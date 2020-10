Fiat Tipo to koń pociągowy biznesu włoskiej marki w Polsce. Nowy sprzedaje się na pniu i czasem trzeba nawet na niego czekać. Tylko w tym roku na nasze drogi wyjechało 5 tys. sztuk tego modelu. Tipo także jako samochód używany jest ceniony. Przepis na sukces? Prosta i trwała budowa, dopracowane silniki plus mnóstwo miejsca dla pasażerów i ich bagażu. Jednak konkurencja nie śpi. Dacia Sandero i Logan w drugim wcieleniu już czekają w blokach do debiutu. Stąd firma z Turynu ma odpowiedź – na polski rynek już w grudniu trafi Tipo po modernizacji.

Fiat Tipo dostanie nową twarz ze zmienionym zderzakiem, nowymi reflektorami LED i przeprojektowaną osłoną chłodnicy. Tył także zostanie odśnieżony.

Fiat Tipo po liftingu. Nowy silnik 1.0 Turbo i Tipo Cross

Jednak najpoważniejsze zmiany zajdą pod karoserią. Fiat Tipo dostanie nowy trzycylindrowy silnik 1.0 Turbo o mocy przynajmniej 100 KM. To aluminiowa konstrukcja wyposażona w: bezpośredni wtrysk paliwa, układ Multiair III (zoptymalizowane elektrohydrauliczne sterowanie zaworami) i filtr cząstek stałych. Ta litrowa jednostka w wersji 120-konnej znana jest m.in. z Jeepa Renagade, w którym spisuje się kulturalnie, nie hałasuje i zapewnia wystarczającą dynamikę. Dobra wiadomość jest też taka, że silnik 1.0 powstaje w Polsce (FCA Power Train w Bielsku-Białej). Do tego dojdzie nowa skrzynia biegów.

A po koniec 2021 roku Fiat planuje wprowadzić Tipo jako miękką hybrydę. Zelektryfikowany napęd ma godzić dynamiczne osiągi z umiarkowanym spalaniem. Pierwsze skrzypce w takim zespole gra silnik benzynowy. Do życia obudzi go wpięty między silnik a skrzynię biegów rozrusznik-alternator BSG (Belt integrated Starter Generator), który także ładuje akumulator podczas hamowania (silnikiem spalinowym), a w trakcie przyspieszania potrafi wspomagać silnik konwencjonalny. Przy okazji zastępuje rozrusznik, co poprawia komfort w mieście, ponieważ układ start-stop znacznie mniej hałasuje.

Postęp zawita też do kabiny. Pojawi się zupełnie nowy kokpit, lepsze multimedia (z Apple CarPlay i Android Auto) i szereg systemów wspomagających kierowcę jak np. układ utrzymania w pasie ruchu, monitorowanie martwego pola czy system awaryjnego hamowania.

Fiat wprowadzi również Tipo Cross z większymi kołami, podniesionym prześwitem i osłonami nadkoli, progów oraz podwozia zbudowane na bazie hatchbacka. A w 2021 dołączy Tipo Cross kombi.