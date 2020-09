Jak poinformował podkom. Rafał Prokopczyk z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, do kolizji doszło we wtorek po południu na osiedlu Zatorze. Kierowca poloneza wymusił pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu ulic Zientary-Malewskiej z Cichą. Doszło do zderzenia z hundayem.

Reklama

Policjanci, którzy przyjechali na miejsce kolizji, zatrzymali prawo jazdy 100-letniemu kierowcy. Przesłanką był stan zdrowia kierowcy i jego ograniczenia psychomotoryczne wynikające z wieku. Sąd zdecyduje, co zrobi z wnioskiem policji - podkreślił Prokopczyk.