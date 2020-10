Euro NCAP we współpracy z brytyjską grupą ubezpieczeniową Thatcham Research poddała testom 10 dostępnych na rynku modeli samochodów wyposażonych w systemy wspomagania jazdy. Eksperci oceniali poszczególne rozwiązania w trzech kategoriach: zaangażowanie kierowcy, wspomaganie pojazdu oraz zabezpieczenie. Ze względu na ustalenia wskazujące, iż dwie pierwsze sprawności muszą iść w parze, by przekładać się na bezpieczną jazdę, na potrzeby końcowej, czterostopniowej oceny rozpatrywano tylko niższą z nich. W każdej z kategorii do uzyskania było do 100 punktów w trzech lub czterech podkategoriach.

Przyjęta przez Euro NCAP metodologia zaważyła na końcowym wyniku elektrycznego sedana Tesla Model 3 z systemem Autopilot: dwie na cztery gwiazdki ("przeciętne"). Choć system koncernu Elona Muska uzyskał najlepsze z testowanych samochodów noty w kategoriach wspomaganie pojazdu (91,7/100) i zabezpieczenie (95/100), jego ocenę pogrążyły najsłabsze w zestawieniu zaangażowanie kierowcy. Eksperci zwrócili uwagę na marginalny poziom informacji dla użytkownika oraz monitorowania kierowcy przez system (po 10/25) oraz bardzo słaby współudział w jeździe (0/25) przy zaledwie adekwatnym poziomie statusu systemu (16,5/20). Przełożyło się to na ogólny wynik 36,5/100 punktów. Dla porównania tylko jeden inny pojazd w zestawieniu osiągnął w tej kategorii wynik poniżej 60 punktów (Nissan Juke - 52/100).

Obok rozwiązania Tesli dwugwiazdkowy wynik w tegorocznym badaniu wspomagania jazdy Euro NCAP uzyskały również: Nissan Juke z systemem ProPilot, Volvo V60 z funkcją Pilot Assist i Volkswagen Passat z Travel Assist. Przez słabe zabezpieczenia (wyniki ok. 40/100) jeszcze niższe, jednogwiazdkowe noty przyznano dwóm pojazdom: Peugeot 2008 z Drive Assist Plus oraz Renault Clio z funkcjami Highway and Traffic Jam Companion. Trzy gwiazdki jako jedyny uzyskał samochód Ford Kuga z systemem Co-Pilot 360.

Za najbezpieczniejsze, zasługujące na cztery gwiazdki (ocena bardzo dobra) rozwiązania wspomagania jazdy eksperci Euro NCAP uznali trzy opcje: Audi Q8 z Adaptive Cruise Assist, BMW Serii 3 z Driving Assistant Professional oraz samochód Mercedes-Benz GLE z funkcjami Active Distance Assist Distronic i Active Steering Assist.