Jedna osoba poniosła śmierć w wypadku, do którego doszło we wtorek w Świdniku pod Lublinem. Sześć osób trafiło do szpitala. Policja ustala okoliczności zdarzenia.

Na al. Jana Pawła II w Świdniku doszło do czołowego zderzenia dwóch busów. Jednym z nich jechał tylko kierowca, a drugim kierowca i pięciu pasażerów. Jeden z pasażerów busa poniósł śmierć na miejscu - powiedziała PAP podkomisarz Magdalena Szczepańska z Komendy Powiatowej Policji w Świdniku. Kierowcy busów oraz pasażerowie zostali przewiezieni karetkami do szpitali. Policjanci ustalają okoliczności i przyczyny wypadku – zaznaczyła policjantka. Al. Jan Pawła II w miejscu wypadku jest zablokowana, ruch odbywa się po wyznaczonych przez funkcjonariuszy objazdach ulicami miasta.