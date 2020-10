Volkswagen ID.3 i SUV ID.4 niedawno zadebiutowały w Polsce. Oba samochody elektryczne powstają w fabryce w Zwickau, w której za czasów NRD produkowano Trabanta. Dziś ten zakład jest stawiany przez VW jako wzór w transformacji od produkcji aut z silnikiem spalinowym do e-mobilności.

– ID.3 i ID.4 opuszczają fabrykę jako samochody neutralne pod względem emisji CO 2 . Założenie jest proste: unikać zużycia energii, korzystać z odnawialnych źródeł energii, kompensować emisję, której nie da się uniknąć. Aby udało się je zrealizować, w zakładzie w Zwickau wdrożono kilka projektów – podkreślą ludzie z VW.

Fabryka jest zasilana energią ze źródeł odnawialnych – z elektrowni wodnych oraz farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Pozostałe potrzeby energetyczne zakład uzupełnia z własnej elektrociepłowni na gaz ziemny. Do tego pokrywa ona 70 proc. zapotrzebowania zakładu na ogrzewanie. Dalsza redukcja emisji CO 2 wynika z rozbudowy lub nowo wybudowanych hal. Wzniesiono je zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi oszczędności i minimalizacji zużycia nie tylko energii elektrycznej, ale również wody i ciepła.

Skoda bez dwutlenku węgla

Skoda także chce ratować planetę. Jej fabryka podzespołów w Vrchlabi jako pierwsza do końca 2020 roku rozpocznie produkcję w sposób neutralny pod względem emisji CO 2 . Zakład przejdzie na zasilanie energią pochodzącą z odnawialnych źródeł energii, co zmniejszy emisję z pierwotnych 45 tys. do 3 tys. ton rocznie. Ponad 88 proc. energii elektrycznej potrzebnej do produkcji będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych. Jedynym wciąż używanym paliwem kopalnym będzie gaz ziemny, który od 2021 roku stopniowo będzie zastępowany metanem z biogazowni (neutralny pod względem emisji CO 2 ). Zakład w Vrchlabi pracuje także nad ograniczeniem zużycia energii w ogóle. W tym celu zamykane są nieużywane obiegi grzewcze, temperatura w pomieszczeniach jest regulowana w sposób energooszczędny, a przepływ powietrza kontrolowany. Do tego oświetlenie wielu pomieszczeń jest powiązane z godzinami pracy. W wypadku zakładu w emisja, której nie da się wyeliminować jest kompensowana poprzez udział w certyfikowanych projektach na rzecz ochrony klimatu.

Audi zmniejsza emisję

Produkcja w fabryce Audi w Brukseli jest całkowicie neutralna pod względem emisji CO 2 , co potwierdzają niezależni eksperci. Zakład, w którym jest produkowane elektryczne Audi e-tron korzysta z energii ze źródeł odnawialnych od 2012 roku. Na dachu zakładu znajduje się również największy w regionie system fotowoltaiczny o łącznej powierzchni 107 tys. m kwadratowych. Także ciepło dla fabryki powstaje z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych. Emisję CO 2 , której nie da się uniknąć, zakład kompensuje udziałem w projektach na rzecz ochrony klimatu. Analitycy wyliczają, że za sprawą fabryki Audi w Brukseli emisja CO 2 jest niższa o około 40 tys. ton rocznie.