zapadnie decyzja, wtedy do nowego samochodu na prąd będzie można zamówić w salonie koreańskiej marki domową ładowarkę typu wallbox. Urządzenia dostarczy GreenWay, którego fachowcy na życzenie zamontują zakupioną stację.

Do tego GreenWay w ramach umowy oferuje dilerom Hyundaia instalację i zarządzanie stacjami ładowania przy salonach. Spółka ma też zapewnić pomoc przy odbiorach technicznych realizowanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

– Nasza oferta obejmuje nie tylko dostęp do własnej sieci ładowania, ale także kompleksowe usługi związane z dostawą, budową i zarządzaniem ładowarek należących podmiotów trzecich. Chcemy dzięki temu wspierać rozwój elektromobilności, a posiadaczom samochodów elektrycznych zapewniać dostęp do doświadczeń, jakie zabraliśmy rozwijając największą sieć ładowania w Polsce – powiedział Rafał Czyżewski, prezes GreenWay Polska. – Współpraca z Hyundai Motor Poland jest w tym kontekście dla nas bardzo ważna, gdyż dotyczy stacji instalowanych w domach, czy siedzibach firm. Zaspokojenie potrzeb kierowców elektryków w tych obszarach to podstawa komfortu korzystania z aut elektrycznych – ocenił.

– Liczymy, że poprzez wdrożenie kompleksowej oferty w zakresie stacji ładowania we współpracy z GreenWay Polska istotnie zwiększamy atrakcyjność naszej dynamicznie rozwijającej się gamy samochodów elektrycznych i hybrydowych plug-in marki Hyundai. Cieszymy się, że wspólnie robimy kolejny krok rozwijający elektromobilność w naszym kraju – skwitował Rafał Krajewski, dyrektor działu posprzedażnego Hyundai Motor Poland.