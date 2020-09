Polak na różnego rodzaju naprawy samochodu wydaje średnio 1360 zł, co stanowi połowę minimalnego wynagrodzenia, które w ubiegłym roku wynosiło 2250 zł. Co trzeci kierowca zagląda do mechanika od 3 do 5 razy rocznie, 65 proc. trafia do fachowca 1-2 razy w roku – wylicza serwis DobryMechanik.pl. A Polska zajmuje 3. miejsce w Europie pod względem rynku usług i napraw aut – jego wartość wycenia się na około 36 mld zł. Szacuje się, że nad Wisłą działa 22 tys. niezależnych zakładów naprawczych.

Jak w tym gąszczu nie nadziać się na minę? Gwarancja do bramy i się nie znamy? Nie jest tajemnicą, że głównym problemem jest brak zaufania. Dobry mechanik samochodowy jest jak jednorożec? Wszyscy o nim mówią, ale nikt go nie widział? Stąd eksperci pokusili się o pierwszy ogólnopolski rankingu serwisów.

Pierwszy ranking mechaników

Za podstawę do klasyfikacji posłużyły zweryfikowane opinie kierowców, którzy wykonali naprawę w warsztacie oraz oceny zamieszczane w wizytówce internetowej każdego serwisu. Na potrzeby badania dla każdego warsztatu określono wskaźnik NPS (Net Promoter Score), który służy do pomiaru lojalności klientów, poprzez sprawdzenie jak bardzo prawdopodobne jest, że polecą oni swoim znajomym lub rodzinie dany serwis. W rankingu brano pod uwagę oceny warsztatu z ostatnich 12 miesięcy. Poza tym serwisy mogły zdobyć dodatkowe punkty za otrzymanie certyfikatu "Kierowcy polecają", gdzie warunkiem jest posiadanie minimum 20 opinii klientów i średniej oceny 5-6 oraz punkty za pozytywny wynik audytu przeprowadzonego przez DobryMechanik.pl, które są oznaczone jako Warsztaty Godne Zaufania.

Oto 100 najlepszych warsztatów w Polsce, według rankingu serwisu DobryMechanik.pl: