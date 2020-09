Autostrada A1 w województwie łódzkim powiększa się o 64 km – budowa prowadzona jest na odcinku od węzła Tuszyn do granicy z województwem śląskim. Nowy odcinek od pierwszych chwil powstaje "pod ruchem", co w ocenie GDDKiA stanowi bardzo duże wyzwanie przede wszystkim dla wykonawców robót.

Drogowcy narzekają, że jednym z najpoważniejszych problemów, z jakim od początku musieli się borykać, była prędkość. Kierowcy nagminnie łamali ograniczenia – obecnie obowiązują tam limity od 50 km/h do 70 km/h. A według zleconych przez jednego z wykonawców profesjonalnych badań aż 91 proc. samochodów przekracza dopuszczalną prędkość.

Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A1

– W ostatnim czasie do dyspozycji zmotoryzowanych przekazano łącznie (na odcinkach "A" Tuszyn - Piotrków Trybunalski i "D" Radomsko - granica województwa) blisko 16 km nowej betonowej, równej i szerokiej jezdni. Sytuacja dotycząca respektowania ograniczeń prędkości jeszcze się pogorszyła. Konieczne stało się podjęcie zdecydowanych kroków, które mają zapobiec łamaniu przepisów, a w konsekwencji wypadkom – zapowiada łódzki oddział GDDKiA. Co to oznacza dla kierowców?

Otóż drogowcy połączyli siły z policją i Inspekcją Transportu Drogowego. Stąd GDDKiA zapowiada, że docelowo, jeszcze w trakcie prowadzenia prac budowlanych, na przyszłej autostradzie A1 pomiędzy Tuszynem i Częstochową ma zostać wprowadzony odcinkowy pomiar prędkości. Do tego drogówka zapowiada wzmożone kontrole i grupy "Speed" na łowach. Mandaty posypią się lawinowo…

System bardziej bezwzględny niż fotoradary

Obecnie na każdym z już istniejących 30 odcinków dróg objętych OPP zainstalowano metalowe konstrukcje, a na nich kamery odczytujące numery rejestracyjne pojazdów (jeden zestaw na początku odcinka, drugi na końcu). Kiedy samochód lub motocykl opuści kontrolowany odcinek, system wyliczy jego średnią prędkość na całym dystansie na podstawie czasu przejazdu. Jeżeli trasa została pokonana zbyt szybko, kierowca zapłaci mandat. System funkcjonuje zatem odmiennie niż klasyczny fotoradar – chodzi o mierzenie prędkości na dłuższych odcinkach drogi, a nie punktowo.