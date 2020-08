Jak poinformował rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie Marek Smółka, doszło do poważnej awarii magistrali doprowadzającej wodę do Pasma Pruszkowskiego, czyli częściowo do mieszkańców Włoch i Ursusa, a także Piastowa i Pruszkowa.

Awarii towarzyszy duży wypływ wody na jezdnie w rejonie skrzyżowania Alei Jerozolimskich z ulicą Popularną, co powoduje utrudnienia w ruchu. Warszawski Transport Publiczny informuje, że ze względu na to zdarzenie inaczej kursują linie autobusowe 127, 178, 187, 191, 228, 328, 517, 717.

Rzecznik MPWiK zapewnił, że na miejscu pracownicy spółki starają się usunąć awarię. Wyraził nadzieję, że utrudnienia - przynajmniej dla kierowców - niedługo się zakończą.

Dłużej mogą potrwać jednak problemy z dostawami wody dla mieszkańców wymienionych dzielnic i miejscowości. Jak wyjaśnił rzecznik MPWiK, przerwy w dostawach mogą trwać albo do popołudnia, albo do wieczora, albo nawet do piątku rano. Informacje na ten temat będą aktualizowane na stronie MPWiK.

- Pracujemy pełnymi siłami. Na miejsce, gdzie mieszkańcy mają wstrzymane dostawy wody, zostały wysłane beczkowozy. Częściowo udało nam się ominąć tę awarię dostawami i część mieszkańców będzie miała wodę lub będzie to woda o niższym ciśnieniu - powiedział Smolik.