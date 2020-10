Volkswagen ID.3 zadebiutował przed chwilą i ma być elektryczną alternatywą dla Golfa. Za moment dołączy Arteon i Tiguan po kuracji odmładzającej z nowymi silnikami i lepszym wyposażeniem. A teraz okazuje się, że nie tylko samymi samochodami VW chce walczyć o kierowców nad Wisłą. W szybszym dotarciu do jeszcze większej liczby klientów ma pomóc nowatorski sposób sprzedaży aut, który szczególnie w sytuacji pandemii może ułatwić życie osobom poszukującym czterech kółek...

Nowy internetowy sklep Volkswagena daje możliwość nie tylko znalezienia odpowiedniego samochodu, ale również wyboru formy finansowania i określenia wysokości wpłaty wstępnej oraz zakupu auta. Cały proces jest podzielony na cztery kroki – wybór samochodu i parametrów leasingu, finalizacja zamówienia (opłata rezerwacyjna), złożenie wniosku leasingowego oraz wpłata własna i odbiór auta. Ze względu na wymogi prawne, potrzebna jest wizyta w salonie, ale tylko jedna – w celu podpisania umowy leasingowej i odbioru auta.

Jak jeździć nowym Volkswagenem?

Marka z Wolfsburga przewidziała do wyboru dwa sposoby finasowania, a za ich obsługę odpowiada diler oraz Volkswagen Financial Services. Pierwszy to leasing dla firm. Z punktu widzenia Kowalskiego czy Nowaka ciekawym rozwiązaniem jest leasing konsumencki – z tej opcji mogą korzystać osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej. VW podkreśla, że aut na platformie będzie przybywać, a w projekcie "Volkswagen Online Sales" uczestniczy cała sieć dilerska.

Jak kupić auto online? Najpierw przy wykorzystaniu dostępnych filtrów trzeba wybrać model VW. Na tym etapie można określić preferowaną wysokość miesięcznej raty i opłaty wstępnej, czas trwania umowy i roczny limit kilometrów.

Decyzja leasingowa w dwa dni

Po rejestracji i logowaniu, czas na sprawdzenie zamówienia. Jeśli wszystko jest OK. można wpłacić należność za rezerwację auta (podlega zwrotowi przy ewentualnej rezygnacji). W kolejnym kroku należy wypełnić i wysłać wniosek leasingowy za pośrednictwem serwisu bankowości VWFS. Decyzja zapada maksymalnie w ciągu 24 godzin. Status podania można także śledzić w panelu klienta.

Po pozytywnej decyzji leasingowej zostaje przelać opłatę wstępną… i umówić odbiór nowego Volkswagena. Do podpisania umowy leasingowej dochodzi u dilera – to ostatni etap całego procesu zakupu i jedyny, którego nie można przeprowadzić online.