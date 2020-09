Volkswagen ID.3 w premierowej wersji 1ST najpierw był oferowany do rezerwacji w ciemno. Producent zebrał w Europie 37 tys. umów, w tej liczbie 85 proc. z nich nigdy nie miało VW. A teraz wybiła godzina realizacji zamówień złożonych przez polskich kierowców.

Volkswagen Group Polska rusza z dostawami elektrycznego ID.3 1ST. Samochody przyjechały już na plac do Poznania, a stamtąd właśnie trafiają do dilerów. I jak udało się nam ustalić, w najbliższych daniach zaplanowano pierwsze wydania do klientów.

Volkswagen ID.3 1ST w podłodze skrywa akumulator o średniej pojemności 58 kWh, który zapewni zasięg od 300 do 420 km. Silnik elektryczny na tylnej osi generuje 150 kW (204 KM; 310 Nm). Przyspieszenie do 60 km/h zajmie 3,4 s. Prędkość maksymalną ograniczono do 160 km/h. Jak widać na poniższym wideo kierowcy zamawiali konfigurację czarnego dachu z nadwoziem w kolorze białym, czarnym i turkusowym.

VW ID.3 1ST już w Polsce. W cenie ładowarka i prąd na rok

Przypominamy, że ID.3 1ST w najtańszym, podstawowym wariancie kosztuje 167 190 zł. Na pokładzie oferuje m.in.: system Voice Control, nawigację, aktywny tempomat, radio cyfrowe DAB+, możliwość wyboru profilu jazdy, podgrzewanie foteli i kierownicy, podłokietnik z przodu, przewód do ładowania Mode 2 oraz 18-calowe alufelgi.

ID.3 1ST Plus (w cenie 194 390 zł) to dodatkowo m.in. kamera z tyłu, aktywny tempomat ACC oraz system bezkluczykowy dostęp Kessy Advanced. Poza tym we wnętrzu znajdują się designerskie fotele, konsola środkowa (z dwoma wejściami USB-C z tyłu, zamykana roletą i podświetlana) oraz podświetlenie wnętrza. Z zewnątrz wersja ta wyróżnia się dwubarwnym nadwoziem, przyciemnianymi szybami, elementami w kolorze srebra, matrycowymi reflektorami IQ Light, matrycowymi lampami z tyłu oraz obręczami kół z lekkich stopów o średnicy 19 cali.

Topowy VW ID.3 1ST Max kosztuje 215 990 zł i został wyposażony w panoramiczny szklany dach oraz wyświetlacz head-up display wykorzystujący technologię rozszerzonej rzeczywistości.

Do tego zdecydowani na zakup auta, jako integralną część zamówienia dostają Wallbox o maksymalnej mocy ładowania 11 kW. Każdy otrzyma też rok bezpłatnego zasilania samochodu energią elektryczną do 2000 kWh. Oferta dotyczy publicznych stacji ładowania, na których działa aplikacja WeCharge Volkswagena oraz w europejskiej sieci stacji IONITY.

Seryjny ID.3 także dostępny

Niedawno ruszyła też sprzedaż seryjnych wersji ID.3. Volkswagen rozpoczął ją od średniej wielkości akumulatora 58 kWh z zasięgiem na poziomie 426 km (według WLTP). Do wyboru jest także wersja z akumulatorem o pojemności 77 kWh, której zasięg wynosi 549 km. Wszystkie modele są oferowane z silnikiem o mocy 204 KM, a ich cena zaczyna się od nieco ponad 155 tys. zł. Później w ofercie pojawi się tańsza wersja Pure (dostępna za mniej niż 130 tys. zł) z zasięgiem na poziomie 330 km.