- Około godz. 11 na 403. kilometrze autostrady A2 w kierunku Warszawy doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych, dwóch osobowych oraz busa. Ranna została jedna osoba - przekazała Edyta Jędrzejewska z Punktu Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Według rzecznika Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi mł. bryg. Jędrzeja Pawlaka, podczas wypadku ciężarówka miała wjechać w stojące samochody osobowe. Na miejscu trwa akcja ratunkowa z udziałem pięciu jednostek straży; lądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jezdnia w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Policja kieruje ruch objazdem na węźle Skierniewice do drogi krajowej nr 70 i potem do Łowicza. Utrudnienie może potrwać ok. 3 godziny.