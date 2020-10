Mazda CX-30 przez ostatnie miesiące stała się hitem japońskiej marki w Polsce. Ponad jedna trzecia, bo aż 34 proc. kupujących zdecydowało się na CX-30 z wolnossącym silnikiem 2.0 Skyactiv-X/180 KM, który skupia w jednej konstrukcji cnoty silnika benzynowego i Diesla. Rozwiązanie inżynierów Mazdy polega na zastosowaniu w jednostce benzynowej zapłonu samoczynnego, w którym to zapłon specjalnej, bardzo ubogiej mieszanki paliwowo-powietrznej następuje pod wpływem kompresji w cylindrach. Podobnie funkcjonują silniki Diesla. Twórcy wskazują, że przy pojemności skokowej 2 litrów silnik Skyactiv-X uzyskuje oszczędności paliwa na poziomie ok. 25-30 proc. i poprawę momentu obrotowego ok. 30 proc. szczególnie w wyższym zakresie powyżej 4-5 tys. obrotów.

Reklama

Benzyna i diesel w jednym

– Skyactiv-X dostępny w Maździe 3 i Maździe CX-30 jest nowym, przełomowym silnikiem, technologią opracowaną wyłącznie przez Mazdę – powiedział dziennik.pl Szymon Sołtysik, PR Manager Mazda Motor Poland. – Zalety silnika benzynowego o zapłonie iskrowym – wzrost osiągów przy wysokich prędkościach obrotowych i czystsze emisje wydechowe – zostały w nim połączone z zaletami silników Diesla, czyli lepszą pierwszą reakcją na dodanie gazu i niższym zużyciem paliwa. Efektem jest silnik typu mieszanego, który zapewnia to, co najlepsze z obydwu tych rozwiązań przy zachowaniu jak najniższych emisji spalin – wyjaśnił.

Szał na modele SUV

W przypadku Mazdy już połowę aktualnej gamy modelowej w Europie stanowią SUV-y i crossovery. Obok CX-30 producent oferuje CX-5, CX-3 oraz pierwszą elektryczną Mazdę MX-30. Całą tę reprezentację japońskiej marki będzie można oglądać i testować podczas pięciodniowego show Mazda Experience Days (12-17 października).

Obok silników benzynowych 2.0 Skyactiv-G Mazda pochwali się także nowatorską jednostką Skyactiv-X o mocy 180 KM, która dostępna jest w modelu CX-30 wyposażonym w układ hybrydowy Mazda M Hybrid. Do tego przewidziano też jazdy zasilaną prądem z akumulatorów Mazdą MX-30, którą napędza elektryczny silnik e-Skyactiv o mocy 145 KM.

Elektryczna Mazda MX-30 z EKODOPŁATĄ

– Mazda Experience Days to okazja, by spotkać się z ekspertami, którzy pomogą w wyborze optymalnego modelu i wersji wyposażenia, dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Dilerzy zapraszają przez cały tydzień na jazdy testowe, będą przygotowywać kalkulacje wraz ze wskazaniem atrakcyjnych modeli finansowania Mazda Finance i udzielać informacji o promocyjnych programach sprzedażowych – powiedział Sołtysik. – Wśród ofert specjalnych, z których mogą skorzystać uczestnicy Mazda Experience Days, warto podkreślić Ekodopłatę Mazdy w wysokości 18 750 zł brutto do każdego egzemplarza MX-30 zamówionego do końca października 2020 r., niezależnie od wybranej wersji wyposażenia. Specjalne oferty czekają także na lojalnych klientów, którzy zdecydują się na wymianę swojej obecnej Mazdy na nowy model z gamy SUV z rocznika 2019 lub 2020 – wyjaśnił.

Ekodopłata Mazdy 18 750 zł to maksymalna wartość dofinansowania rządowego, jaką przewidywał pilotażowy program wprowadzony pod koniec czerwca. Różnica jest taka, że dopłata japońskiej marki przyznawana jest każdemu, także firmom, bez konieczności wypełniania wniosków i zawierania długich umów na posiadanie auta. To oznacza, że do końca października 2020 r. rekomendowana cena MX-30 wynosi od 124 150 zł brutto za wersję Kai.